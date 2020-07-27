За сутки на Днепропетровщине возникло 85 пожаров на открытых территориях, - ГСЧС. ФОТО
За прошедшие сутки, 26 июля, в Днепропетровской области возникло 85 пожаров на открытых территориях.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки на территории области пожарными ликвидировано 85 возгораний сухой растительности и камыша, которые возникали как в пределах населенных пунктов, так и вблизи них", - сообщили в ГСЧС.
Общая площадь пожаров составила более 10 гектаров.
В частности, огонь распространялся в природных экосистемах и городах Днепр, Каменское, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Павлоград, а также в Апостоловском, Васильковском, Верхнеднепровском, Днепровском, Криничанском, Магдалиновском, Межевском, Новомосковском, Синельниковском, Софиевском, Петриковском, Петропавловском, Покровском, Пятихатском, Томаковском, Широковском и Царичанском районах.
Спасатели дали рекомендации, чтобы предотвратить распространение пожаров.
"Находясь за городом, на приусадебных участках и на открытых территориях, не сжигайте сухую растительность, не разводите костер в лесах, на торфяниках, воздержитесь от курения или пользования открытым огнем в указанных местах", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в украинские вузы без ЗНО приняли с неподконтрольных терреторий по каким документам ?
а детям погибших АТОшников сказали экзамены на общих основаниях - ЭТО КАК ??????????