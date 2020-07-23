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Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура. ФОТО

В Гоптовке Харьковской области правоохранители задержали трех мужчин, которые похитили человека и вымогали за него выкуп.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден.

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Сейчас следователи выясняют, кто еще может быть причастен к этому преступлению. Задержанным собираются сообщить о подозрении.

Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура 01
Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура 02
Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура 03

Автор: 

выкуп (46) задержание (6686) похищение (1688) прокуратура (5029) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и $20 тыс. выкупа

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Довбодятли. Зхмиздили 20 косарів зелені - ніт, ще й мужика захопили...
Чи це хтось вкрав із речення дієслово "требовали"?
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23.07.2020 20:09 Ответить
Беспредел! требуют наши сердца!!!!!
Беспредел! трэш в стране без конца!
С наших экранов идет ежедневный пиз..ец!
Беспредел! даешь беспредел!
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23.07.2020 20:10 Ответить
Аваков с зеНелохом разошлись не на шутку
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23.07.2020 20:18 Ответить
Пост дпс рядом, это что было для похитителей самое безопасное место?
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23.07.2020 20:59 Ответить
А це під авто сидить черговий "наш барадатий кавказскій брат"?

Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура - Цензор.НЕТ 433
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24.07.2020 14:14 Ответить
 
 