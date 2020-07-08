УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини
3 557 31

В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська

В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська

Ольга Піщанська, виконувачка обов'язків голови Антимонопольного комітету після звільнення Юрія Терентьєва, є наближеною до президента Володимира Зеленського людиною, і багато буде залежати від того, як ця близькість буде використана.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Піщанська має шанс стати першою жінкою, яка очолить Антимонопольний комітет, якщо за час виконання нею обов’язків керівника робота Комітету як мінімум не погіршиться порівняно з "каденцією Терентьєва"", - зазначає Загребельська.

При цьому колишня держуповноважена АМКУ пише, що Піщанська є наближеною до президента Зеленського людиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піщанська очолила Антимонопольний комітет

"Але я особисто не вважаю це вироком. Адже все залежить від того, як вона вирішить поводитись далі з цією "близькістю". Якщо вона буде використана з метою донесення президенту реальної ситуації щодо монополій, картельних змов, лобіювання якісної реформи АМКУ, демонополізації та деолігархізації української економіки – я за таку близькість. Якщо ж керувати Антимонопольним відомством будуть як і раніше з Банкової та Жилянської, то близькість перетвориться на один з ключових доказів вчинення злочину", - резюмує Загребельська.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.Джерело: https://censor.net/ua/n3206400

В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська 01
В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська 02

Автор: 

Антимонопольний комітет (1770) Загребельська Агія (118) Піщанська Ольга (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Ця Піщанська - сестра сосни, на яку зеленський переписав свою віллу в Італії з 14-ма спальнями. Чому зелебобіки не вищать - мародер, офшоник, свинарчук?
показати весь коментар
08.07.2020 10:38
+7
Вобще-то близость к ЗЕ - это таки приговор.
показати весь коментар
08.07.2020 10:41
+7
Сейчас новые подходы:

"не считаю это приговором" ((c) Загребельская)
"необходимо оценивать человека не по прошлому, а по новым делам" ((c) Разумков)
показати весь коментар
08.07.2020 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця Піщанська - сестра сосни, на яку зеленський переписав свою віллу в Італії з 14-ма спальнями. Чому зелебобіки не вищать - мародер, офшоник, свинарчук?
показати весь коментар
08.07.2020 10:38 Відповісти
Сейчас новые подходы:

"не считаю это приговором" ((c) Загребельская)
"необходимо оценивать человека не по прошлому, а по новым делам" ((c) Разумков)
показати весь коментар
08.07.2020 10:44 Відповісти
любо братцы, любо...
показати весь коментар
08.07.2020 11:03 Відповісти
а чего плеснявые должны это делать!? они занимаются педро, а бубочку гнобят шоколадники...
показати весь коментар
08.07.2020 11:12 Відповісти
Вобще-то близость к ЗЕ - это таки приговор.
показати весь коментар
08.07.2020 10:41 Відповісти
Но не для зебилов. Им главное "только бы не Порох".
показати весь коментар
08.07.2020 10:55 Відповісти
Ні, це ЩЕ не вирок, це фіксація і документування злочину який носить ознаки корупції. Але буде і вирок. Незабаром.
показати весь коментар
08.07.2020 11:48 Відповісти
Переключайтеся вже до новин з пещерного суду вже!
показати весь коментар
08.07.2020 10:41 Відповісти
И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская - Цензор.НЕТ 1123И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
08.07.2020 10:41 Відповісти
По любому в статье зрада зрадная!
Вот, если бы она была человеком свыночолого гэтьмана - вот тогда была бы пэрэмога!
показати весь коментар
08.07.2020 10:42 Відповісти
Зеленський не призначає кумів, бо в його оточенні дітей не хрестять.
показати весь коментар
08.07.2020 10:47 Відповісти
В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 1742
показати весь коментар
08.07.2020 10:56 Відповісти
Молодец, ботоферма! Истчо копипаст-заготовок давай - одна не считается!
показати весь коментар
08.07.2020 10:57 Відповісти
А что не нравится, служивый? Правда о своем завравшемся божке сильно глазки щиплет? Терпи, теперь будет постоянно так. Зашквар на зашкваре.
показати весь коментар
08.07.2020 11:00 Відповісти
Где картинка, неут?
показати весь коментар
08.07.2020 11:01 Відповісти
А тебе слова не доходят? Проблемы с восприятием текста? Держись. Так и быть, лови ущербное. Как не помочь больному человеку. Изучай.

В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7157
показати весь коментар
08.07.2020 11:04 Відповісти
Не потому ли вовочка и леночка делят вещички? Может быть супруга не поняла значение слова "близость"? На самом деле это работа такая.
показати весь коментар
08.07.2020 10:46 Відповісти
"О сколько нам открытий чудных готовит...." их раздел имущества. Сколько интересного еще вылезет. Вчерашняя новость о "забытых" ОГВЗ из этой оперы.
показати весь коментар
08.07.2020 10:58 Відповісти
Елена Владимировна вышла на тропу войны, а потому вероятность обнаружения "позабытого" очень велика.
показати весь коментар
08.07.2020 11:02 Відповісти
Аукнутся еще Вовику его "бабы-да" под айкосы.
показати весь коментар
08.07.2020 11:06 Відповісти
Все к этому идет. И даже быстрее, чем кажется.
показати весь коментар
08.07.2020 11:09 Відповісти
Как эта Близость будит Использована ???, - По прямому назначению.
показати весь коментар
08.07.2020 10:48 Відповісти
баба-да! баба-да!!!
показати весь коментар
08.07.2020 10:52 Відповісти
А зубата красотуля - Загребельська - "чьих будет"?
показати весь коментар
08.07.2020 10:52 Відповісти
Как и обещал президент - "Никаких кумовьёв и сватов ". Только друзей и соседей.)
Ольга Пищанская,это сестра Светланы Пищанской, "соседки" из Кривого Рога, управляющей делами Зеленского в Италии и спонсора "Слуги народа" .
показати весь коментар
08.07.2020 11:01 Відповісти
и отети судят Порошенка за назначение Семочки?
показати весь коментар
08.07.2020 11:06 Відповісти
Що ви всі пристали до всесвітлішого. Цьому можна все, він же сказав, що не краде і крапка. То той, що був, призначив там кудись свого знайомого, з яким служив і свого знайомого, якого добре знав по корпоративній діяльності. А як цей призначить військового товариша? Хіба, що "косяка", який ховався і такі є. Ви думаєте, що "квартал" велике підприємство? Ні, Там уже всі пристроєні, тільки десь тамбовський вовк втік. Одне слово вовк є вовк, та ще і тамбовський. Звичайно десь у лісі ховається.
Наряд дуже вумний, побачив, що у Зеля є кадровий голод і одночасно наступить на саму середину граблів, бо у шарія і "сили і честі" багато мільйонів у партії? голоду не буду? чого тільки вартий лисий гандон, не той, що у "квартілі", а той, що спецагент. Нарід вумний!!!
показати весь коментар
08.07.2020 11:17 Відповісти
Слипый казав - побачимо!
показати весь коментар
08.07.2020 11:23 Відповісти
Посмотрим после Майдана. Может это и приговор.
показати весь коментар
08.07.2020 12:37 Відповісти
Конечно это не приговор, это диагноз.
показати весь коментар
08.07.2020 14:30 Відповісти
 
 