Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова. ФОТОрепортаж
Во Львове приступили к службе девять экипажей полицейских патрулей на мотоциклах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Львов - второй город в Украине после Киева, где с сегодняшнего дня на улицах города будет работать мотопатруль... Специфика города не совсем часто позволяет нам вовремя приехать на то или иное событие. Автомобиль будет ехать долго, пеший патруль будет идти долго, поэтому мобильность и оперативность мотопатруля - основное", - заявил по этому случаю начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.
Новообразованные бригады прошли обучение и оснащены всем необходимым для работы оборудованием. Экипажи будут выезжать на нарушения правил дорожного движения, экстренные ситуации (минирование, взрывы, пожары - то есть случаи, предполагающие приезд специальных служб) и при необходимости осуществлять сопровождение колонн.
Городской голова Львова Андрей Садовый поздравил сотрудников полиции с началом мотопарулирования, благодаря которому город должен стать еще безопаснее для жителей и гостей.
"Львов является первым после Киева, потому что Киев - это наша столица, но Львов - это душа нашей страны. Большая благодарность за то, что у нас сегодня такой серьезный мотопатруль. Наша политика четкая - Львов был, есть и всегда должен быть максимально безопасным городом, чтобы львовяне чувствовали себя в комфорте, а гости, которые приезжают, были счастливы и могли познать историю нашего города и полюбить его", - отметил Садовый.
От стен городского совета, где состоялось торжественное поздравление, мотобригады сразу разъехались патрулировать улицы Львова.
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От воно і правда. Гелікоптери, з яких не бачать полтавського терориста, розбиті сотні "Пріусів" і ось дорогі "Сузукі". А про ефективність капіталовкладень свідчить "почесне" перше місце у Європі по злочинах і відсутності безпеки. Понти, одним словом.
"Дело о "рюкзаках Авакова" закрыто из-за отсутствия состава преступления"
https://interfax.com.ua/news/general/517656.html
"https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU Дело о так называемых «рюкзаках Авакова» закрыли ...
https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU
Выглядит не очень солидно.
honda nc 750 - страна-недоразуменье! даже мотоцикл собрать не могут здесь! при миллиардных дотациях отечественного автопрома!
Становитесь девки р@ком, будет репетиция"
А в итоге на оставшиеся от распила деньги купит вот это
Тем более их удобно носить в рюкзаке.
PS был бы у меня кулэмэт, расстрелял бы всех...