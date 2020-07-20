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"Тэдис Украина" хотят сделать полугосударственным монополистом, - Лямец. ДОКУМЕНТ

В правительстве планируют создать Временного национального оператора на рынке табачных изделий. Условия выписаны под "Тэдис Украина".

Журналист Сергей Лямец опубликовал в Facebook проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий, передает Цензор.НЕТ.

"Мне прислали чудовищный по содержанию документ. Это проект постановления Кабинета Министров за подписью (как планируется) премьера Дениса Шмыгаля, который предполагает создать Временного (!) национального оператора на рынке табачных изделий. Проще говоря, главного оптового торговца сигаретами, который именем правительства получит право диктовать свои условия всему рынку Украины. Внимание - от имени государства. Условия в проекте постановления выписаны под одну единственную компанию - и это "Тэдис Украина", - отмечает журналист.

Согласно проекту, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны сами производители и импортеры табачных изделий. Они же будут самостоятельно проверять подтверждающие документы кандидата.

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Подобный подход, по мнению Лямца, недопустим. АМКУ официально признал "Тэдис Украина" монополистом и выявил картельный сговор четырех крупнейших производителей: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти Интернешнл Украина" и "Империал Тобако Юкрейн". На данный момент все указанные компании имеют статус подозреваемых. Однако при помощи Меморандума, подписанного с правительством в конце 2019 года, табачные производители оспаривают в судах решение АМКУ №697Р о наложении штрафа 6,5 млрд грн, утверждает журналист.

Лямец считает, что демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, несмотря на заявления Владимира Зеленского о приоритете "борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка". Также журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 года привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль 2020 года рекомендации АМКУ табачными компаниями - не выполнены.

Кроме того, отмечает Лямец, табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в Меморандуме с правительством. Большие суммы, о которых говорят табачные компании в пресс-релизах - это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с наклеенной маркой. Отношение налога на прибыль к совокупному доходу табачных компаний в 2016-2019 годах составило всего от 0,04% до 0,97%! Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль. Это уже дело для ГБР, считает журналист.

"Ни в коем случае нельзя допустить сохранения "Тэдис Украина", тем более в статусе полугосударственной компании. Табачные компании должны платить налоги на прибыль не только по месту регистрации главных офисов, но и в Украине", - отмечает журналист.

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По его информации, в случае сохранения "Тэдис Украина" под угрозой окажется работа не менее 100 украинских компаний, официально работающих на рынке оптовых продаж табака, и около 50 тысяч ФЛП, имеющие лицензии на розничную торговлю табачными изделиями. Также он прогнозирует рост уровня контрабанды и коррупции, госбюджет не увеличит доходы, а президент Зеленский получит существенные репутационные потери в глазах западных партнеров и бизнес-среды.

Журналист также сообщил, что 15 июля 2020 года Хозяйственный суд Киева арестовал счета табачного монополиста по иску АМКУ к ООО "Тэдис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке. Однако, уже на следующий день в "Тэдис Украина" открыли новые счета и продолжили деятельность. "Тэдис Украина" непотопляем при любой власти. Компанию связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым и одесситом Борисом Кауфманом. Структура собственности "Тэдис Украина" спрятана за оффшорными компаниями", - возмущен ситуацией Лямец.

Журналист считает, что в ситуации вокруг сигаретной монополии, президента Зеленского пытаются обвести вокруг пальца табачные лоббисты в госструктурах.

"Нашлись политики, которые свою личную финансовую заинтересованность и прибыль таких табачных компаний готовы поставить выше интересов государства… но, не стоит именем Президента Зеленского решать свои корпоративные вопросы. Ему это может очень не понравится", - считает Лямец.

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Тэдис Украина хотят сделать полугосударственным монополистом, - Лямец 01
Тэдис Украина хотят сделать полугосударственным монополистом, - Лямец 02

Автор: 

Тэдис Украина (33) Сергей Лямец (5)


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Топ комментарии
+6
зе дно
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20.07.2020 20:06
+4
хто торбу айкосов занэсэ на мендельштрассе - той и в дамках..
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20.07.2020 20:07
+4
Это для того, чтобы через год-два выставить "полугосударственныйого" монополиста с миллиардными долгами перед noname компаниями на приватизацию и продать за копейки?
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20.07.2020 20:11
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зе дно
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20.07.2020 20:06 Ответить
Станет, как все компании Коломойского и квартала убыточным!
МОЛОДЦЫ!
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20.07.2020 20:06 Ответить
хто торбу айкосов занэсэ на мендельштрассе - той и в дамках..
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20.07.2020 20:07 Ответить
Хотите на#рать этой зелени? Бросайте курить. Все и сразу. Правда не факт, что они за продовольствие не возьмутся...Но вас же, зеленые, предупреждали, что надо думать. А на голодный желудок думается лучше.
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20.07.2020 20:07 Ответить
Наивный чукотский юноша.
Все то же самое происходит и на рынках продовольствия, лекарства, топлива, электроэнергии, газа, металлургии, удобрений, .............
Ты и от всего этого предложить отказаться?
Жить в землянке с огорода и топить дровами?
Ну так есть и такие же рынки земли и древесины.
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20.07.2020 20:20 Ответить
Зачем от всего? Но сигареты можно выбросить без особого ущерба для самого себя.
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20.07.2020 20:52 Ответить
То есть, предлагаешь:
Раз тебе на сигареты пофиг, то можно и ЗАБИТЬ на коррупцию, воровство, лобирование и тд и тп в этой сфере?
Я уверен, есть много других областей, где как раз тебе НЕ пофиг, а мне - как тебе на сигареты.
Намек понимаешь?
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20.07.2020 21:47 Ответить
Некурение - это и есть борьба с коррупцией в этой сфере. Нет денег - нет коррупции. Я говорю только об этой сфере, не больше.
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20.07.2020 22:53 Ответить
Понятно.
Намеков ты не понимаешь:
упёрся в "курение" и больше ни о чем думать не хочешь.
Не догадываешься, что чиновникам ПОФИГ на чем воровать?
Сегодня он ворует на сигаретах, а завтра его на лекарства переведут и он там будет строить те же самые схемы.
А прокуратура как не ловила "сигаретных баронов" точно так же будет НЕ ловить "таблеточных баронов".
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20.07.2020 23:24 Ответить
Конечно пофиг. Но я говорю о том, что можно самим сократить "периметр воровства" при этом не ущемляя себя в деньгах или здоровье. То, что нужны адекватные законы, прокуратура и т.д. я под сомнение не ставлю. Нужна вменяемая система, но я не вижу, чтобы ее строили. А потому хоть в чем-то можно их прижать самим. Я говорю про саму возможность сделать что-то самим не рассчитывая на прокуратуру - просто не покупать сигареты. Другой вопрос, что этого сделано не будет. Но такая возможность есть.
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21.07.2020 07:03 Ответить
пока они там мутят, то у нас табак люди на балконе начнут сажать, у кого огорода нет
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20.07.2020 20:08 Ответить
мелковат и дорог Тедис для конкуренции контрабаса Беловежской Пущи
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20.07.2020 20:15 Ответить
курильщики, дружно встаем в очередь, поддерживаем зеленую казну
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20.07.2020 20:09 Ответить
Пусть зе бобики сбрасываются. Мы порохоботы нашли неплохой арабский контрабас!
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20.07.2020 20:18 Ответить
красавец , уважуха
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20.07.2020 20:43 Ответить
Это для того, чтобы через год-два выставить "полугосударственныйого" монополиста с миллиардными долгами перед noname компаниями на приватизацию и продать за копейки?
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20.07.2020 20:11 Ответить
Эти зеледятлы вообще понимают , что они становятся прстыми стрелочниками зиц председателями ?
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20.07.2020 20:18 Ответить
Путинский тедис - это коррупция,тедис работает - значит в кабмине и оп берут взятки за крышевание.
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20.07.2020 20:19 Ответить
Державний монополіст нафтогаз - це добре.
Державний монополіст тедіс - це погано.
Дивись не переплутай.
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20.07.2020 20:40 Ответить
Нафтогаз це монополіст якого не може не бути. Не будеш ти до кожного будинку будувати 10 труб!
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20.07.2020 20:42 Ответить
специально брошу курить. блин -то в бюджет нужно деньги - вот налог( табак гавно - контрафакт голимый( мальборо ит. д.), налог на военный сбор, налог на яко бы уже выращенное и проданное. власть и олигархи вы не сделаете из нас падонков как вы и вы не будете такими порядочными как мы . ( только Бог может вас вразумить
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20.07.2020 20:41 Ответить
Это как понять налог на военный сбор, а вата?
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20.07.2020 20:43 Ответить
ты мне не ватницай ( не вижу с умом потраценых денег ( понял дэбил?
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20.07.2020 20:56 Ответить
волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику.
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20.07.2020 21:01 Ответить
Мало того что у них двойная бухгалтерия(магазины в основном работают по второй форме), они еще и ничего не платят, поскольку все в офшорах! Доколе это будет!?
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20.07.2020 20:42 Ответить
якось непослідовно..
ионополвю на спирт ліквідовують,на тютюн -вводять..
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20.07.2020 23:07 Ответить
 
 