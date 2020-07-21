Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в дев'яти регіонах України. ФОТО

Співробітники поліції і Національної гвардії України посилять патрулювання у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів, центральні частини обласних центрів і громадські місця, де може перебувати значна кількість громадян. На в'їздах і виїздах з обласних центрів будуть виставлені мобільні пости.

Крім того, до складу поліцейських нарядів увійшли військовослужбовці Нацгвардії.

Також поліцейські будуть перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд з метою виявлення вибухівки в тих транспортних засобах, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

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"Особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі і предмети (пакети, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали і вибухові пристрої. Крім того, поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах", - додали у відомстві.

Такі заходи здійснюються для запобігання терористичним діям і для своєчасного реагування на них.















Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.