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Новости Фото Захват заложников в Луцке
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Фото с места освобождения заложников в Луцке. ФОТОрепортаж

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал фото из центре Луцка, где террорист сегодня весь день удерживал заложников в автобусе.

Фото опубликованы на странице Шевченко в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия после освобождения заложников в Луцке. Обзор изъятого оружия и взрывчатки. Успешное завершение совместной спецоперации МВД Украины и СБУ. Все освобожденные живы и здоровы", - написал Шевченко.

Фото с места освобождения заложников в Луцке 01

Задержанный террорист Максим Кривошей


Фото с места освобождения заложников в Луцке 02
Фото с места освобождения заложников в Луцке 03
Фото с места освобождения заложников в Луцке 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Отпустить заложников террориста уговорил Зеленский, - Кирилл Тимошенко

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18691) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+34
Все це фігня, скажіть, а Зеленський завтра сонце зійти убалакає? Бо я щось хвилююсь...
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21.07.2020 23:38
+31
На фоне зашкваров с Кадыровым и гибелью пехотинца, который гнил четверо суток раненый без помощи в лесополосе, нужна была срочно хоть какая нибудь победа, чтобы затмить этот позор. И вот, то ли разыгранный спектакль с террористом, то ли подвернулся тупой недоумок, который взял в заложники людей начался пиар так называемого президента. Грустно все это.
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21.07.2020 23:51
+24
он был не настолько опасен как этот с фото
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 4846
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21.07.2020 23:47
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Все це фігня, скажіть, а Зеленський завтра сонце зійти убалакає? Бо я щось хвилююсь...
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21.07.2020 23:38 Ответить
Справиться.

Якшо тільки фотки

Без відео.

Відео ж нема ?
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21.07.2020 23:48 Ответить
Чудесное видео Террорист сам вылез из автобуса и подзвает ментов. Те боятся к нему идти . Ну и цирк. А каком вообще штурме и освобождении идет речь????

https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
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22.07.2020 00:12 Ответить
У меня есть чудесное фото с видео. Стоят. разговаривают террорист с ментами. как давние друзья

Фото з місця звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 8793
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22.07.2020 00:38 Ответить
есть и Видео!)))
На видеоролике видно, что террорист больше минуты ждёт возле автобуса, когда его задержат.
Задержание проводят трое сотрудников правоохранительных органов, которые не спеша подходят к мужчине и не пытаются сразу уложить его на землю, что обычно практикуется при задержании особо опасных преступников.
https://vk.com/video-70187376_456249638 ВИДЕО
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22.07.2020 01:05 Ответить
Отже не такий він і "особо опасний". Виглядає дивно, але пояснити можна тим, що побоювались засмутити і злякати різкими рухами, оскільки була підозра на вибухівку і дистанційний підрив.Єдине, що дивує чому поліція , а не СБУ? Терористами займається СБУ, а не "патрульно-постова служба."
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22.07.2020 08:52 Ответить
так то террористами,а здесь актёры погорелого театра
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22.07.2020 10:21 Ответить
Так они весь день болтали. Уже и подружиться успели.
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22.07.2020 01:11 Ответить
Кино и немцы 😂
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21.07.2020 23:53 Ответить
т.е. завтра он к бородатому осло*бу поедет извиняться-договариваться?
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21.07.2020 23:54 Ответить
Щось бомби не видно, лише ***** і пістоль. Слабо для терориста. Шизік навіть в контру по молодості не рубався.
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21.07.2020 23:40 Ответить
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 7546
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21.07.2020 23:41 Ответить
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 6396
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21.07.2020 23:42 Ответить
Снято!
Все свободны!
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21.07.2020 23:54 Ответить
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 5304
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21.07.2020 23:42 Ответить
За бідоном пива перепитала надійних людей?
Опохмелила? І вони відразу в тему з головою.
Після третього келиха і досвід появився.
Інфу не придумую, сама в голову лізе.

В голові оlele, мабудь повне олеле.
Де ти таке нарив, дурнику?
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21.07.2020 23:52 Ответить
https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2623512824570182?hc_location=ufi
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21.07.2020 23:57 Ответить
Фото з місця звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 3128
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22.07.2020 00:56 Ответить
коли треба рятувати рейтинг влади перед виборами обов'язково відбуваються дивні речі...
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21.07.2020 23:44 Ответить
Владимир всех спас!
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 2956
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21.07.2020 23:46 Ответить
спасаватєль!
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21.07.2020 23:47 Ответить
Спасайся кто может.
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22.07.2020 01:54 Ответить
замочил в сортире
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22.07.2020 12:35 Ответить
всєм сматрєть фільм зємлянє...навєрна нада била сказать свати а он сказал зємлянє...
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21.07.2020 23:46 Ответить
ПАТАМУША ФІЛЬМА ПРО АСВАБАЖДЄНІЄ ЗАЛОЖНІКОВ НІ У СБУ НІ У МВД СНЯТЬ НЕЧЕМ
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21.07.2020 23:50 Ответить
зє-зє-зє-млянє...
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21.07.2020 23:50 Ответить
Терь буш всю ноч в подушку плакать, а утром тампакс из дупы выймеш и в бой?
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21.07.2020 23:51 Ответить
тебе помогает ?
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21.07.2020 23:59 Ответить
Любишь смотреть всякий бред только "патамушта в интернетах пасаватовале"?
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22.07.2020 06:46 Ответить
он был не настолько опасен как этот с фото
Фото с места освобождения заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 4846
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21.07.2020 23:47 Ответить
Фото з місця звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 806
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22.07.2020 00:04 Ответить
Зеленский способен договориться даже с террористом. Путин, ты чем хуже?
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21.07.2020 23:48 Ответить
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21.07.2020 23:50 Ответить
Кароче завтра порохоботы не приходя в сознание начнут крошить Зелю за то что он им не дал насладиться гибелью заложников...
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21.07.2020 23:49 Ответить
где видео освобождения ?
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21.07.2020 23:51 Ответить
Я не твой доктор, ищи там куда ложил
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21.07.2020 23:52 Ответить
Без видосика видосик не засчитан ! 😂
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21.07.2020 23:56 Ответить
Свежее видео
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Просто адский ад
Чувак наконец-то дождался ментов, его в нарчники и в сторонку...
Через пару минут прилетает БТР, взрывы. штурм...
Шо они штурмуют? Зачем гранаты бросают?
Чувак в кайданках стоит и с удовольствием за всем этим наблюдает
Мы точно не в цирке живем???
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22.07.2020 01:13 Ответить
Если бы в ЦИРКЕ ДЮ СОЛЕЙ (CIRQUE DU SOLEIL) были бы такие креативные менеджеры, как Рюкзаков, то их цирк не обанкротился бы.
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22.07.2020 02:06 Ответить
фільм зє-млянє уже пасматрєл?
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21.07.2020 23:52 Ответить
Ну, ти i дебiiiiл... похоже, що жодного випуску тупого 95 балагану не пропустив...
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21.07.2020 23:55 Ответить
тєрраріст максімка насматрєлся дівіностапятава квартала і сашол с ума....
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22.07.2020 00:01 Ответить
Циклоп дебил,это же твой кореш.Как там банка поживает? Ты уже она?
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22.07.2020 06:08 Ответить
На фоне зашкваров с Кадыровым и гибелью пехотинца, который гнил четверо суток раненый без помощи в лесополосе, нужна была срочно хоть какая нибудь победа, чтобы затмить этот позор. И вот, то ли разыгранный спектакль с террористом, то ли подвернулся тупой недоумок, который взял в заложники людей начался пиар так называемого президента. Грустно все это.
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21.07.2020 23:51 Ответить
Да не подвернулся недоумок, а организованная постановка рюкзаковичем, по заказу охфиса ***********, в главной роли- вава красно солнышко, бэтмен и супермен. Просто курам на смех это все. Все живы, вава на осле- победитель хренов. Рашка вся в экстазе- типа шмракля- теперь мы у тебя заложников наберем, давай договаривайся с нами! Мыздобулы!
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22.07.2020 00:55 Ответить
Таково еще иванушку дурочка придумали,ахломон нестриженый в ******** кепочке,людей вообще за идиотов держат,тут самый тупой поймет что это голимая постанова,чувак решил повеселится никаких решительных действий и пятнашку получить
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21.07.2020 23:52 Ответить
Именно...а еще она разрешила психам голосовать .
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22.07.2020 00:03 Ответить
Без видосика видосик не засчитан ! 😂
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21.07.2020 23:58 Ответить
Походу это было шоу для поднятия рейтинга Президента Зеленского, как то всё сильно наиграно выглядит.
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21.07.2020 23:58 Ответить
кто знает, как закончилась история с тем на мосте, или он ещё на поруки у квакова находиться?
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21.07.2020 23:59 Ответить
КонЭчно, он столько времени в кишене шерудил, что террорист подумал, что ему Киву "подложили".
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21.07.2020 23:59 Ответить
Петя!!! Это твой электорат!?
Эта чернь интеллектуальная?
И "Это" живет в Украине?
Как будто попал в коменты плоскоземельщиков.
Ученные врут...где доказательства...не верю, вы все врете.
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22.07.2020 00:02 Ответить
Вьі не сообщник луцкого террориста?
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22.07.2020 00:05 Ответить
Я уже не уверен, что он террорист

https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
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22.07.2020 01:14 Ответить
Чувак тупо сам вийшов з автобуса.
Стоїть..Стоїть..ще стоїть..А потім за"бався стоять,і такий "та ви за"бали,я тєрорист,ви мене вязать будете?"))))))

***
https://twitter.com/i/status/1285675123975098368



это шо такое ?????
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22.07.2020 00:03 Ответить
Штурм после того,как его увели от автобуса

https://twitter.com/i/status/1285649055302000640
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22.07.2020 00:08 Ответить
Он до последнего верил в то что это учения.
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22.07.2020 00:12 Ответить
Такого опасного вестерна, даже в Голливуде не снимут! Это реальный 95 квартал Тактика вязания террориста, #"нетаналогов"
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22.07.2020 01:16 Ответить
Первая минута... Менты штурмуют пустой автобус. "Террорист" за ними наблюдает. И только потом его повторно вяжут. Цирк на дроти

https://www.youtube.com/watch?v=KF25BZYa0WA цирк. а не штурм
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22.07.2020 00:03 Ответить
пашел сматреть "Землян"
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22.07.2020 00:13 Ответить
Постанова 100%.
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, раненый чувак и ребёнок, только беременной бабушки не хватает и распятого мальчика.
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.
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22.07.2020 00:13 Ответить
Всім дякую за перегляд вистави ,від 95 кварталу.
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22.07.2020 00:20 Ответить
еще фото с места событий
"подготовка к штурму"
Фото з місця звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 3366
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22.07.2020 00:23 Ответить
Пьеска похоже написана Аваковым и Ермаком- дебильней сюжета не придумаешь. Амфоры просто померкли от требований "террориста" и глупейшей развязки. Главное тут ребенок, бабушка эпилептичка и беременная на последнем месяце. Заморыш из квартала конечно всех освободил заочно своим видосиком. Итог - обосрали весь автобус и разошлись по домам. За гонораром завтра к Авакову. Рейтинг не лоха стал еще смешней. В Украине этот цирк уже не катит.
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22.07.2020 00:24 Ответить
Видео выхода заложников из автобуса
найдите скорые, спихологов и т.п. что положено быть в таких случаях
12 часов на жаре в закрытом автобусе. все бодры и веселы.
"всем спасибо, все свободны"
https://twitter.com/prm_ua/status/1285652911658283009
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22.07.2020 00:28 Ответить
Авак мост в Киеве два раза захватывал , а Баканов решил маршрутку в Луцке , главное Осляра ведется и думает , что пацаны что то умеют на своих должностях.
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22.07.2020 00:34 Ответить
Там была куча мужиков, неужели за всё время разоружить не смогли? В условиях тесного автобуса за целый день не проблема
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22.07.2020 01:29 Ответить
Я плакал весь вечер заглядвая в новости...
... от вида дизайнерского искусства черниговского автозавода.
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22.07.2020 00:43 Ответить
И могут же квартальщики , писать хорошие сценарии о терррористах 😀
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22.07.2020 00:48 Ответить
Свежее видео
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Просто адский ад
Чувак наконец-то дождался ментов, его в нарчниеи и в сторонку...
Через пару минут прилетает БТР, взрывы. шткрм...
Шо они штурмуют? Зачем гранаты бросают?
Чувак в кайданках стоит и с удовольствием за всем этим наблюдает
Мы точно не в цирке живем?
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22.07.2020 01:03 Ответить
банальная нестыковка по времени. таймлапс в сценарии плохо прописали. вот и пошло несовпадение по времени
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22.07.2020 01:16 Ответить
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22.07.2020 01:18 Ответить
Как «Альфа» террориста «задерживала»Фото з місця звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 856
СБУ Баканова - это просто праздник какой-то. Начать с того, что Баканов в Луцк приехать не соизволил, вместо него приехал Баранецкий, брутально лысый и бесполезный. Переговоры проводила полиция и лично Зеленский. Но самый цимес был при задержании. Террорист выпустил всех заложников, оставил в автобусе оружие и вышел с поднятыми руками.
Постоял несколько минут, к нему подошел заместитель начальника полиции Коваль с двумя полицейскими и арестовал. И когда уже террориста уводили - нарисовалась «Альфа» на БТРе и микроавтобусе, кинули светошумовую гранату, постреляли и типа опять задержали террориста.
Это уже даже не смешно. Подтверждают именно такой ход событий сразу несколько источников. И видеозаписи. Мы ни в коей мере не осуждаем бойцов «Альфы», участвовавших в этом цирке. Они люди военные, исполняли приказ. Но Баканову стоило бы уже понять, что СБУ это не 95-ый квартал.
https://ord-ua.com/2020/07/22/kak-alfa-terrorista-zaderzhivala/
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22.07.2020 01:03 Ответить
Странное какое-то видео и выстрел какой-то странный. Вот есть другое видео: https://twitter.com/Bykvu/status/1285676022759862277
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22.07.2020 01:47 Ответить
мусора - мрази, им верить нельзя
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22.07.2020 04:40 Ответить
Мне кажется это не полное фото.... там немножко вдалеке стояла груша и рядышком бетононасос. Так понимаю обе полны бетона. И так понимаю в целях безопасности всех удалили. Кто будет считать потери этой хваленной операции...а оные простояли весь день! Несчитая остального....
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22.07.2020 05:42 Ответить
хорошо закончилось.
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22.07.2020 05:57 Ответить
95 квартал переіхав в поліцію, а Авакян став його ведучим актором.
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22.07.2020 07:39 Ответить
Это просто гребаный стыд. Показуха и развод для лохов... Этот горе-террорист выпустил ВСЕХ заложников и САМ вышел из автобуса с ПОДНЯТЫМИ руками. К нему подошли трое человек, надели наручники и увели. А потом всем показали цирк с БТР-ом, светошумовыми гранатами и пакованием неизвестно кого на асфальте.
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22.07.2020 07:52 Ответить
 
 