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И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

Ольга Пищанская, исполняющая обязанности главы Антимонопольного комитета после увольнения Юрия Терентьева, является приближенным к президенту Владимиру Зеленскому человеком, и многое будет зависить о того, как эта близость будет использована.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Пищанская имеет шанс стать первой женщиной, которая возглавит Антимонопольный комитет, если за время выполнения ею обязанностей руководителя работа Комитета как минимум не ухудшится по сравнению со "сроком Терентьева"", - отмечает Загребельская.

При этом бывшая госуполномоченная АМКУ пишет, что Пищанская является приближенным к президенту Зеленскому человеком.

"Но я лично не считаю это приговором. Ведь все зависит от того, как она решит обходиться с этой "близостью". Если она будет использована с целью донесения президенту реальной ситуации по монополиям, картельным сговорам, лоббированию качественной реформы АМКУ, демонополизации и деолигархизации украинской экономики - я за такую близость. Если же руководить Антимонопольным ведомством будут по-прежнему с Банковой и Жилянской, то близость превратится в одно из ключевых доказательств совершения преступления", - резюмирует Загребельская.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская 01
И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская 02

Антимонопольный комитет (483) Загребельская Агия (102) Пищанская Ольга (15)


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Топ комментарии
+15
Ця Піщанська - сестра сосни, на яку зеленський переписав свою віллу в Італії з 14-ма спальнями. Чому зелебобіки не вищать - мародер, офшоник, свинарчук?
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08.07.2020 10:38
+7
Вобще-то близость к ЗЕ - это таки приговор.
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08.07.2020 10:41
+7
Сейчас новые подходы:

"не считаю это приговором" ((c) Загребельская)
"необходимо оценивать человека не по прошлому, а по новым делам" ((c) Разумков)
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08.07.2020 10:44
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Ця Піщанська - сестра сосни, на яку зеленський переписав свою віллу в Італії з 14-ма спальнями. Чому зелебобіки не вищать - мародер, офшоник, свинарчук?
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08.07.2020 10:38 Ответить
Сейчас новые подходы:

"не считаю это приговором" ((c) Загребельская)
"необходимо оценивать человека не по прошлому, а по новым делам" ((c) Разумков)
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08.07.2020 10:44 Ответить
любо братцы, любо...
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08.07.2020 11:03 Ответить
а чего плеснявые должны это делать!? они занимаются педро, а бубочку гнобят шоколадники...
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08.07.2020 11:12 Ответить
Вобще-то близость к ЗЕ - это таки приговор.
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08.07.2020 10:41 Ответить
Но не для зебилов. Им главное "только бы не Порох".
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08.07.2020 10:55 Ответить
Ні, це ЩЕ не вирок, це фіксація і документування злочину який носить ознаки корупції. Але буде і вирок. Незабаром.
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08.07.2020 11:48 Ответить
Переключайтеся вже до новин з пещерного суду вже!
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08.07.2020 10:41 Ответить
И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1123И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3067
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08.07.2020 10:41 Ответить
По любому в статье зрада зрадная!
Вот, если бы она была человеком свыночолого гэтьмана - вот тогда была бы пэрэмога!
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08.07.2020 10:42 Ответить
Зеленський не призначає кумів, бо в його оточенні дітей не хрестять.
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08.07.2020 10:47 Ответить
В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 1742
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08.07.2020 10:56 Ответить
Молодец, ботоферма! Истчо копипаст-заготовок давай - одна не считается!
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08.07.2020 10:57 Ответить
А что не нравится, служивый? Правда о своем завравшемся божке сильно глазки щиплет? Терпи, теперь будет постоянно так. Зашквар на зашкваре.
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08.07.2020 11:00 Ответить
Где картинка, неут?
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08.07.2020 11:01 Ответить
А тебе слова не доходят? Проблемы с восприятием текста? Держись. Так и быть, лови ущербное. Как не помочь больному человеку. Изучай.

В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7157
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08.07.2020 11:04 Ответить
Не потому ли вовочка и леночка делят вещички? Может быть супруга не поняла значение слова "близость"? На самом деле это работа такая.
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08.07.2020 10:46 Ответить
"О сколько нам открытий чудных готовит...." их раздел имущества. Сколько интересного еще вылезет. Вчерашняя новость о "забытых" ОГВЗ из этой оперы.
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08.07.2020 10:58 Ответить
Елена Владимировна вышла на тропу войны, а потому вероятность обнаружения "позабытого" очень велика.
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08.07.2020 11:02 Ответить
Аукнутся еще Вовику его "бабы-да" под айкосы.
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08.07.2020 11:06 Ответить
Все к этому идет. И даже быстрее, чем кажется.
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08.07.2020 11:09 Ответить
Как эта Близость будит Использована ???, - По прямому назначению.
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08.07.2020 10:48 Ответить
баба-да! баба-да!!!
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08.07.2020 10:52 Ответить
А зубата красотуля - Загребельська - "чьих будет"?
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08.07.2020 10:52 Ответить
Как и обещал президент - "Никаких кумовьёв и сватов ". Только друзей и соседей.)
Ольга Пищанская,это сестра Светланы Пищанской, "соседки" из Кривого Рога, управляющей делами Зеленского в Италии и спонсора "Слуги народа" .
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08.07.2020 11:01 Ответить
и отети судят Порошенка за назначение Семочки?
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08.07.2020 11:06 Ответить
Що ви всі пристали до всесвітлішого. Цьому можна все, він же сказав, що не краде і крапка. То той, що був, призначив там кудись свого знайомого, з яким служив і свого знайомого, якого добре знав по корпоративній діяльності. А як цей призначить військового товариша? Хіба, що "косяка", який ховався і такі є. Ви думаєте, що "квартал" велике підприємство? Ні, Там уже всі пристроєні, тільки десь тамбовський вовк втік. Одне слово вовк є вовк, та ще і тамбовський. Звичайно десь у лісі ховається.
Наряд дуже вумний, побачив, що у Зеля є кадровий голод і одночасно наступить на саму середину граблів, бо у шарія і "сили і честі" багато мільйонів у партії? голоду не буду? чого тільки вартий лисий гандон, не той, що у "квартілі", а той, що спецагент. Нарід вумний!!!
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08.07.2020 11:17 Ответить
Слипый казав - побачимо!
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08.07.2020 11:23 Ответить
Посмотрим после Майдана. Может это и приговор.
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08.07.2020 12:37 Ответить
Конечно это не приговор, это диагноз.
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08.07.2020 14:30 Ответить
 
 