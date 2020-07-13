Піщанська - кандидат на пост голови Антимонопольного комітету, - "слуга народу" Арахамія
В. о. голови Антимонопольного комітету Ольга Піщанська є кандидатом на посаду голови комітету.
Про це повідомив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ольга Піщанська - кандидат на АМКУ", - сказав Арахамія журналістам після позачергового засідання парламенту в понеділок.
Нардеп зазначив, що кадрові питання може бути розглянуто в п'ятницю.
"Главу НБУ поки що не вибираємо. Наскільки мені відомо, ще немає ніякого прізвища. Обиратимемо віце-прем'єра з промисловості, голову Антимонопольного комітету. І можливо, обговорюватимемо главу НБУ. Але не думаю, що ухвалюватимемо рішення", - уточнив голова фракції СН.
Кандидатом у віцепрем'єри з питань стратегічних галузей залишається Олег Уруський, зазначив Арахамія.
"Там була юридична помилка під час подання, тому проект постанови відкликали, щоб подати знову", - пояснив він.
В нормальной стране было б уголовное дело за коррупцию по всем фигурантам...
Отх#ярит всех монополистов.
любовницей рабочего сцены?
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
Dagon
@Dagon04790320
Редко меня обманывает интуиция !!! Сегодня у меня сложилось мнение, что Зюзя отдыхает на Мальдивах с юлькой мендель, а чекист ермак заправляет нашей страной !!! Обратите внимание, что шерстяной чекист сегодня три раза отменял и возвращал постановления !!!
Не куми
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
арахаміюхламідію вже стійка алергія.Заткнуло б його хоч на місць,щоб не чути і не бачити .А краще збирав би свої манатки і корабельні сосни,і чесав на свою Батьківщину.Все сміття з міжнародної помийки зебіли позбирали.Своїх ідіотів пруд пруди,так ще й оце приблудне ніяк свій фонтан не заткне
