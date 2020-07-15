РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8050 посетителей онлайн
Новости
1 840 9

Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

В парламенте зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа, опубликованную на портале ВР.

Указывается, что его инициатором проекта постановления выступил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В тексте документа уточняется, что Комитет по вопросам экономического развития на заседании 15 июля рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Ольги Станиславовны Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР это назначение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Это увольнение СМИ связывают со штрафом в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет в октябре 2019 года наложил на ряд табачных компаний и монополиста-дистрибьютора "Тэдис Украина".

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Также читайте: И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

Ольга Пищанская - первый заместитель председателя АМКУ и исполняет обязанности руководителя.

Автор: 

ВР (29395) Антимонопольный комитет (487) Тэдис Украина (33) Пищанская Ольга (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Баба-Даааааа,баба-Даааааа
показать весь комментарий
15.07.2020 22:54 Ответить
Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР - Цензор.НЕТ 681
показать весь комментарий
15.07.2020 22:55 Ответить
Сестра "служанки" с итальянской виллы бубочки -- ни разу не кумовство и не коррупция. Так зебильчики? Или же нет?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:10 Ответить
эта другое! ана всего лишь саседка радителей бубочки!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:10 Ответить
У бубАчки такі "талановиті сусіди".
В своей декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами АрселорМиттал. Также с осени 2018 года единолично владеет компанией Закупочные решения, контролирует Стэм инжиниринг (45%) и Промпроектсервис (94%, зарегистрировано в Кривом Роге по ул. Криворижстали).
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показать весь комментарий
15.07.2020 23:41 Ответить
главное глаза честные, если присмотреться
показать весь комментарий
15.07.2020 23:31 Ответить
Откуда смотреть нужно?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:14 Ответить
сестра домработницы зели....быстрый карьерный рост
показать весь комментарий
16.07.2020 08:49 Ответить
 
 