Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура. ФОТО

В Гоптовке Харьковской области правоохранители задержали трех мужчин, которые похитили человека и вымогали за него выкуп.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден.

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Сейчас следователи выясняют, кто еще может быть причастен к этому преступлению. Задержанным собираются сообщить о подозрении.





