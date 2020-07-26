Поліцейські мотопатрулі виїхали на вулиці Львова. ФОТОрепортаж

У Львові приступили до служби дев'ять екіпажів поліцейських патрулів на мотоциклах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Львів — друге місто Україні після Києва, де від сьогодні на вулицях міста буде працювати мотопатруль...Специфіка міста не зовсім часто нам вчасно дозволяє приїхати на ту чи іншу подію. Автомобіль буде їхати довго, піший патруль буде йти довго, тому мобільність і оперативність мотопатруля — основне", — сказав Роман Пилипенко, начальник Управління патрульної поліції у Львівській області.

Новостворені бригади пройшли навчання і оснащені всім необхідним для роботи обладнанням. Екіпажі виїжджатимуть на порушення правил дорожнього руху, екстрені ситуації (мінування, вибухи, пожежі - тобто випадки, які передбачають приїзд спеціальних служб) і за необхідності здійснюватимуть супровід колон.

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Міський голова Львова Андрій Садовий привітав співробітників поліції з початком мотопатрулювання, завдяки якому місто має стати ще безпечнішим для жителів і гостей.

"Львів є перший після Києва, бо Київ — це наша столиця, але Львів — це душа нашої країни. Велика подяка за те, що ми від сьогодні маємо такий серйозний мотопатруль. Наша політика чітка — Львів був, є і завжди має бути максимально безпечним містом, щоб львів`яни почувалися в комфорті, а гості, які приїжджають, були щасливі і могли пізнати історію нашого міста та полюбити його", — зазначив Андрій Садовий.

Від стін міської ради, де відбулося урочисте привітання, мотобригади відразу роз'їхалися патрулювати вулиці Львова.













