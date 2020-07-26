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Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова. ФОТОрепортаж

У Львові приступили до служби дев'ять екіпажів поліцейських патрулів на мотоциклах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Львів — друге місто Україні після Києва, де від сьогодні на вулицях міста буде працювати мотопатруль...Специфіка міста не зовсім часто нам вчасно дозволяє приїхати на ту чи іншу подію. Автомобіль буде їхати довго, піший патруль буде йти довго, тому мобільність і оперативність мотопатруля — основне", — сказав Роман Пилипенко, начальник Управління патрульної поліції у Львівській області.
Новостворені бригади пройшли навчання і оснащені всім необхідним для роботи обладнанням. Екіпажі виїжджатимуть на порушення правил дорожнього руху, екстрені ситуації (мінування, вибухи, пожежі - тобто випадки, які передбачають приїзд спеціальних служб) і за необхідності здійснюватимуть супровід колон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет. ФОТО (оновлено)

Міський голова Львова Андрій Садовий привітав співробітників поліції з початком мотопатрулювання, завдяки якому місто має стати ще безпечнішим для жителів і гостей.

"Львів є перший після Києва, бо Київ — це наша столиця, але Львів — це душа нашої країни. Велика подяка за те, що ми від сьогодні маємо такий серйозний мотопатруль. Наша політика чітка — Львів був, є і завжди має бути максимально безпечним містом, щоб львів`яни  почувалися в комфорті, а гості, які приїжджають, були щасливі і могли пізнати історію нашого міста та полюбити його", — зазначив  Андрій Садовий.
Від стін міської ради, де відбулося урочисте привітання, мотобригади відразу роз'їхалися патрулювати вулиці Львова.

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Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова 05
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова 06
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова 07

Львів (3090) Садовий Андрій (536) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+11
Винница, 4 часа утра. Во двор, окружённый жилыми домами, заехало три машины и начинается дискотека. Девки визжат, спиртное льётся рекой. Человек 20 кайфует, и пускай весь мир идёт на фуй, им хорошо. Кто-то вызвал полицию. Приехало патрульная полиция с проблесковыми огнями, остановилась за метров 20 от дискотеки. Звук музыки немного приглушили, но не выключили. На какое-то время визг девок и пьяное караоке прекратилось. Но... Что делает полиция через две минуты - она разворачивается и уезжает!!! И тут визги писек и их писк утраиваються, мы их сделали, главное не сцать, ура. Вопрос - так зачем такая полиция, которая не может следить за порядком и соблюдением законов. Да ты им хоть вертолёты дай, абы толк с этой реформы был.
PS был бы у меня кулэмэт, расстрелял бы всех...
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26.07.2020 10:06
+9
На первом фото двоим слева не хватило мотиков, деньги спёрли и выдали велики.
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26.07.2020 08:53
+9
Как эту новость подадут Рузьге СМИ

Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9388
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26.07.2020 13:14
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Правила форума Рада форумчан
Хто в курсі, яка марка мотоциклів і яка ціна їх на тендері.
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26.07.2020 08:48 Відповісти
https://zaxid.net/***************************************************************************** Suzuki Bandit
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26.07.2020 09:06 Відповісти
Точно, бо виглядає, як китайська копія Сузукі - Hyosung 650
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26.07.2020 10:04 Відповісти
дуже символично...
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26.07.2020 14:08 Відповісти
авакову-гелікоптери,а львівським патрулям-моцикі.та велосипеди
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26.07.2020 14:50 Відповісти
Відкат на тендерних закупівлях пропорційний такому на рюкзаках авакяна
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26.07.2020 09:07 Відповісти
Ще питання, чому на правохоронні структури втрачається значно більше коштів ніж на медицину. В європейських країнах все навпаки.
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26.07.2020 09:13 Відповісти
Тим більше, що ефективність від медиків в рази вища. Згадався анекдот:-Куме, от зараз ми міліцію називаємо "мєнти", а як будемо називати поліцію? -"Понти",куме.
От воно і правда. Гелікоптери, з яких не бачать полтавського терориста, розбиті сотні "Пріусів" і ось дорогі "Сузукі". А про ефективність капіталовкладень свідчить "почесне" перше місце у Європі по злочинах і відсутності безпеки. Понти, одним словом.
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26.07.2020 09:33 Відповісти
ви праві, але найкраще визначення- це полюція Авакова.
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26.07.2020 09:40 Відповісти
Щось у тому є. 😁 Імпотентність, чи що? 😊
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26.07.2020 10:12 Відповісти
нехай, кожен тлумачить як пам'ятає... А визначення є в інеті.
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26.07.2020 10:27 Відповісти
ну добре, опишу своє бачення... Є ознаки дорослішання, тобто сексуального дозрівання та т.п., можуть бути еротичні сни (з актом чи без)... Але все це ілюзія, "марнотратство", імітація бурної діяльності- тобто пшик з плямою в ліжку.
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26.07.2020 11:40 Відповісти
Ідіоти не ДОРОСЛІШАЮТЬ. Вони просто СТАРІЮТЬ, залишаючись ідіотами, лише старими.
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26.07.2020 11:55 Відповісти
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 8786
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9519
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26.07.2020 09:50 Відповісти
Бо у європейських країнах цінується життя громадянина. А у нас цінується непорушність і незламність правління олігархів-казнокрадів. Слабка влада боягузів і непрофесіоналів потребує силовиків, які б захистили її від претензій "вдячного" народу. Блазень до колік боїться Майдану-2.0. Бо навіть своїм куцим інтелектом мавпочки на повідку в каломойши, він розуміє, що тоді йому хана. Чартерний літак на Ростов може просто зникнути з екранів радарів.
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26.07.2020 09:44 Відповісти
Читай, идиот: "Дело о "рюкзаках Авакова" закрыто из-за отсутствия состава преступления"
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26.07.2020 10:14 Відповісти
Дебілятко, ти на підсосі у авакяна?
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02.08.2020 09:13 Відповісти
Ты, Сририус, даже читать не умеешь?
"Дело о "рюкзаках Авакова" закрыто из-за отсутствия состава преступления"
https://interfax.com.ua/news/general/517656.html

"https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU Дело о так называемых «рюкзаках Авакова» закрыли ...
https://www.youtube.com/watch?v=LFoAIysPtaU
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02.08.2020 11:10 Відповісти
Те, що твій бос авакян "нєуінауат", і його синок-виродок "жертва апстаятєльств" це ясно. Авакяна - в презЫдЭнты!!!
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03.08.2020 16:11 Відповісти
От того, что размажешь своё гавно по монитору с криком "Воры!" - ничего, кроме вони у тебя под носом, не получится...
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03.08.2020 17:07 Відповісти
"Ковровєц"
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26.07.2020 09:31 Відповісти
"Косіт под https://zaxid.net/***************************************************************************** Suzuki ", рюкзакі, карочє.
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26.07.2020 10:24 Відповісти
Как пить дать покупали по цене кавасаки.
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26.07.2020 10:35 Відповісти
Царёвы доезжачие с мотопомпами (с)
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26.07.2020 08:50 Відповісти
Кто в курсе, что за техника?
Выглядит не очень солидно.
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26.07.2020 08:53 Відповісти
в киеве чуть солиднее закупали - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-202страна-0-06-16-008591-c
honda nc 750 - страна-недоразуменье! даже мотоцикл собрать не могут здесь! при миллиардных дотациях отечественного автопрома!
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26.07.2020 09:47 Відповісти
Все сидят тебя ждут - когда ты наконец начнешь мотоциклы за дотации собирать!
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26.07.2020 11:53 Відповісти
На первом фото двоим слева не хватило мотиков, деньги спёрли и выдали велики.
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26.07.2020 08:53 Відповісти
Генерал раздал всем автоматы. А кому не хватило - сапёрные лопатки. (с)
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26.07.2020 12:57 Відповісти
Полицейские мотопатрули выехали на улицы Львова - Цензор.НЕТ 6855
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26.07.2020 08:54 Відповісти
с этого надо было и начинать а не перебить приусы
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26.07.2020 09:01 Відповісти
В Украине кстати есть один стартап - делает электровелики - и продает их муниципальной полиции Бразилии, прикинь?
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26.07.2020 11:54 Відповісти
Я цікавився цим "стартапом" , роблять з китайських інгредієнтів , лише набагато дорожче , ніж шановні китайці . Ви сам можете зібрати з комплектуючих китайських запчастин набагато кращий , ще й дешевший . В Україні не виробляється ані нормальних акумуляторів , ані двигунів . Хіба контролера можуть змайструвати ...
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26.07.2020 15:37 Відповісти
робокококопы
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26.07.2020 09:06 Відповісти
Мотожоперы
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26.07.2020 09:18 Відповісти
логічно, що коли армію розброїли на передньому краї, то посилили б там поліцію, яка поряд, але ні, все іде на подавлення заходу України
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26.07.2020 09:07 Відповісти
"мимо леса проезжает конная милиция.
Становитесь девки р@ком, будет репетиция"
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26.07.2020 09:10 Відповісти
Тільки не побийте ті мотоцикли.
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26.07.2020 09:11 Відповісти
Тут на таких моциках муніципальна поліція катається і на вєліках. А в національної поліції моцики крутіші - BMW.
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26.07.2020 09:12 Відповісти
honda nc 750 в киеве закупали https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-16-008591-c
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26.07.2020 09:17 Відповісти
Я пишу не про Київ, а про Париж.
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26.07.2020 09:19 Відповісти
В жандармів теж круті моцики, вони на них ганяються за машинами, які швидкість перевищили на автострадах, а за мотоциклами не ганяються бо знають що не наздоженуть.
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26.07.2020 09:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJAp2l-7YnU
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26.07.2020 09:42 Відповісти
Муніципальна в Марселі за наркотрафіком ганяється: https://www.youtube.com/watch?v=0Kl5Bp9Bkbg
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26.07.2020 09:32 Відповісти
Теперь еще эти кони будут ездить между рядами. А вообще-то это тупо, на мотоцикле у нас можно ездить пол года, зимой что они делать будут, натирать свои мотоциклы до блеска?
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26.07.2020 09:40 Відповісти
Зимою на лижах .
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26.07.2020 09:44 Відповісти
Лучше на собачьих упряжках, у нас же у власти циркачи.
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26.07.2020 09:58 Відповісти
Тоді в поліцію треба чукчів набирати.
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26.07.2020 10:02 Відповісти
так их бильш половини и набрато..
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26.07.2020 14:13 Відповісти
не по роскосости, - по мизкам...((
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26.07.2020 14:14 Відповісти
Рюкзаков вырвет из бюджета деньги на снегоходы
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 1141

А в итоге на оставшиеся от распила деньги купит вот это
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 3469

Тем более их удобно носить в рюкзаке.
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26.07.2020 11:46 Відповісти
Винница, 4 часа утра. Во двор, окружённый жилыми домами, заехало три машины и начинается дискотека. Девки визжат, спиртное льётся рекой. Человек 20 кайфует, и пускай весь мир идёт на фуй, им хорошо. Кто-то вызвал полицию. Приехало патрульная полиция с проблесковыми огнями, остановилась за метров 20 от дискотеки. Звук музыки немного приглушили, но не выключили. На какое-то время визг девок и пьяное караоке прекратилось. Но... Что делает полиция через две минуты - она разворачивается и уезжает!!! И тут визги писек и их писк утраиваються, мы их сделали, главное не сцать, ура. Вопрос - так зачем такая полиция, которая не может следить за порядком и соблюдением законов. Да ты им хоть вертолёты дай, абы толк с этой реформы был.
PS был бы у меня кулэмэт, расстрелял бы всех...
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26.07.2020 10:06 Відповісти
Тут був випадок в кінці 80-х, теж молоді шуміли у дворі. Один дід через вікно попросив молодь піти в інше місце, а один підпитий почав обзивати діда. Дід з карабіна через вікно застрелив цього хлопця. В результаті хлопця похоронили і діда теж через місяць чи два, в діда був рак.
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26.07.2020 10:25 Відповісти
В полицию в основновном и идёт служить сельская гопота , поэтому и уехали , что для них такое поведение "молодёжи" -норма.
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26.07.2020 10:29 Відповісти
У нас есть сейчас патрульная полиция, которая ездит на приусах (их в структуре МВД называют пластмассовыми), которые только могут сказать ай я яй, рассказать про права и тп, а есть группы быстрого реагирования на дастерах (бывший ОМОН), вот те уже даже не спрашивают, как звать, сразу пакуют и отвозят для выяснения личности и обстоятельств в отделение. Ну и в принципе за зарплату в 10 тыщ особо и никто не желает рисковать жизнью. А если ещё применить табельное оружие или кого-то повяжешь - сразу найдутся активисты, которые на всю страну будут горлатить про превышение повноважень и тд.
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26.07.2020 11:16 Відповісти
Так отдавай всю свою зарплату в налоги для полиции, чтобы у них были высокие оклады, и они бы начали с радостью рисковать жызнями, применять табельное оружие при первой возможности и не бояться активистов и "на всю страну"
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26.07.2020 11:58 Відповісти
После 2014 года в полицию пошло служить много бывших атошников и добровольцев , и это было другое качество полицейских чем сейчас , к сожалению увидев что в МВД никто не собирается проводить реальные реформы большинство из них уволилось.А сейчас , достаточно послушать общение между собой полицейских , как говорится, интеллекта и не видать.
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26.07.2020 12:29 Відповісти
Ну,шо Львов душа,это , он уже чуть загнул.
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26.07.2020 10:32 Відповісти
Почему бы не закупить мотоциклы украинского производство? Что, их там нет? А давайте ещё какой нибудь завод закроем паприколу.
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26.07.2020 11:10 Відповісти
Шо за моцыки?
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26.07.2020 11:26 Відповісти
Какой % разбито машин патрульной полицией ? Я думаю, что мотоЦЫКЛЫ через пару месяцев побывают в разных авариях и их спишут . Зато пропиарились!!!
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26.07.2020 11:35 Відповісти
Тільки б не поламали.
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26.07.2020 12:16 Відповісти
Какие то не правильные патрули. Где у этих мотоциклов коляска?, где пулемет? И почему патрульные не в касках с крестами?
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26.07.2020 12:41 Відповісти
Правильно! Пусть моцыки бьют после Приусов...А то вертолеты попросят....
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26.07.2020 12:51 Відповісти
Как эту новость подадут Рузьге СМИ

Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 9388
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26.07.2020 13:14 Відповісти
Я был бы только за. Уверен, они быстро бы порядок навели.
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26.07.2020 19:55 Відповісти
На чому тільки ті пси авакова і садового не їздили і на мотоциклах,і на машинах,і на лісапедах.і на конях.Посадіть ще їх на гіроскутери і моноколеса а толку.....
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26.07.2020 13:33 Відповісти
Для города сойдёт.Можно ще закупить для горной местности.И Баги для янтарных пустынь
Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова - Цензор.НЕТ 295
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26.07.2020 15:11 Відповісти
Дивна причина появи мотокопів - "специфіка міста не дозволяє вчасно приїхати на авто тому створили мотопатрулі"...Специфіка міста Львова якраз така,що за півгодини дозволяє дійти піхом майже з любої окраїни до центру...Львів - маленьке компактне місто,я не рахую Сихів чи Лєвандівку,ці райони - не Львів...
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26.07.2020 17:14 Відповісти
Пацики на моциках )))
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27.07.2020 09:03 Відповісти
Ну для девяти экипажей могли и "харлеи" купить!
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02.08.2020 11:45 Відповісти
 
 