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Піщанська очолила Антимонопольний комітет

Піщанська очолила Антимонопольний комітет

Виконувачкою бов'язків голови Антимонопольного комітету після звільнення Юрія Терентьєва стала Ольга Піщанська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Від сьогодні в.о. голови АМКУ є перша заступниця голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", - сказано в повідомленні.

На сайті комітету зазначено, що Піщанська була призначена на посаду першої заступниці голови АМКУ указом президента від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрям в "АрселорМіттал" у той самий період, коли ексглава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Також в її декларації зазначено, що вона володіє цінними паперами "АрселорМіттал" Кривий Ріг.

З грудня 2016 по серпень 2019 Піщанська працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення".

Піщанська в 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

Читайте також: Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Автор: 

Антимонопольний комітет (1770) Терентьєв Юрій (89)


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Топ коментарі
+28
Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет.
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06.07.2020 18:05
+19
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии.

https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
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06.07.2020 18:19
+17
Кривые рога рулят!
При Януке на заборах писали "Усьо будет Донбасс", теперь усьо станет Кривым Рогом
Спасибо жителям Кривбасса
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06.07.2020 18:11
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Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет.
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06.07.2020 18:05 Відповісти
Не сомневаюсь шо честная и порядочная,
и не связана ни с одним бородатым олигархом)
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Ета совпадєєєєєєєєніє!
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06.07.2020 18:16 Відповісти


Я давно знаю Владимира (Зеленского - ред.), мы из одного города, росли в одном дворе", - приводится тот самый комментарий Светланы Песчанской .

Также она заверила, что средства, переведенные партии, - ее личные, а доходы позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. грн.

Дальше интереснее. Так же 2 сентября 2019 года президент Зеленский своим указом уже назначил Ольгу Песчанскую - первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины.
"То, что Ольга и Светлана - родные сестры, сомнений нет. На сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы, и это доказывает, что они не посторонние лица, а отчество - Станиславовна у обеих женщин - дает понимание, что они скорее всего родные сестры", - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-perepysal-svoiu-ytalianskuiu-fyrmu-na-sponsora-sluhy-naroda-smy-217121.html говорится в расследовании.
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06.07.2020 18:26 Відповісти
Криворогульский председатель)))
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06.07.2020 18:19 Відповісти
Піщанська очолила Антимонопольний комітет - Цензор.НЕТ 9356
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06.07.2020 19:16 Відповісти
Крыворогульський прыдатель- бубачка дыбильна.
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06.07.2020 19:23 Відповісти
Очередная корабельная сосна.
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06.07.2020 18:44 Відповісти
Криворожская сосна.
Піщанська очолила Антимонопольний комітет - Цензор.НЕТ 7909
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06.07.2020 19:05 Відповісти
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06.07.2020 22:58 Відповісти
Баба да, баба да
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06.07.2020 19:30 Відповісти
Спасибо жителям Кривбаса, за преЗЕдента.....Дальше писать не буду, ибо Бутусов забанит
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06.07.2020 19:13 Відповісти
Мазалтоф!!!
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06.07.2020 18:08 Відповісти
Лехаим!!!
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06.07.2020 18:26 Відповісти
😁
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06.07.2020 19:20 Відповісти
Кривые рога рулят!
При Януке на заборах писали "Усьо будет Донбасс", теперь усьо станет Кривым Рогом
Спасибо жителям Кривбасса
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06.07.2020 18:11 Відповісти
Агія Загребельська чим не вгодила ЗЕгопоті?
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06.07.2020 18:11 Відповісти
Бывшая сотрудница https://file.liga.net/companies/arselormittal_krivoi_rog_krivorojstal АрселорМиттал Кривой Рог Ольга Пищанская станет первым замглавы Антимонопольного комитета (АМКУ), пишут http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ Наші Гроші .
16 августа она обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ декларацию кандидата на указанную должность.

В 2014 году Ольга Пищанская была назначена менеджером по закупкам в АрселорМиттал Кривой Рог. В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=282&lang=ua работал генеральным юрисконсультом на этом же предприятии, отмечает издание.
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
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06.07.2020 18:13 Відповісти
19.08.19 17:45 Соратница Терентьева подготовилась к назначению на должность замглавы АМКУ
https://images.cnscdn.com/images/1/e/b/d/1*******************************/original.jpgОльга Пещанская 16 августа обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность первого заместителя главы АМКУ.Настырная почти год ждала.
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06.07.2020 20:43 Відповісти
из Кривого Рога...) Ее сестре Бубочка бизнес типа "передал"
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06.07.2020 18:13 Відповісти
Подтянулись сосны второго эшелона.
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06.07.2020 18:13 Відповісти
Прошла по конкурсу? Прозрачному?
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06.07.2020 18:14 Відповісти
Ну она жеж на кума и не армейская подружка....
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06.07.2020 18:20 Відповісти
С легкой Криворожской дымкой.
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06.07.2020 20:44 Відповісти
Смотрю на эту девку и вспоминаю времена когда трудовые биржи принудительно заставляли предприятия публиковать о вакансиях,и они подавали.
,,Требуется бухгалтер не старше 23-х лет с высшим образованием и стажом работы по специальности не мение 3-х лет,,
Видимо и она из этих обявлений.
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06.07.2020 18:14 Відповісти
это та, на которую ленка зеленская переписала свою фирму?
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06.07.2020 18:15 Відповісти
Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя
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06.07.2020 18:16 Відповісти
А зі старшої групи дитячого садку нікого не було?
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06.07.2020 18:16 Відповісти
Ну это ж вам не кумовство...
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06.07.2020 18:18 Відповісти
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии.

https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
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06.07.2020 18:19 Відповісти
Теперь ещё и Кривой Рог будет править Украиной, зелёный всю п#здобратию к себе стаскивает. Мало ему квартала, так ещё Кривой Рог.
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06.07.2020 18:19 Відповісти
аби тільки не українці
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06.07.2020 18:22 Відповісти


Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии

За проголосовали 226 человек.
Не голосовали ЕС, Батькивщина и Голос
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06.07.2020 18:25 Відповісти
В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу https://nv.ua/biz/markets/rynok-sigaret-antimonopolnyy-komitet-trebuet-ravnogo-dostupa-dlya-distribyutorov-sigaret-novosti-ukrainy-50053363.html Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщил главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его данным, причиной конфликта стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачного монополиста Тедис и других производителей сигарет.
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06.07.2020 18:29 Відповісти
Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет. Это тот самый "оксфорд", который окончил наш бубочка и где его замечательный папа завкафедрой работает? Прэлэстно-прэлэстно!!!
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06.07.2020 18:31 Відповісти
Сосна? Да! Ну и что? Никто вам не обещал не брать пиломатериал. Но не кума, и в одной казарме он с ней не был, в смысле "не находился во время прохождения срочной службы" /а вы что подумали?/
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06.07.2020 18:39 Відповісти
Во бляха, кузніца кадров "красноє кріворожьє")))
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06.07.2020 18:44 Відповісти
как тесен мир... мирок... городок...квартальчик )))))
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06.07.2020 20:18 Відповісти
Короче, спасибо педагогам Кривбасса!
Прям кузница кадров......
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06.07.2020 20:18 Відповісти
Ещё одна Зелёная шлюха!
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06.07.2020 21:18 Відповісти
"...Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет...
"

А Квартал 95 вона в якому році закінчила?
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06.07.2020 21:37 Відповісти
зеля має талант знаходити найбільш не підготовлених до посади ватніків
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06.07.2020 22:50 Відповісти
 
 