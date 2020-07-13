Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия
И.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета.
Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ольга Пищанская - кандидат на АМКУ", - сказал Арахамия журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник.
Нардеп сообщил что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.
"Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - уточнил глава фракции СН.
Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.
"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать вновь", - пояснил он.
В нормальной стране было б уголовное дело за коррупцию по всем фигурантам...
Отх#ярит всех монополистов.
любовницей рабочего сцены?
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
Dagon
@Dagon04790320
Редко меня обманывает интуиция !!! Сегодня у меня сложилось мнение, что Зюзя отдыхает на Мальдивах с юлькой мендель, а чекист ермак заправляет нашей страной !!! Обратите внимание, что шерстяной чекист сегодня три раза отменял и возвращал постановления !!!
Не куми
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
