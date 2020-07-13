РУС
4 028 57

Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия

И.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета.

Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ольга Пищанская - кандидат на АМКУ", - сказал Арахамия журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник.

Нардеп сообщил что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.

"Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - уточнил глава фракции СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать вновь", - пояснил он.

Также читайте: Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия

Автор: 

ВР (29385) Антимонопольный комитет (487) Арахамия Давид (994) Пищанская Ольга (15)
+23
показать весь комментарий
13.07.2020 18:31 Ответить
+22
єто та на чью сестру бубочка переписал недвигу в Италии.
В нормальной стране было б уголовное дело за коррупцию по всем фигурантам...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:32 Ответить
+21
Ольга и Светлана Пищанские личные подруги Зели...,одна в Италии работает служанкой в хижине Зели,втопа окопалась в АМКУ....семейный подряд...типа...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
Про сосну уже шутили?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:30 Ответить
Гонишь? Как можно? это соседка Вовиной мамы.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 18:31 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 18:32 Ответить
Бабада!

Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2486
показать весь комментарий
13.07.2020 18:40 Ответить
У нее такая энергетика!
Отх#ярит всех монополистов.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:12 Ответить
так в италии и заведут
показать весь комментарий
13.07.2020 19:10 Ответить
Була інфа в інеті,що італійці проводять перевірку цієї оборудки.Хоча це звичайна практика.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:19 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
Ждем новостей о беременности сестер.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:14 Ответить
От рояля?
показать весь комментарий
13.07.2020 21:08 Ответить
сосна корабельная...баба рабочая??
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
Баба да, баба да!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:20 Ответить
кем она была в квартале?
любовницей рабочего сцены?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:36 Ответить
Тю, вы шо! Какого рабочего сцэны? Он был главным осветителем!)))
показать весь комментарий
13.07.2020 19:57 Ответить
На Дальнем Востоке после Хабаровска начася майдан на вышках Грязьпрма...пошла ВОЛНА...РАБссия встает с кален...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:37 Ответить
Чому в цього недоробка хамлі...я, вес час рожа така образлива, як би йому дають гівна під ніс,
показать весь комментарий
13.07.2020 18:37 Ответить
это типично-профессиональная рожа жида в деле - якобы он на службе под прессом обстоятельств что некогда и в гору глянуть и "нет времени разводить лохов".
показать весь комментарий
13.07.2020 19:08 Ответить
... они эту "уставшую" рожу и "искренне-преданный собачий взгляд" регулярно отрабатывают длительное время...
показать весь комментарий
13.07.2020 19:11 Ответить
Росгвардейцы удирают от вахтовиков ГрязьПрома
показать весь комментарий
13.07.2020 18:40 Ответить
Баба да, баба да, и как тут не станеш сексистом? 😄😄😄😄
показать весь комментарий
13.07.2020 18:40 Ответить
Та не переймайтеся!) Ми, жінки, Вас , у Вашому сексизмі всіляко підтримуємо!)))
показать весь комментарий
13.07.2020 20:02 Ответить
Ну з зє більш-менш все ясно, але хто ці люди з "монобільшості"? Чому вони вирішили, що потрібні українцям? Невже ще не ясно, що влада це не вони. Може ім вже час це нагадати?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:44 Ответить
Хто був потрібен українцям а хто ні показали останні вибори
показать весь комментарий
13.07.2020 19:22 Ответить
Останні вибори показали дещо інше,але твоя зайва хромосома не дозволяє тобі це зрозуміти.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:24 Ответить
Та назвіть ви вже цю раду кнєсєтам і заспокойтесь!
показать весь комментарий
13.07.2020 18:45 Ответить
зачем же кнессетом - 95 квартал! и в Конституции вычеркнуть слово Рада, заменив на 95 квартал.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:26 Ответить
НІЯКОГО КУМІВСТВА !!!

На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показать весь комментарий
13.07.2020 18:48 Ответить
https://twitter.com/Dagon04790320
https://twitter.com/Dagon04790320
https://twitter.com/Dagon04790320


https://twitter.com/Dagon04790320
https://twitter.com/Dagon04790320

Dagon

@Dagon04790320


Редко меня обманывает интуиция !!! Сегодня у меня сложилось мнение, что Зюзя отдыхает на Мальдивах с юлькой мендель, а чекист ермак заправляет нашей страной !!! Обратите внимание, что шерстяной чекист сегодня три раза отменял и возвращал постановления !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 18:48 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 19:21 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 18:49 Ответить
Баба фу, баба фу!
показать весь комментарий
13.07.2020 18:53 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 19:17 Ответить

Не куми

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
показать весь комментарий
13.07.2020 18:54 Ответить
Так нахрен тогда нам надо эта "Рада", пусть будет просто - "Квартал 95", ведь это соответствует на все 100%.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:53 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 18:59 Ответить
а шо в Украине уже этнические украинцы закончились? я так понял , что у нас сейчас два критерия попадания во власть - причастность к шоу бизнесу (желательно к кварталу) + еврей (это обязательное условие). а что украинцам делать???
показать весь комментарий
13.07.2020 19:04 Ответить
Начинать думать головой и не голосовать больше за эту шайку хитроопых
показать весь комментарий
13.07.2020 19:17 Ответить
Мудрий український народ проголосував, щоб "обрізані" ним керували і грабували. Проти волі народу не попреш.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:19 Ответить
Як завжди - брати вила (нє, не ті, що Ожежко Ляшко носив)
показать весь комментарий
13.07.2020 20:03 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 19:06 Ответить
Можно еще посмотреть, сколько имеет, сколько вывез и сколько заплатил податкив Коломойша
показать весь комментарий
13.07.2020 19:18 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 19:23 Ответить
Кому вона сосна?
показать весь комментарий
13.07.2020 19:17 Ответить
Дубу
показать весь комментарий
13.07.2020 19:19 Ответить
Сосна нормальная??? Или только на надувную лодку потянет??
показать весь комментарий
13.07.2020 19:35 Ответить
Нормальная.
Но анал - табу.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:46 Ответить
И кто её такую воспитал?? М кому такая дырка антимонопольного комитета нужна??
показать весь комментарий
13.07.2020 19:49 Ответить
Но это не точно...)
показать весь комментарий
13.07.2020 20:08 Ответить
Арахамия эта вызывает стойкий рвотный рефлекс, как и почти все ЗеБилы, урод на уроде...

а еще вместо рвотного можно посмотреть на петуШария, на его вечно подленько ухмыляющуюся жирную рожу...
показать весь комментарий
13.07.2020 20:34 Ответить
Точно.На того арахамію хламідію вже стійка алергія.Заткнуло б його хоч на місць,щоб не чути і не бачити .А краще збирав би свої манатки і корабельні сосни,і чесав на свою Батьківщину.Все сміття з міжнародної помийки зебіли позбирали.Своїх ідіотів пруд пруди,так ще й оце приблудне ніяк свій фонтан не заткне
показать весь комментарий
13.07.2020 21:12 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса и за преЗедента, и за главу АМКУ.....
показать весь комментарий
13.07.2020 20:42 Ответить
Хай чабан! - усі гукнули *

(П. Тичина)

* (усі - 73%)

показать весь комментарий
13.07.2020 21:48 Ответить
іносрана хламідія ...підбирає "сосну" ...
показать весь комментарий
13.07.2020 21:53 Ответить
 
 