Проєкт постанови про призначення Піщанської главою АМКУ зареєстрували у ВР

У парламенті зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа, яка опублікована на порталі ВР.

Вказується, що ініціатором проєкту постанови виступив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Читайте також: Піщанська - кандидат на пост голови Антимонопольного комітету, - "слуга народу" Арахамія

У тексті документа уточнюється, що Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 15 липня розглянув подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Ольги Станіславівни Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України і прийняв рішення рекомендувати ВР це призначення.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Це звільнення ЗМІ пов'язують зі штрафом в 6,5 млрд грн, який Антимонопольний комітет в жовтні 2019 року позначилася на ряд тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора "Тедіс Україна".

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. В цей же день Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Ольга Піщанська - перша заступниця голови АМКУ і виконує обов'язки керівника.

Читайте також: В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська

ВР (15193) Антимонопольний комітет (1797) Тедіс Україна (68) Піщанська Ольга (27)
Баба-Даааааа,баба-Даааааа
15.07.2020 22:54 Відповісти
Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР - Цензор.НЕТ 681
15.07.2020 22:55 Відповісти
Сестра "служанки" с итальянской виллы бубочки -- ни разу не кумовство и не коррупция. Так зебильчики? Или же нет?
15.07.2020 23:10 Відповісти
эта другое! ана всего лишь саседка радителей бубочки!
15.07.2020 23:10 Відповісти
У бубАчки такі "талановиті сусіди".
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
15.07.2020 23:41 Відповісти
главное глаза честные, если присмотреться
15.07.2020 23:31 Відповісти
Откуда смотреть нужно?
16.07.2020 00:14 Відповісти
сестра домработницы зели....быстрый карьерный рост
16.07.2020 08:49 Відповісти
 
 