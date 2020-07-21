Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины. ФОТО
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.
Кроме того, в состав полицейских нарядов вошли военнослужащие Нацгвардии.
Читайте на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО
Также полицейские будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.
"Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах", - добавили в ведомстве.
Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.
Также на Цензор.НЕТ: У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков
Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства. После этого меры безопасности были усилены в столице.
Также с утра неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.
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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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буде НС
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https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut
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Вью после задержания, асвабажжения.
Журналистка из УкрСМИ задаёт вопрос.
ВНИМАНИЕ!!!!!! - Сейчас у Громадських активістів, волонтерів е купа зброї. Вони можуть в будь-який момент.... Що будемо робити?
Сегодняшний день, одни сигналы.
Наблюдайте
Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение
По сообщениям Нацполиции правоохранители усилили меры по обеспечению общественной безопасности в 9 регионах, фактически во всей Западной Украине. Комментируя информацию, политолог и блогер Андрей Смолий пишет в Facebook:» Складывается впечатление, что власть вводит для западных областей чуть ли не режим военного положения.»
Смолий отмечает, власти пошли на усиление мер безопасности во всех областях, а также Житомирской и Винницкой. Вопрос: там агрессор? Эти области граничат с РФ? Возможно, именно там сепаратизм?
Похоже на то, что вся эта ситуация с луцким боевиком и феерическим освобождением заложников, которого в действительности не было, теперь будет использована для закручивания гаек именно в тех областях, которые больше всего протестуют против политики реванша при сдаче национальных интересов.
По словам политолога, теперь у жителей западной Украины будут проверять паспорта, останавливать на улицах, проверять автомобили и при необходимости разворачивать автомобили обратно. «Шоу для поднятия падающих рейтингов, отвлечение внимания от ежедневного трэша и контроля над обществом - начинается», - написал Андрей Смолий....
http://rusjev.net/2020/07/22/vo-vsej-zapadnoj-ukraine-vveli-fakticheski-*******-polozhenie/
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
АВАКОВ ДОЛЖЕН ОБЪЯСНИТЬ УКРАИНЦАМ ЭТОТ ЦИРК
Подозреваю, что «готовиться» какая-то не здоровая фигня......
эти районы считались районами способными оказать сопротивление..
Вот вспомнилось почему то...
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат
https://twitter.com/olarhat @olarhat
...І виявилося, що МВС і СБУ змогли проявити себе в наступному:
познімати бусік з безпілотника,
передати воду
і потім на старезному БТР-60 під'їхати забрати тіпа, що здався.