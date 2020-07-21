Фото с места освобождения заложников в Луцке. ФОТОрепортаж

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал фото из центре Луцка, где террорист сегодня весь день удерживал заложников в автобусе.

Фото опубликованы на странице Шевченко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия после освобождения заложников в Луцке. Обзор изъятого оружия и взрывчатки. Успешное завершение совместной спецоперации МВД Украины и СБУ. Все освобожденные живы и здоровы", - написал Шевченко.

Задержанный террорист Максим Кривошей











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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

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В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.