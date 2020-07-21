Фото з місця звільнення заручників у Луцьку. ФОТОрепортаж

Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко опублікував фото з центрі Луцька, де терорист сьогодні весь день утримував заручників в автобусі.

Фото опубліковані на сторінці Шевченка в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота слідчо-оперативної групи на місці події після звільнення заручників у Луцьку. Огляд вилученої зброї і вибухівки. Успішне завершення спільної спецоперації МВС України та СБУ. Всі звільнені живі і здорові", - написав Шевченко.

Затриманий терорист Максим Кривоша









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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.