Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и требовали $20 тыс. выкупа, их задержали, - прокуратура. ФОТО
В Гоптовке Харьковской области правоохранители задержали трех мужчин, которые похитили человека и вымогали за него выкуп.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долларов за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него", - рассказали в прокуратуре.
Подозреваемых задержали при передаче денег, которые они требовали. Заложник освобожден.
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Сейчас следователи выясняют, кто еще может быть причастен к этому преступлению. Задержанным собираются сообщить о подозрении.
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Довбодятли. Зхмиздили 20 косарів зелені - ніт, ще й мужика захопили...
Чи це хтось вкрав із речення дієслово "требовали"?
Беспредел! трэш в стране без конца!
С наших экранов идет ежедневный пиз..ец!
Беспредел! даешь беспредел!