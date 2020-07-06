Пищанская возглавила Антимонопольный комитет (обновлено)
Исполняющим обязанности главы Антимонопольного комитета после увольнения Юрия Терентьева стала Ольга Пищанская.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"С сегодняшнего дня и.о. Председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - сказано в сообщении.
На сайте комитета указано, что Пищанская была назначена на должность первого заместителя председателя АМКУ указом президента от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".
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Пещанская с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.
Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.
Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал" Кривой Рог.
С декабря 2016 по август 2019 Пищанская работала директором ООО "Закупочные решения".
Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
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На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.
Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.
3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.
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и не связана ни с одним бородатым олигархом)
Я давно знаю Владимира (Зеленского - ред.), мы из одного города, росли в одном дворе", - приводится тот самый комментарий Светланы Песчанской .
Также она заверила, что средства, переведенные партии, - ее личные, а доходы позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. грн.
Дальше интереснее. Так же 2 сентября 2019 года президент Зеленский своим указом уже назначил Ольгу Песчанскую - первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины.
"То, что Ольга и Светлана - родные сестры, сомнений нет. На сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы, и это доказывает, что они не посторонние лица, а отчество - Станиславовна у обеих женщин - дает понимание, что они скорее всего родные сестры", - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-perepysal-svoiu-ytalianskuiu-fyrmu-na-sponsora-sluhy-naroda-smy-217121.html говорится в расследовании.
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Спасибо жителям Кривбасса
16 августа она обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ декларацию кандидата на указанную должность.
В 2014 году Ольга Пищанская была назначена менеджером по закупкам в АрселорМиттал Кривой Рог. В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=282&lang=ua работал генеральным юрисконсультом на этом же предприятии, отмечает издание.
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
https://images.cnscdn.com/images/1/e/b/d/1*******************************/original.jpgОльга Пещанская 16 августа обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность первого заместителя главы АМКУ.Настырная почти год ждала.
,,Требуется бухгалтер не старше 23-х лет с высшим образованием и стажом работы по специальности не мение 3-х лет,,
Видимо и она из этих обявлений.
https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии
За проголосовали 226 человек.
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Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщил главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его данным, причиной конфликта стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачного монополиста Тедис и других производителей сигарет.
Прям кузница кадров......
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А Квартал 95 вона в якому році закінчила?