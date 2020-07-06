Піщанська очолила Антимонопольний комітет
Виконувачкою бов'язків голови Антимонопольного комітету після звільнення Юрія Терентьєва стала Ольга Піщанська.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Від сьогодні в.о. голови АМКУ є перша заступниця голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", - сказано в повідомленні.
На сайті комітету зазначено, що Піщанська була призначена на посаду першої заступниці голови АМКУ указом президента від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".
Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрям в "АрселорМіттал" у той самий період, коли ексглава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Також в її декларації зазначено, що вона володіє цінними паперами "АрселорМіттал" Кривий Ріг.
З грудня 2016 по серпень 2019 Піщанська працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення".
Піщанська в 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а в 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.
Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.
3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.
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и не связана ни с одним бородатым олигархом)
Я давно знаю Владимира (Зеленского - ред.), мы из одного города, росли в одном дворе", - приводится тот самый комментарий Светланы Песчанской .
Также она заверила, что средства, переведенные партии, - ее личные, а доходы позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. грн.
Дальше интереснее. Так же 2 сентября 2019 года президент Зеленский своим указом уже назначил Ольгу Песчанскую - первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины.
"То, что Ольга и Светлана - родные сестры, сомнений нет. На сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы, и это доказывает, что они не посторонние лица, а отчество - Станиславовна у обеих женщин - дает понимание, что они скорее всего родные сестры", - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-perepysal-svoiu-ytalianskuiu-fyrmu-na-sponsora-sluhy-naroda-smy-217121.html говорится в расследовании.
При Януке на заборах писали "Усьо будет Донбасс", теперь усьо станет Кривым Рогом
Спасибо жителям Кривбасса
16 августа она обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ декларацию кандидата на указанную должность.
В 2014 году Ольга Пищанская была назначена менеджером по закупкам в АрселорМиттал Кривой Рог. В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=282&lang=ua работал генеральным юрисконсультом на этом же предприятии, отмечает издание.
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
https://images.cnscdn.com/images/1/e/b/d/1*******************************/original.jpgОльга Пещанская 16 августа обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность первого заместителя главы АМКУ.Настырная почти год ждала.
,,Требуется бухгалтер не старше 23-х лет с высшим образованием и стажом работы по специальности не мение 3-х лет,,
Видимо и она из этих обявлений.
https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии
За проголосовали 226 человек.
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Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщил главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его данным, причиной конфликта стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачного монополиста Тедис и других производителей сигарет.
Прям кузница кадров......
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А Квартал 95 вона в якому році закінчила?