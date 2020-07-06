Пищанская возглавила Антимонопольный комитет (обновлено)

Исполняющим обязанности главы Антимонопольного комитета после увольнения Юрия Терентьева стала Ольга Пищанская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"С сегодняшнего дня и.о. Председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - сказано в сообщении.

На сайте комитета указано, что Пищанская была назначена на должность первого заместителя председателя АМКУ указом президента от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

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Пещанская с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал" Кривой Рог.

С декабря 2016 по август 2019 Пищанская работала директором ООО "Закупочные решения".

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

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На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.