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Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова. ФОТОрепортаж

Во Львове приступили к службе девять экипажей полицейских патрулей на мотоциклах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Львов - второй город в Украине после Киева, где с сегодняшнего дня на улицах города будет работать мотопатруль... Специфика города не совсем часто позволяет нам вовремя приехать на то или иное событие. Автомобиль будет ехать долго, пеший патруль будет идти долго, поэтому мобильность и оперативность мотопатруля - основное", - заявил по этому случаю начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Новообразованные бригады прошли обучение и оснащены всем необходимым для работы оборудованием. Экипажи будут выезжать на нарушения правил дорожного движения, экстренные ситуации (минирование, взрывы, пожары - то есть случаи, предполагающие приезд специальных служб) и при необходимости осуществлять сопровождение колонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует силовое задержание патрульными пенсионера в Черновцах, торговавшего в неустановленном месте

Городской голова Львова Андрей Садовый поздравил сотрудников полиции с началом мотопарулирования, благодаря которому город должен стать еще безопаснее для жителей и гостей.

"Львов является первым после Киева, потому что Киев - это наша столица, но Львов - это душа нашей страны. Большая благодарность за то, что у нас сегодня такой серьезный мотопатруль. Наша политика четкая - Львов был, есть и всегда должен быть максимально безопасным городом, чтобы львовяне чувствовали себя в комфорте, а гости, которые приезжают, были счастливы и могли познать историю нашего города и полюбить его", - отметил Садовый.

От стен городского совета, где состоялось торжественное поздравление, мотобригады сразу разъехались патрулировать улицы Львова.

Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 01
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 02
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 03
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 04
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 05
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 06
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова 07

Автор: 

Львов (4599) Садовый Андрей (651) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+11
Винница, 4 часа утра. Во двор, окружённый жилыми домами, заехало три машины и начинается дискотека. Девки визжат, спиртное льётся рекой. Человек 20 кайфует, и пускай весь мир идёт на фуй, им хорошо. Кто-то вызвал полицию. Приехало патрульная полиция с проблесковыми огнями, остановилась за метров 20 от дискотеки. Звук музыки немного приглушили, но не выключили. На какое-то время визг девок и пьяное караоке прекратилось. Но... Что делает полиция через две минуты - она разворачивается и уезжает!!! И тут визги писек и их писк утраиваються, мы их сделали, главное не сцать, ура. Вопрос - так зачем такая полиция, которая не может следить за порядком и соблюдением законов. Да ты им хоть вертолёты дай, абы толк с этой реформы был.
PS был бы у меня кулэмэт, расстрелял бы всех...
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26.07.2020 10:06
+9
На первом фото двоим слева не хватило мотиков, деньги спёрли и выдали велики.
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26.07.2020 08:53
+9
Как эту новость подадут Рузьге СМИ

Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9388
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26.07.2020 13:14
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Правила форума Совет форумчан
Хто в курсі, яка марка мотоциклів і яка ціна їх на тендері.
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26.07.2020 08:48 Ответить
https://zaxid.net/***************************************************************************** Suzuki Bandit
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26.07.2020 09:06 Ответить
Точно, бо виглядає, як китайська копія Сузукі - Hyosung 650
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26.07.2020 10:04 Ответить
дуже символично...
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26.07.2020 14:08 Ответить
авакову-гелікоптери,а львівським патрулям-моцикі.та велосипеди
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26.07.2020 14:50 Ответить
Відкат на тендерних закупівлях пропорційний такому на рюкзаках авакяна
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26.07.2020 09:07 Ответить
Ще питання, чому на правохоронні структури втрачається значно більше коштів ніж на медицину. В європейських країнах все навпаки.
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26.07.2020 09:13 Ответить
Тим більше, що ефективність від медиків в рази вища. Згадався анекдот:-Куме, от зараз ми міліцію називаємо "мєнти", а як будемо називати поліцію? -"Понти",куме.
От воно і правда. Гелікоптери, з яких не бачать полтавського терориста, розбиті сотні "Пріусів" і ось дорогі "Сузукі". А про ефективність капіталовкладень свідчить "почесне" перше місце у Європі по злочинах і відсутності безпеки. Понти, одним словом.
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26.07.2020 09:33 Ответить
ви праві, але найкраще визначення- це полюція Авакова.
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26.07.2020 09:40 Ответить
Щось у тому є. 😁 Імпотентність, чи що? 😊
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26.07.2020 10:12 Ответить
нехай, кожен тлумачить як пам'ятає... А визначення є в інеті.
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26.07.2020 10:27 Ответить
ну добре, опишу своє бачення... Є ознаки дорослішання, тобто сексуального дозрівання та т.п., можуть бути еротичні сни (з актом чи без)... Але все це ілюзія, "марнотратство", імітація бурної діяльності- тобто пшик з плямою в ліжку.
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26.07.2020 11:40 Ответить
Ідіоти не ДОРОСЛІШАЮТЬ. Вони просто СТАРІЮТЬ, залишаючись ідіотами, лише старими.
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26.07.2020 11:55 Ответить
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 8786
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9519
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26.07.2020 09:50 Ответить
Бо у європейських країнах цінується життя громадянина. А у нас цінується непорушність і незламність правління олігархів-казнокрадів. Слабка влада боягузів і непрофесіоналів потребує силовиків, які б захистили її від претензій "вдячного" народу. Блазень до колік боїться Майдану-2.0. Бо навіть своїм куцим інтелектом мавпочки на повідку в каломойши, він розуміє, що тоді йому хана. Чартерний літак на Ростов може просто зникнути з екранів радарів.
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26.07.2020 09:44 Ответить
Читай, идиот: "Дело о "рюкзаках Авакова" закрыто из-за отсутствия состава преступления"
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26.07.2020 10:14 Ответить
Дебілятко, ти на підсосі у авакяна?
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02.08.2020 09:13 Ответить
Ты, Сририус, даже читать не умеешь?
"Дело о "рюкзаках Авакова" закрыто из-за отсутствия состава преступления"
https://interfax.com.ua/news/general/517656.html

"https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU Дело о так называемых «рюкзаках Авакова» закрыли ...
https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU
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02.08.2020 11:10 Ответить
Те, що твій бос авакян "нєуінауат", і його синок-виродок "жертва апстаятєльств" це ясно. Авакяна - в презЫдЭнты!!!
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03.08.2020 16:11 Ответить
От того, что размажешь своё гавно по монитору с криком "Воры!" - ничего, кроме вони у тебя под носом, не получится...
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03.08.2020 17:07 Ответить
"Ковровєц"
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26.07.2020 09:31 Ответить
"Косіт под https://zaxid.net/***************************************************************************** Suzuki ", рюкзакі, карочє.
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26.07.2020 10:24 Ответить
Как пить дать покупали по цене кавасаки.
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26.07.2020 10:35 Ответить
Царёвы доезжачие с мотопомпами (с)
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26.07.2020 08:50 Ответить
Кто в курсе, что за техника?
Выглядит не очень солидно.
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26.07.2020 08:53 Ответить
в киеве чуть солиднее закупали - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-202страна-0-06-16-008591-c
honda nc 750 - страна-недоразуменье! даже мотоцикл собрать не могут здесь! при миллиардных дотациях отечественного автопрома!
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26.07.2020 09:47 Ответить
Все сидят тебя ждут - когда ты наконец начнешь мотоциклы за дотации собирать!
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26.07.2020 11:53 Ответить
На первом фото двоим слева не хватило мотиков, деньги спёрли и выдали велики.
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26.07.2020 08:53 Ответить
Генерал раздал всем автоматы. А кому не хватило - сапёрные лопатки. (с)
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26.07.2020 12:57 Ответить
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова - Цензор.НЕТ 6855
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26.07.2020 08:54 Ответить
с этого надо было и начинать а не перебить приусы
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26.07.2020 09:01 Ответить
В Украине кстати есть один стартап - делает электровелики - и продает их муниципальной полиции Бразилии, прикинь?
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26.07.2020 11:54 Ответить
Я цікавився цим "стартапом" , роблять з китайських інгредієнтів , лише набагато дорожче , ніж шановні китайці . Ви сам можете зібрати з комплектуючих китайських запчастин набагато кращий , ще й дешевший . В Україні не виробляється ані нормальних акумуляторів , ані двигунів . Хіба контролера можуть змайструвати ...
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26.07.2020 15:37 Ответить
робокококопы
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26.07.2020 09:06 Ответить
Мотожоперы
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26.07.2020 09:18 Ответить
логічно, що коли армію розброїли на передньому краї, то посилили б там поліцію, яка поряд, але ні, все іде на подавлення заходу України
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26.07.2020 09:07 Ответить
"мимо леса проезжает конная милиция.
Становитесь девки р@ком, будет репетиция"
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26.07.2020 09:10 Ответить
Тільки не побийте ті мотоцикли.
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26.07.2020 09:11 Ответить
Тут на таких моциках муніципальна поліція катається і на вєліках. А в національної поліції моцики крутіші - BMW.
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26.07.2020 09:12 Ответить
honda nc 750 в киеве закупали https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c
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26.07.2020 09:17 Ответить
Я пишу не про Київ, а про Париж.
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26.07.2020 09:19 Ответить
В жандармів теж круті моцики, вони на них ганяються за машинами, які швидкість перевищили на автострадах, а за мотоциклами не ганяються бо знають що не наздоженуть.
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26.07.2020 09:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJAp2l-7YnU
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26.07.2020 09:42 Ответить
Муніципальна в Марселі за наркотрафіком ганяється: https://www.youtube.com/watch?v=0Kl5Bp9Bkbg
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26.07.2020 09:32 Ответить
Теперь еще эти кони будут ездить между рядами. А вообще-то это тупо, на мотоцикле у нас можно ездить пол года, зимой что они делать будут, натирать свои мотоциклы до блеска?
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26.07.2020 09:40 Ответить
Зимою на лижах .
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26.07.2020 09:44 Ответить
Лучше на собачьих упряжках, у нас же у власти циркачи.
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26.07.2020 09:58 Ответить
Тоді в поліцію треба чукчів набирати.
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26.07.2020 10:02 Ответить
так их бильш половини и набрато..
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26.07.2020 14:13 Ответить
не по роскосости, - по мизкам...((
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26.07.2020 14:14 Ответить
Рюкзаков вырвет из бюджета деньги на снегоходы
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 1141

А в итоге на оставшиеся от распила деньги купит вот это
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 3469

Тем более их удобно носить в рюкзаке.
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26.07.2020 11:46 Ответить
Винница, 4 часа утра. Во двор, окружённый жилыми домами, заехало три машины и начинается дискотека. Девки визжат, спиртное льётся рекой. Человек 20 кайфует, и пускай весь мир идёт на фуй, им хорошо. Кто-то вызвал полицию. Приехало патрульная полиция с проблесковыми огнями, остановилась за метров 20 от дискотеки. Звук музыки немного приглушили, но не выключили. На какое-то время визг девок и пьяное караоке прекратилось. Но... Что делает полиция через две минуты - она разворачивается и уезжает!!! И тут визги писек и их писк утраиваються, мы их сделали, главное не сцать, ура. Вопрос - так зачем такая полиция, которая не может следить за порядком и соблюдением законов. Да ты им хоть вертолёты дай, абы толк с этой реформы был.
PS был бы у меня кулэмэт, расстрелял бы всех...
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26.07.2020 10:06 Ответить
Тут був випадок в кінці 80-х, теж молоді шуміли у дворі. Один дід через вікно попросив молодь піти в інше місце, а один підпитий почав обзивати діда. Дід з карабіна через вікно застрелив цього хлопця. В результаті хлопця похоронили і діда теж через місяць чи два, в діда був рак.
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26.07.2020 10:25 Ответить
В полицию в основновном и идёт служить сельская гопота , поэтому и уехали , что для них такое поведение "молодёжи" -норма.
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26.07.2020 10:29 Ответить
У нас есть сейчас патрульная полиция, которая ездит на приусах (их в структуре МВД называют пластмассовыми), которые только могут сказать ай я яй, рассказать про права и тп, а есть группы быстрого реагирования на дастерах (бывший ОМОН), вот те уже даже не спрашивают, как звать, сразу пакуют и отвозят для выяснения личности и обстоятельств в отделение. Ну и в принципе за зарплату в 10 тыщ особо и никто не желает рисковать жизнью. А если ещё применить табельное оружие или кого-то повяжешь - сразу найдутся активисты, которые на всю страну будут горлатить про превышение повноважень и тд.
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26.07.2020 11:16 Ответить
Так отдавай всю свою зарплату в налоги для полиции, чтобы у них были высокие оклады, и они бы начали с радостью рисковать жызнями, применять табельное оружие при первой возможности и не бояться активистов и "на всю страну"
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26.07.2020 11:58 Ответить
После 2014 года в полицию пошло служить много бывших атошников и добровольцев , и это было другое качество полицейских чем сейчас , к сожалению увидев что в МВД никто не собирается проводить реальные реформы большинство из них уволилось.А сейчас , достаточно послушать общение между собой полицейских , как говорится, интеллекта и не видать.
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26.07.2020 12:29 Ответить
Ну,шо Львов душа,это , он уже чуть загнул.
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26.07.2020 10:32 Ответить
Почему бы не закупить мотоциклы украинского производство? Что, их там нет? А давайте ещё какой нибудь завод закроем паприколу.
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26.07.2020 11:10 Ответить
Шо за моцыки?
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26.07.2020 11:26 Ответить
Какой % разбито машин патрульной полицией ? Я думаю, что мотоЦЫКЛЫ через пару месяцев побывают в разных авариях и их спишут . Зато пропиарились!!!
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26.07.2020 11:35 Ответить
Тільки б не поламали.
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26.07.2020 12:16 Ответить
Какие то не правильные патрули. Где у этих мотоциклов коляска?, где пулемет? И почему патрульные не в касках с крестами?
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26.07.2020 12:41 Ответить
Правильно! Пусть моцыки бьют после Приусов...А то вертолеты попросят....
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26.07.2020 12:51 Ответить
Как эту новость подадут Рузьге СМИ

Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9388
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26.07.2020 13:14 Ответить
Я был бы только за. Уверен, они быстро бы порядок навели.
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26.07.2020 19:55 Ответить
На чому тільки ті пси авакова і садового не їздили і на мотоциклах,і на машинах,і на лісапедах.і на конях.Посадіть ще їх на гіроскутери і моноколеса а толку.....
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26.07.2020 13:33 Ответить
Для города сойдёт.Можно ще закупить для горной местности.И Баги для янтарных пустынь
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 295
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26.07.2020 15:11 Ответить
Дивна причина появи мотокопів - "специфіка міста не дозволяє вчасно приїхати на авто тому створили мотопатрулі"...Специфіка міста Львова якраз така,що за півгодини дозволяє дійти піхом майже з любої окраїни до центру...Львів - маленьке компактне місто,я не рахую Сихів чи Лєвандівку,ці райони - не Львів...
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26.07.2020 17:14 Ответить
Пацики на моциках )))
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27.07.2020 09:03 Ответить
Ну для девяти экипажей могли и "харлеи" купить!
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02.08.2020 11:45 Ответить
 
 