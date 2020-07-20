"Тэдис Украина" хотят сделать полугосударственным монополистом, - Лямец. ДОКУМЕНТ

В правительстве планируют создать Временного национального оператора на рынке табачных изделий. Условия выписаны под "Тэдис Украина".

Журналист Сергей Лямец опубликовал в Facebook проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий, передает Цензор.НЕТ.

"Мне прислали чудовищный по содержанию документ. Это проект постановления Кабинета Министров за подписью (как планируется) премьера Дениса Шмыгаля, который предполагает создать Временного (!) национального оператора на рынке табачных изделий. Проще говоря, главного оптового торговца сигаретами, который именем правительства получит право диктовать свои условия всему рынку Украины. Внимание - от имени государства. Условия в проекте постановления выписаны под одну единственную компанию - и это "Тэдис Украина", - отмечает журналист.

Согласно проекту, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны сами производители и импортеры табачных изделий. Они же будут самостоятельно проверять подтверждающие документы кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распилить недра не успели, но экономика недополучила миллиарды, - Лямец о Кабмине Гончарука и попытке развалить отрасль

Подобный подход, по мнению Лямца, недопустим. АМКУ официально признал "Тэдис Украина" монополистом и выявил картельный сговор четырех крупнейших производителей: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти Интернешнл Украина" и "Империал Тобако Юкрейн". На данный момент все указанные компании имеют статус подозреваемых. Однако при помощи Меморандума, подписанного с правительством в конце 2019 года, табачные производители оспаривают в судах решение АМКУ №697Р о наложении штрафа 6,5 млрд грн, утверждает журналист.

Лямец считает, что демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, несмотря на заявления Владимира Зеленского о приоритете "борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка". Также журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 года привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль 2020 года рекомендации АМКУ табачными компаниями - не выполнены.

Кроме того, отмечает Лямец, табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в Меморандуме с правительством. Большие суммы, о которых говорят табачные компании в пресс-релизах - это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с наклеенной маркой. Отношение налога на прибыль к совокупному доходу табачных компаний в 2016-2019 годах составило всего от 0,04% до 0,97%! Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль. Это уже дело для ГБР, считает журналист.

"Ни в коем случае нельзя допустить сохранения "Тэдис Украина", тем более в статусе полугосударственной компании. Табачные компании должны платить налоги на прибыль не только по месту регистрации главных офисов, но и в Украине", - отмечает журналист.

Также читайте: Хозсуд Киева снова перенес принятие решения в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

По его информации, в случае сохранения "Тэдис Украина" под угрозой окажется работа не менее 100 украинских компаний, официально работающих на рынке оптовых продаж табака, и около 50 тысяч ФЛП, имеющие лицензии на розничную торговлю табачными изделиями. Также он прогнозирует рост уровня контрабанды и коррупции, госбюджет не увеличит доходы, а президент Зеленский получит существенные репутационные потери в глазах западных партнеров и бизнес-среды.

Журналист также сообщил, что 15 июля 2020 года Хозяйственный суд Киева арестовал счета табачного монополиста по иску АМКУ к ООО "Тэдис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке. Однако, уже на следующий день в "Тэдис Украина" открыли новые счета и продолжили деятельность. "Тэдис Украина" непотопляем при любой власти. Компанию связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым и одесситом Борисом Кауфманом. Структура собственности "Тэдис Украина" спрятана за оффшорными компаниями", - возмущен ситуацией Лямец.

Журналист считает, что в ситуации вокруг сигаретной монополии, президента Зеленского пытаются обвести вокруг пальца табачные лоббисты в госструктурах.

"Нашлись политики, которые свою личную финансовую заинтересованность и прибыль таких табачных компаний готовы поставить выше интересов государства… но, не стоит именем Президента Зеленского решать свои корпоративные вопросы. Ему это может очень не понравится", - считает Лямец.

Читайте также: Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов



