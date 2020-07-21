Фото с места освобождения заложников в Луцке. ФОТОрепортаж
Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал фото из центре Луцка, где террорист сегодня весь день удерживал заложников в автобусе.
Фото опубликованы на странице Шевченко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия после освобождения заложников в Луцке. Обзор изъятого оружия и взрывчатки. Успешное завершение совместной спецоперации МВД Украины и СБУ. Все освобожденные живы и здоровы", - написал Шевченко.
Задержанный террорист Максим Кривошей
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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Якшо тільки фотки
Без відео.
Відео ж нема ?
https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
На видеоролике видно, что террорист больше минуты ждёт возле автобуса, когда его задержат.
Задержание проводят трое сотрудников правоохранительных органов, которые не спеша подходят к мужчине и не пытаются сразу уложить его на землю, что обычно практикуется при задержании особо опасных преступников.
https://vk.com/video-70187376_456249638 ВИДЕО
Все свободны!
Опохмелила? І вони відразу в тему з головою.
Після третього келиха і досвід появився.
Інфу не придумую, сама в голову лізе.
В голові оlele, мабудь повне олеле.
Де ти таке нарив, дурнику?
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Просто адский ад
Чувак наконец-то дождался ментов, его в нарчники и в сторонку...
Через пару минут прилетает БТР, взрывы. штурм...
Шо они штурмуют? Зачем гранаты бросают?
Чувак в кайданках стоит и с удовольствием за всем этим наблюдает
Мы точно не в цирке живем???
Эта чернь интеллектуальная?
И "Это" живет в Украине?
Как будто попал в коменты плоскоземельщиков.
Ученные врут...где доказательства...не верю, вы все врете.
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Стоїть..Стоїть..ще стоїть..А потім за"бався стоять,і такий "та ви за"бали,я тєрорист,ви мене вязать будете?"))))))
***
https://twitter.com/i/status/1285675123975098368
это шо такое ?????
https://twitter.com/i/status/1285649055302000640
https://www.youtube.com/watch?v=KF25BZYa0WA цирк. а не штурм
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, раненый чувак и ребёнок, только беременной бабушки не хватает и распятого мальчика.
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.
"подготовка к штурму"
найдите скорые, спихологов и т.п. что положено быть в таких случаях
12 часов на жаре в закрытом автобусе. все бодры и веселы.
"всем спасибо, все свободны"
https://twitter.com/prm_ua/status/1285652911658283009
... от вида дизайнерского искусства черниговского автозавода.
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Просто адский ад
Чувак наконец-то дождался ментов, его в нарчниеи и в сторонку...
Через пару минут прилетает БТР, взрывы. шткрм...
Шо они штурмуют? Зачем гранаты бросают?
Чувак в кайданках стоит и с удовольствием за всем этим наблюдает
Мы точно не в цирке живем?
СБУ Баканова - это просто праздник какой-то. Начать с того, что Баканов в Луцк приехать не соизволил, вместо него приехал Баранецкий, брутально лысый и бесполезный. Переговоры проводила полиция и лично Зеленский. Но самый цимес был при задержании. Террорист выпустил всех заложников, оставил в автобусе оружие и вышел с поднятыми руками.
Постоял несколько минут, к нему подошел заместитель начальника полиции Коваль с двумя полицейскими и арестовал. И когда уже террориста уводили - нарисовалась «Альфа» на БТРе и микроавтобусе, кинули светошумовую гранату, постреляли и типа опять задержали террориста.
Это уже даже не смешно. Подтверждают именно такой ход событий сразу несколько источников. И видеозаписи. Мы ни в коей мере не осуждаем бойцов «Альфы», участвовавших в этом цирке. Они люди военные, исполняли приказ. Но Баканову стоило бы уже понять, что СБУ это не 95-ый квартал.
https://ord-ua.com/2020/07/22/kak-alfa-terrorista-zaderzhivala/