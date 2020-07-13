Піщанська - кандидат на пост голови Антимонопольного комітету, - "слуга народу" Арахамія

В. о. голови Антимонопольного комітету Ольга Піщанська є кандидатом на посаду голови комітету.

Про це повідомив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ольга Піщанська - кандидат на АМКУ", - сказав Арахамія журналістам після позачергового засідання парламенту в понеділок.

Нардеп зазначив, що кадрові питання може бути розглянуто в п'ятницю.

"Главу НБУ поки що не вибираємо. Наскільки мені відомо, ще немає ніякого прізвища. Обиратимемо віце-прем'єра з промисловості, голову Антимонопольного комітету. І можливо, обговорюватимемо главу НБУ. Але не думаю, що ухвалюватимемо рішення", - уточнив голова фракції СН.

Кандидатом у віцепрем'єри з питань стратегічних галузей залишається Олег Уруський, зазначив Арахамія.

"Там була юридична помилка під час подання, тому проект постанови відкликали, щоб подати знову", - пояснив він.

