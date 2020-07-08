И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

Ольга Пищанская, исполняющая обязанности главы Антимонопольного комитета после увольнения Юрия Терентьева, является приближенным к президенту Владимиру Зеленскому человеком, и многое будет зависить о того, как эта близость будет использована.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Пищанская имеет шанс стать первой женщиной, которая возглавит Антимонопольный комитет, если за время выполнения ею обязанностей руководителя работа Комитета как минимум не ухудшится по сравнению со "сроком Терентьева"", - отмечает Загребельская.

При этом бывшая госуполномоченная АМКУ пишет, что Пищанская является приближенным к президенту Зеленскому человеком.

"Но я лично не считаю это приговором. Ведь все зависит от того, как она решит обходиться с этой "близостью". Если она будет использована с целью донесения президенту реальной ситуации по монополиям, картельным сговорам, лоббированию качественной реформы АМКУ, демонополизации и деолигархизации украинской экономики - я за такую близость. Если же руководить Антимонопольным ведомством будут по-прежнему с Банковой и Жилянской, то близость превратится в одно из ключевых доказательств совершения преступления", - резюмирует Загребельская.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.



