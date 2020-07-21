Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины. ФОТО

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.

Кроме того, в состав полицейских нарядов вошли военнослужащие Нацгвардии.

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Также полицейские будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

"Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах", - добавили в ведомстве.

Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.















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Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства. После этого меры безопасности были усилены в столице.

Также с утра неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.