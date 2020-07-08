В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська

Ольга Піщанська, виконувачка обов'язків голови Антимонопольного комітету після звільнення Юрія Терентьєва, є наближеною до президента Володимира Зеленського людиною, і багато буде залежати від того, як ця близькість буде використана.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Піщанська має шанс стати першою жінкою, яка очолить Антимонопольний комітет, якщо за час виконання нею обов’язків керівника робота Комітету як мінімум не погіршиться порівняно з "каденцією Терентьєва"", - зазначає Загребельська.

При цьому колишня держуповноважена АМКУ пише, що Піщанська є наближеною до президента Зеленського людиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піщанська очолила Антимонопольний комітет

"Але я особисто не вважаю це вироком. Адже все залежить від того, як вона вирішить поводитись далі з цією "близькістю". Якщо вона буде використана з метою донесення президенту реальної ситуації щодо монополій, картельних змов, лобіювання якісної реформи АМКУ, демонополізації та деолігархізації української економіки – я за таку близькість. Якщо ж керувати Антимонопольним відомством будуть як і раніше з Банкової та Жилянської, то близькість перетвориться на один з ключових доказів вчинення злочину", - резюмує Загребельська.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.Джерело: https://censor.net/ua/n3206400



