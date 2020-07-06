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Пищанская возглавила Антимонопольный комитет (обновлено)

Пищанская возглавила Антимонопольный комитет (обновлено)

Исполняющим обязанности главы Антимонопольного комитета после увольнения Юрия Терентьева стала Ольга Пищанская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"С сегодняшнего дня и.о. Председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - сказано в сообщении.

На сайте комитета указано, что Пищанская была назначена на должность первого заместителя председателя АМКУ указом президента от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада уволила Терентьева с должности председателя АМКУ

Пещанская с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Как пишут Наші Гроші, она возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда экс-глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

Также в ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами "АрселорМиттал" Кривой Рог.

С декабря 2016 по август 2019 Пищанская работала директором ООО "Закупочные решения".

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Также на Цензор.НЕТ: Терентьев отменил отзыв заявления об отставке: Не хочу накручивать эмоциональный фон и не боюсь оценки своей работы

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Автор: 

Антимонопольный комитет (483) Терентьев Юрий (59)


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Топ комментарии
+28
Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет.
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06.07.2020 18:05
+19
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии.

https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
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06.07.2020 18:19
+17
Кривые рога рулят!
При Януке на заборах писали "Усьо будет Донбасс", теперь усьо станет Кривым Рогом
Спасибо жителям Кривбасса
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06.07.2020 18:11
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Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет.
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06.07.2020 18:05 Ответить
Не сомневаюсь шо честная и порядочная,
и не связана ни с одним бородатым олигархом)
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06.07.2020 18:14 Ответить
Ета совпадєєєєєєєєніє!
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06.07.2020 18:16 Ответить


Я давно знаю Владимира (Зеленского - ред.), мы из одного города, росли в одном дворе", - приводится тот самый комментарий Светланы Песчанской .

Также она заверила, что средства, переведенные партии, - ее личные, а доходы позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. грн.

Дальше интереснее. Так же 2 сентября 2019 года президент Зеленский своим указом уже назначил Ольгу Песчанскую - первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины.
"То, что Ольга и Светлана - родные сестры, сомнений нет. На сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы, и это доказывает, что они не посторонние лица, а отчество - Станиславовна у обеих женщин - дает понимание, что они скорее всего родные сестры", - https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-perepysal-svoiu-ytalianskuiu-fyrmu-na-sponsora-sluhy-naroda-smy-217121.html говорится в расследовании.
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06.07.2020 18:26 Ответить
Криворогульский председатель)))
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06.07.2020 18:19 Ответить
Піщанська очолила Антимонопольний комітет - Цензор.НЕТ 9356
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06.07.2020 19:16 Ответить
Крыворогульський прыдатель- бубачка дыбильна.
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06.07.2020 19:23 Ответить
Очередная корабельная сосна.
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06.07.2020 18:44 Ответить
Криворожская сосна.
Піщанська очолила Антимонопольний комітет - Цензор.НЕТ 7909
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06.07.2020 19:05 Ответить
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06.07.2020 22:58 Ответить
Баба да, баба да
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06.07.2020 19:30 Ответить
Спасибо жителям Кривбаса, за преЗЕдента.....Дальше писать не буду, ибо Бутусов забанит
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06.07.2020 19:13 Ответить
Мазалтоф!!!
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06.07.2020 18:08 Ответить
Лехаим!!!
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06.07.2020 18:26 Ответить
😁
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06.07.2020 19:20 Ответить
Кривые рога рулят!
При Януке на заборах писали "Усьо будет Донбасс", теперь усьо станет Кривым Рогом
Спасибо жителям Кривбасса
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06.07.2020 18:11 Ответить
Агія Загребельська чим не вгодила ЗЕгопоті?
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06.07.2020 18:11 Ответить
Бывшая сотрудница https://file.liga.net/companies/arselormittal_krivoi_rog_krivorojstal АрселорМиттал Кривой Рог Ольга Пищанская станет первым замглавы Антимонопольного комитета (АМКУ), пишут http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ Наші Гроші .
16 августа она обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции http://nashigroshi.org/2019/08/19/pershoiu-zamholovy-amku-stane-tendernytsia-z-arselormittal-shcho-pratsiuvala-razom-z-terent-ievym/ декларацию кандидата на указанную должность.

В 2014 году Ольга Пищанская была назначена менеджером по закупкам в АрселорМиттал Кривой Рог. В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=282&lang=ua работал генеральным юрисконсультом на этом же предприятии, отмечает издание.
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
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06.07.2020 18:13 Ответить
19.08.19 17:45 Соратница Терентьева подготовилась к назначению на должность замглавы АМКУ
https://images.cnscdn.com/images/1/e/b/d/1*******************************/original.jpgОльга Пещанская 16 августа обнародовала в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность первого заместителя главы АМКУ.Настырная почти год ждала.
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06.07.2020 20:43 Ответить
из Кривого Рога...) Ее сестре Бубочка бизнес типа "передал"
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06.07.2020 18:13 Ответить
Подтянулись сосны второго эшелона.
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06.07.2020 18:13 Ответить
Прошла по конкурсу? Прозрачному?
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06.07.2020 18:14 Ответить
Ну она жеж на кума и не армейская подружка....
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06.07.2020 18:20 Ответить
С легкой Криворожской дымкой.
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06.07.2020 20:44 Ответить
Смотрю на эту девку и вспоминаю времена когда трудовые биржи принудительно заставляли предприятия публиковать о вакансиях,и они подавали.
,,Требуется бухгалтер не старше 23-х лет с высшим образованием и стажом работы по специальности не мение 3-х лет,,
Видимо и она из этих обявлений.
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06.07.2020 18:14 Ответить
это та, на которую ленка зеленская переписала свою фирму?
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06.07.2020 18:15 Ответить
Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя
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06.07.2020 18:16 Ответить
А зі старшої групи дитячого садку нікого не було?
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06.07.2020 18:16 Ответить
Ну это ж вам не кумовство...
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06.07.2020 18:18 Ответить
Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии.

https://www.dsnews.ua/politics/pishchanskaya-budet-vypolnyat-obyazannosti-glavy-amku-03072020181500 Об этом говорится в сообщении юриста и экс-нардепа Виктории Пташник .
Никаких кумовьев и друзей, все по честному.
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06.07.2020 18:19 Ответить
Теперь ещё и Кривой Рог будет править Украиной, зелёный всю п#здобратию к себе стаскивает. Мало ему квартала, так ещё Кривой Рог.
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06.07.2020 18:19 Ответить
аби тільки не українці
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06.07.2020 18:22 Ответить


Обязанности главы АМКУ будет выполнять Ольга Пищанская, сестра Светланы Пищанской, на которую, по данным журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии

За проголосовали 226 человек.
Не голосовали ЕС, Батькивщина и Голос
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06.07.2020 18:25 Ответить
В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу https://nv.ua/biz/markets/rynok-sigaret-antimonopolnyy-komitet-trebuet-ravnogo-dostupa-dlya-distribyutorov-sigaret-novosti-ukrainy-50053363.html Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщил главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его данным, причиной конфликта стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачного монополиста Тедис и других производителей сигарет.
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06.07.2020 18:29 Ответить
Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет. Это тот самый "оксфорд", который окончил наш бубочка и где его замечательный папа завкафедрой работает? Прэлэстно-прэлэстно!!!
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06.07.2020 18:31 Ответить
Сосна? Да! Ну и что? Никто вам не обещал не брать пиломатериал. Но не кума, и в одной казарме он с ней не был, в смысле "не находился во время прохождения срочной службы" /а вы что подумали?/
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06.07.2020 18:39 Ответить
Во бляха, кузніца кадров "красноє кріворожьє")))
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06.07.2020 18:44 Ответить
как тесен мир... мирок... городок...квартальчик )))))
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06.07.2020 20:18 Ответить
Короче, спасибо педагогам Кривбасса!
Прям кузница кадров......
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06.07.2020 20:18 Ответить
Ещё одна Зелёная шлюха!
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06.07.2020 21:18 Ответить
"...Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет...
"

А Квартал 95 вона в якому році закінчила?
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06.07.2020 21:37 Ответить
зеля має талант знаходити найбільш не підготовлених до посади ватніків
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06.07.2020 22:50 Ответить
 
 