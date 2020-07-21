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Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины. ФОТО

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан. На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.

Кроме того, в состав полицейских нарядов вошли военнослужащие Нацгвардии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заложники освобождены, террорист задержан, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Также полицейские будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

"Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах", - добавили в ведомстве.

Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.

Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 01
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 02
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 03
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 04
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 05
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 06
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины 07

Также на Цензор.НЕТ: У террориста из Луцка были сообщники в других городах, они задержаны, - Аваков

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства. После этого меры безопасности были усилены в столице.

Также с утра неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик.

Читайте также: Зеленский удалил видео, на котором выполнял требование террориста из Луцка

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

безопасность (1115) Нацполиция (16543) Национальная гвардия (2152)


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Топ комментарии
+20
в юго-восточных регионах не усиливают....
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
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21.07.2020 22:54
+14
Ну?! Тепер всім зрозуміло навіщо була вистава з "терористом"?! "Рязанський цукор" по Аваковськи! Слідкуйте за мерзотною владою-щось недобре готується!
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21.07.2020 22:53
+12
следите за руками..(с)
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21.07.2020 22:52
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Нарешті Україна - поліцейське государство!
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21.07.2020 22:51 Ответить
тірарісту пора було до дому! рабочий день закончился!
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21.07.2020 22:55 Ответить
Року з 2010
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21.07.2020 23:01 Ответить
Перша ластівка!
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21.07.2020 22:51 Ответить
следите за руками..(с)
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21.07.2020 22:52 Ответить
Россия начала 2000х
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21.07.2020 22:52 Ответить
схоже, виборів не буде
буде НС

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Вью после задержания, асвабажжения.
Журналистка из УкрСМИ задаёт вопрос.
ВНИМАНИЕ!!!!!! - Сейчас у Громадських активістів, волонтерів е купа зброї. Вони можуть в будь-який момент.... Що будемо робити?
Сегодняшний день, одни сигналы.
Наблюдайте
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21.07.2020 22:52 Ответить
Это чтоб никто не взлумал всякие видосики смешные снимать, кроме нашейвласти
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21.07.2020 22:52 Ответить
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 1209
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21.07.2020 22:53 Ответить
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 6846
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21.07.2020 22:55 Ответить
ЧИТАЙТЕ! ДУМАЙТЕ! где Вас хотят об...мануть:
Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение
По сообщениям Нацполиции правоохранители усилили меры по обеспечению общественной безопасности в 9 регионах, фактически во всей Западной Украине. Комментируя информацию, политолог и блогер Андрей Смолий пишет в Facebook:» Складывается впечатление, что власть вводит для западных областей чуть ли не режим военного положения.»
Смолий отмечает, власти пошли на усиление мер безопасности во всех областях, а также Житомирской и Винницкой. Вопрос: там агрессор? Эти области граничат с РФ? Возможно, именно там сепаратизм?
Похоже на то, что вся эта ситуация с луцким боевиком и феерическим освобождением заложников, которого в действительности не было, теперь будет использована для закручивания гаек именно в тех областях, которые больше всего протестуют против политики реванша при сдаче национальных интересов.
По словам политолога, теперь у жителей западной Украины будут проверять паспорта, останавливать на улицах, проверять автомобили и при необходимости разворачивать автомобили обратно. «Шоу для поднятия падающих рейтингов, отвлечение внимания от ежедневного трэша и контроля над обществом - начинается», - написал Андрей Смолий....
http://rusjev.net/2020/07/22/vo-vsej-zapadnoj-ukraine-vveli-fakticheski-*******-polozhenie/
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22.07.2020 10:13 Ответить
Ну?! Тепер всім зрозуміло навіщо була вистава з "терористом"?! "Рязанський цукор" по Аваковськи! Слідкуйте за мерзотною владою-щось недобре готується!
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21.07.2020 22:53 Ответить
тоже есть такая чуйка не к добру...
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21.07.2020 22:55 Ответить
Хоч житлові будинки не підривають як наросії чи метро як набілорусі - і то добре.
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21.07.2020 23:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dzV3FPRsAqQ Поліція з народом! #Ідітьусраку!
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21.07.2020 22:53 Ответить
в юго-восточных регионах не усиливают....
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
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21.07.2020 22:54 Ответить
Я тоже обратила внимание, ЧТО ТОЛЬКО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
АВАКОВ ДОЛЖЕН ОБЪЯСНИТЬ УКРАИНЦАМ ЭТОТ ЦИРК
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21.07.2020 23:03 Ответить
Сообщники в других регионах нейтрализованы.
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21.07.2020 23:05 Ответить
а смисл ?
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21.07.2020 22:54 Ответить
«Рассмеши комика!»
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21.07.2020 22:56 Ответить
а вот ответочка пошла на дебильные действия
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 7355
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21.07.2020 22:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Z1050EqIQI То бензин, а то дети!
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21.07.2020 22:57 Ответить
Хм а в чем несоответствие? С донбасскими террористами (читай кацапами) так или иначе, но через посредников с 2015 года ведутся переговоры и в минском и в норманском формате. И заложники (читай пленные) тоже освобождаются. Так что нестыковку пусть эта **** скабеева заткнет себе в задницу.
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22.07.2020 00:42 Ответить
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 2635
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21.07.2020 22:59 Ответить
кива подганяет авакяну клиентов на роль террористов
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21.07.2020 22:59 Ответить
да причем тут восток! они хотят всех посадить на крючочек через шмон ( это приемы ментов, они так прессуют психологически + предостерегают майдан) , да много оружия , но назовите войну- войной и пусть все живут и отвечают по военному времени. Что то после рюкзаков и т.п. не водятся профилактические меры - запрет выезд чиновникам за границу
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21.07.2020 23:01 Ответить
Хм......не вижу «логику»(?) в подобном решении=>почему только девять(!!!) областей, а не по всей Украине.........
Подозреваю, что «готовиться» какая-то не здоровая фигня......
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21.07.2020 23:02 Ответить
перед войной вывозили вооружение с зап.Украины и воен.части - готовились к сдаче..
эти районы считались районами способными оказать сопротивление..
Вот вспомнилось почему то...
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21.07.2020 23:04 Ответить
☹️
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21.07.2020 23:08 Ответить
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат

https://twitter.com/olarhat @olarhat

...І виявилося, що МВС і СБУ змогли проявити себе в наступному:
познімати бусік з безпілотника,
передати воду
і потім на старезному БТР-60 під'їхати забрати тіпа, що здався.
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21.07.2020 23:03 Ответить
Судячи з переліку областей, всі "терористи" тусуються на заході країни 😊
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21.07.2020 23:06 Ответить
преступность теперь уйдет в глубокие крайывки
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21.07.2020 23:08 Ответить
Странно, а в других областях все спокойно? В Киеве взрывы, в Луцке террористы, ну усилят почему-то ...
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21.07.2020 23:09 Ответить
А это с какого перепугу
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21.07.2020 23:24 Ответить
Суки зелені
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21.07.2020 23:41 Ответить
Дааа, съездил Президент в "Луцкую" область на нашу голову.
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22.07.2020 00:43 Ответить
Тенировка подготовки к выборам
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22.07.2020 00:57 Ответить
Все это придумал Зеленский ********** что бы Всех поставить раком перед мусорами
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22.07.2020 01:26 Ответить
А чому саме в цих областях?
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22.07.2020 02:09 Ответить
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в дев'яти регіонах України - Цензор.НЕТ 7103
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22.07.2020 04:52 Ответить
похоже вова зеленский готовится провести выборы с помощью аваковских мусоров
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22.07.2020 04:55 Ответить
 
 