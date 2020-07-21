Поліція і Нацгвардія посилять патрулювання в дев'яти регіонах України. ФОТО
Співробітники поліції і Національної гвардії України посилять патрулювання у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та залізничних вокзалів, центральні частини обласних центрів і громадські місця, де може перебувати значна кількість громадян. На в'їздах і виїздах з обласних центрів будуть виставлені мобільні пости.
Крім того, до складу поліцейських нарядів увійшли військовослужбовці Нацгвардії.
Також поліцейські будуть перевіряти документи у підозрілих осіб і проводити поверхневий огляд з метою виявлення вибухівки в тих транспортних засобах, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.
"Особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі і предмети (пакети, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали і вибухові пристрої. Крім того, поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах", - додали у відомстві.
Такі заходи здійснюються для запобігання терористичним діям і для своєчасного реагування на них.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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Вью после задержания, асвабажжения.
Журналистка из УкрСМИ задаёт вопрос.
ВНИМАНИЕ!!!!!! - Сейчас у Громадських активістів, волонтерів е купа зброї. Вони можуть в будь-який момент.... Що будемо робити?
Сегодняшний день, одни сигналы.
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Во всей Западной Украине ввели фактически военное положение
По сообщениям Нацполиции правоохранители усилили меры по обеспечению общественной безопасности в 9 регионах, фактически во всей Западной Украине. Комментируя информацию, политолог и блогер Андрей Смолий пишет в Facebook:» Складывается впечатление, что власть вводит для западных областей чуть ли не режим военного положения.»
Смолий отмечает, власти пошли на усиление мер безопасности во всех областях, а также Житомирской и Винницкой. Вопрос: там агрессор? Эти области граничат с РФ? Возможно, именно там сепаратизм?
Похоже на то, что вся эта ситуация с луцким боевиком и феерическим освобождением заложников, которого в действительности не было, теперь будет использована для закручивания гаек именно в тех областях, которые больше всего протестуют против политики реванша при сдаче национальных интересов.
По словам политолога, теперь у жителей западной Украины будут проверять паспорта, останавливать на улицах, проверять автомобили и при необходимости разворачивать автомобили обратно. «Шоу для поднятия падающих рейтингов, отвлечение внимания от ежедневного трэша и контроля над обществом - начинается», - написал Андрей Смолий....
http://rusjev.net/2020/07/22/vo-vsej-zapadnoj-ukraine-vveli-fakticheski-*******-polozhenie/
вам не кажется это странным?
Война у нас в другой стороне вообще то..
АВАКОВ ДОЛЖЕН ОБЪЯСНИТЬ УКРАИНЦАМ ЭТОТ ЦИРК
Подозреваю, что «готовиться» какая-то не здоровая фигня......
эти районы считались районами способными оказать сопротивление..
Вот вспомнилось почему то...
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат
https://twitter.com/olarhat @olarhat
...І виявилося, що МВС і СБУ змогли проявити себе в наступному:
познімати бусік з безпілотника,
передати воду
і потім на старезному БТР-60 під'їхати забрати тіпа, що здався.