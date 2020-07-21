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Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в дев'яти регіонах України. ФОТО

Співробітники поліції і Національної гвардії України посилять патрулювання у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів, центральні частини обласних центрів і громадські місця, де може перебувати значна кількість громадян. На в'їздах і виїздах з обласних центрів будуть виставлені мобільні пости.

Крім того, до складу поліцейських нарядів увійшли військовослужбовці Нацгвардії.

Також поліцейські будуть перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд з метою виявлення вибухівки в тих транспортних засобах, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

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"Особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі і предмети (пакети, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали і вибухові пристрої. Крім того, поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах", - додали у відомстві.

Такі заходи здійснюються для запобігання терористичним діям і для своєчасного реагування на них.

Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 01
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 02
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 03
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 04
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 05
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 06
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в девяти регіонах України 07

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

безпека (944) Нацполіція (15258) Національна гвардія (1562)


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Топ коментарі
+20
в юго-восточных регионах не усиливают....
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
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21.07.2020 22:54
+14
Ну?! Тепер всім зрозуміло навіщо була вистава з "терористом"?! "Рязанський цукор" по Аваковськи! Слідкуйте за мерзотною владою-щось недобре готується!
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21.07.2020 22:53
+12
следите за руками..(с)
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21.07.2020 22:52
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Нарешті Україна - поліцейське государство!
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21.07.2020 22:51 Відповісти
тірарісту пора було до дому! рабочий день закончился!
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21.07.2020 22:55 Відповісти
Року з 2010
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Перша ластівка!
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21.07.2020 22:51 Відповісти
следите за руками..(с)
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21.07.2020 22:52 Відповісти
Россия начала 2000х
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21.07.2020 22:52 Відповісти
схоже, виборів не буде
буде НС

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Вью после задержания, асвабажжения.
Журналистка из УкрСМИ задаёт вопрос.
ВНИМАНИЕ!!!!!! - Сейчас у Громадських активістів, волонтерів е купа зброї. Вони можуть в будь-який момент.... Що будемо робити?
Сегодняшний день, одни сигналы.
Наблюдайте
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21.07.2020 22:52 Відповісти
Это чтоб никто не взлумал всякие видосики смешные снимать, кроме нашейвласти
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21.07.2020 22:52 Відповісти
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 1209
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21.07.2020 22:53 Відповісти
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 6846
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21.07.2020 22:55 Відповісти
ЧИТАЙТЕ! ДУМАЙТЕ! где Вас хотят об...мануть:
Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение
По сообщениям Нацполиции правоохранители усилили меры по обеспечению общественной безопасности в 9 регионах, фактически во всей Западной Украине. Комментируя информацию, политолог и блогер Андрей Смолий пишет в Facebook:» Складывается впечатление, что власть вводит для западных областей чуть ли не режим военного положения.»
Смолий отмечает, власти пошли на усиление мер безопасности во всех областях, а также Житомирской и Винницкой. Вопрос: там агрессор? Эти области граничат с РФ? Возможно, именно там сепаратизм?
Похоже на то, что вся эта ситуация с луцким боевиком и феерическим освобождением заложников, которого в действительности не было, теперь будет использована для закручивания гаек именно в тех областях, которые больше всего протестуют против политики реванша при сдаче национальных интересов.
По словам политолога, теперь у жителей западной Украины будут проверять паспорта, останавливать на улицах, проверять автомобили и при необходимости разворачивать автомобили обратно. «Шоу для поднятия падающих рейтингов, отвлечение внимания от ежедневного трэша и контроля над обществом - начинается», - написал Андрей Смолий....
http://rusjev.net/2020/07/22/vo-vsej-zapadnoj-ukraine-vveli-fakticheski-*******-polozhenie/
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Ну?! Тепер всім зрозуміло навіщо була вистава з "терористом"?! "Рязанський цукор" по Аваковськи! Слідкуйте за мерзотною владою-щось недобре готується!
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21.07.2020 22:53 Відповісти
тоже есть такая чуйка не к добру...
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21.07.2020 22:55 Відповісти
Хоч житлові будинки не підривають як наросії чи метро як набілорусі - і то добре.
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21.07.2020 23:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dzV3FPRsAqQ Поліція з народом! #Ідітьусраку!
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21.07.2020 22:53 Відповісти
в юго-восточных регионах не усиливают....
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
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21.07.2020 22:54 Відповісти
Я тоже обратила внимание, ЧТО ТОЛЬКО ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
АВАКОВ ДОЛЖЕН ОБЪЯСНИТЬ УКРАИНЦАМ ЭТОТ ЦИРК
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21.07.2020 23:03 Відповісти
Сообщники в других регионах нейтрализованы.
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21.07.2020 23:05 Відповісти
а смисл ?
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21.07.2020 22:54 Відповісти
«Рассмеши комика!»
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21.07.2020 22:56 Відповісти
а вот ответочка пошла на дебильные действия
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 7355
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21.07.2020 22:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Z1050EqIQI То бензин, а то дети!
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21.07.2020 22:57 Відповісти
Хм а в чем несоответствие? С донбасскими террористами (читай кацапами) так или иначе, но через посредников с 2015 года ведутся переговоры и в минском и в норманском формате. И заложники (читай пленные) тоже освобождаются. Так что нестыковку пусть эта **** скабеева заткнет себе в задницу.
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22.07.2020 00:42 Відповісти
Полиция и Нацгвардия усилят патрулирование в девяти регионах Украины - Цензор.НЕТ 2635
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21.07.2020 22:59 Відповісти
кива подганяет авакяну клиентов на роль террористов
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21.07.2020 22:59 Відповісти
да причем тут восток! они хотят всех посадить на крючочек через шмон ( это приемы ментов, они так прессуют психологически + предостерегают майдан) , да много оружия , но назовите войну- войной и пусть все живут и отвечают по военному времени. Что то после рюкзаков и т.п. не водятся профилактические меры - запрет выезд чиновникам за границу
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Хм......не вижу «логику»(?) в подобном решении=>почему только девять(!!!) областей, а не по всей Украине.........
Подозреваю, что «готовиться» какая-то не здоровая фигня......
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21.07.2020 23:02 Відповісти
перед войной вывозили вооружение с зап.Украины и воен.части - готовились к сдаче..
эти районы считались районами способными оказать сопротивление..
Вот вспомнилось почему то...
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21.07.2020 23:04 Відповісти
☹️
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21.07.2020 23:08 Відповісти
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат

https://twitter.com/olarhat @olarhat

...І виявилося, що МВС і СБУ змогли проявити себе в наступному:
познімати бусік з безпілотника,
передати воду
і потім на старезному БТР-60 під'їхати забрати тіпа, що здався.
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21.07.2020 23:03 Відповісти
Судячи з переліку областей, всі "терористи" тусуються на заході країни 😊
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21.07.2020 23:06 Відповісти
преступность теперь уйдет в глубокие крайывки
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21.07.2020 23:08 Відповісти
Странно, а в других областях все спокойно? В Киеве взрывы, в Луцке террористы, ну усилят почему-то ...
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21.07.2020 23:09 Відповісти
А это с какого перепугу
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21.07.2020 23:24 Відповісти
Суки зелені
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21.07.2020 23:41 Відповісти
Дааа, съездил Президент в "Луцкую" область на нашу голову.
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22.07.2020 00:43 Відповісти
Тенировка подготовки к выборам
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22.07.2020 00:57 Відповісти
Все это придумал Зеленский ********** что бы Всех поставить раком перед мусорами
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22.07.2020 01:26 Відповісти
А чому саме в цих областях?
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22.07.2020 02:09 Відповісти
Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в дев'яти регіонах України - Цензор.НЕТ 7103
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22.07.2020 04:52 Відповісти
похоже вова зеленский готовится провести выборы с помощью аваковских мусоров
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22.07.2020 04:55 Відповісти
 
 