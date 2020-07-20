"Тедіс Україна" хочуть зробити напівдержавним монополістом, - Лямець. ДОКУМЕНТ

В уряді планують створити Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів. Умови виписані під "Тедіс Україна".

Журналіст Сергій Лямець опублікував у Facebook проєкт постанови Кабміну про створення Тимчасового національного оператора на ринку тютюнових виробів, передає Цензор.НЕТ.

"Мені прислали жахливий за змістом документ. Це проєкт постанови Кабінету Міністрів за підписом (як планується) прем'єра Дениса Шмигаля, який передбачає створити Тимчасового (!) Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Простіше кажучи, головного оптового торговця сигаретами, який іменем уряду отримає право диктувати свої умови всьому ринку України. Увага - від імені держави. Умови в проєкті постанови виписані під одну єдину компанію - і це "Тедіс Україна", - зазначає журналіст.

Згідно з проєктом, міністерствам і ДПС у місячний термін пропонують розробити порядок взаємодії з Тимчасовим національним оператором, вибирати якого мають самі виробники та імпортери тютюнових виробів. Вони ж самостійно перевірятимуть підтверджуючі документи кандидата.

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Подібний підхід, на думку Лямця, неприпустимий. АМКУ офіційно визнав "Тедіс Україна" монополістом і виявив картельну змову чотирьох найбільших виробників: "Філіп Морріс Україна", "Брітіш Американ Тобакко", "Джей Ті Інтернешнл Україна" і "Імперіал Тобако Юкрейн". На даний момент всі згадані компанії мають статус підозрюваних. Однак за допомогою Меморандуму, підписаного з урядом наприкінці 2019 року, тютюнові виробники оскаржують у судах рішення АМКУ №697Р про накладення штрафу 6,5 млрд грн, стверджує журналіст.

Лямець вважає, що демонополізацію тютюнової галузі повністю зупинено, попри заяви Володимира Зеленського про пріоритет "боротьби з монополією для побудови конкурентного тютюнового ринку". Також журналіст нагадав, що АМКУ рекомендував тютюновим компаніям до 1 січня 2020 року привести реалізацію сигарет у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Станом на липень 2020 року рекомендації АМКУ тютюновими компаніями - не виконані.

Крім того, зазначає Лямець, тютюнові компанії не дотримуються зобов'язань зі сплати податків, задекларовані в Меморандумі з урядом. Великі суми, про які говорять тютюнові компанії в прес-релізах - це акцизний збір і ПДВ, який сплачують споживачі, купуючи пачку сигарет з наклеєною маркою. Ставлення податку на прибуток до сукупного доходу тютюнових компаній в 2016-2019 роках склало всього від 0,04% до 0,97%! Основна частина прибутку виводиться у вигляді роялті та інших платежів на іноземні материнські компанії тютюнових корпорацій. Мінекономіки і ДПС не роблять нічого, щоб західні компанії почали платити податок на прибуток. Це вже справа для ДБР, вважає журналіст.

"Ні в якому разі не можна допустити збереження "Тедіс Україна", тим більше в статусі напівдержавної компанії. Тютюнові компанії мають платити податки на прибуток не тільки за місцем реєстрації головних офісів, а й в Україні", - зазначає журналіст.

За його інформацією, в разі збереження "Тедіс Україна" під загрозою опиниться робота не менш ніж 100 українських компаній, які офіційно працюють на ринку оптових продажів тютюну, і близько 50 тисяч ФОП, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Також він прогнозує зростання рівня контрабанди і корупції, держбюджет не збільшить доходи, а президент Зеленський отримає суттєві репутаційні втрати в очах західних партнерів та бізнес-середовища.

Журналіст також повідомив, що 15 липня 2020 року Господарський суд Києва заарештував рахунки тютюнового монополіста за позовом АМКУ до ТОВ "Тедіс Україна" і чотирьох груп компаній виробників тютюнових виробів про стягнення штрафу в примусовому порядку. Однак, вже наступного дня в "Тедіс Україна" відкрили нові рахунки і продовжили діяльність. "Тедіс Україна" не тоне за будь-якої влади. Компанію пов'язують з російським бізнесменом Ігорем Кесаєвим і одеситом Борисом Кауфманом. Структура власності "Тедіс Україна" захована за офшорними компаніями", - обурений ситуацією Лямець.

Журналіст вважає, що в ситуації довкола сигаретної монополії, президента Зеленського намагаються обвести навколо пальця тютюнові лобісти у держструктурах.

"Знайшлися політики, які свою особисту фінансову зацікавленість і прибуток таких тютюнових компаній готові поставити вище інтересів держави ... але, не варто іменем президента Зеленського вирішувати свої корпоративні питання. Йому це може дуже не сподобатися", - вважає Лямець.



