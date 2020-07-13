Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия

И.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета.

Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ольга Пищанская - кандидат на АМКУ", - сказал Арахамия журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник.

Нардеп сообщил что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.

"Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - уточнил глава фракции СН.

Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать вновь", - пояснил он.

