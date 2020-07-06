Піщанська очолила Антимонопольний комітет

Виконувачкою бов'язків голови Антимонопольного комітету після звільнення Юрія Терентьєва стала Ольга Піщанська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Від сьогодні в.о. голови АМКУ є перша заступниця голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", - сказано в повідомленні.

На сайті комітету зазначено, що Піщанська була призначена на посаду першої заступниці голови АМКУ указом президента від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрям в "АрселорМіттал" у той самий період, коли ексглава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Також в її декларації зазначено, що вона володіє цінними паперами "АрселорМіттал" Кривий Ріг.

З грудня 2016 по серпень 2019 Піщанська працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення".

Піщанська в 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

Читайте також: Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку: Не хочу накручувати емоційний фон і не боюся оцінки своєї роботи

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.