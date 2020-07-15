Проєкт постанови про призначення Піщанської главою АМКУ зареєстрували у ВР

У парламенті зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа, яка опублікована на порталі ВР.

Вказується, що ініціатором проєкту постанови виступив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

У тексті документа уточнюється, що Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 15 липня розглянув подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Ольги Станіславівни Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України і прийняв рішення рекомендувати ВР це призначення.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Це звільнення ЗМІ пов'язують зі штрафом в 6,5 млрд грн, який Антимонопольний комітет в жовтні 2019 року позначилася на ряд тютюнових компаній і монополіста-дистриб'ютора "Тедіс Україна".

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. В цей же день Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Ольга Піщанська - перша заступниця голови АМКУ і виконує обов'язки керівника.

