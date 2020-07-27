За добу на Дніпропетровщині сталося 85 пожеж на відкритих територіях, - ДСНС. ФОТО

Минулої доби, 26 липня, в Дніпропетровській області сталося 85 пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби на території області пожежниками ліквідовано 85 загорянь сухої рослинності та очерету, що виникали як у межах населених пунктів, так і поблизу них", - повідомили в ДСНС.

Загальна площа пожеж становить понад 10 гектарів.

Зокрема, вогонь поширювався в природних екосистемах та містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Павлоград, а також Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Криничанському, Магдалинівському, Межівському, Новомосковському, Синельниківському, Софіївському, Петриківському, Петропавлівському, Покровському, П’ятихатському, Томаківському, Широківському та Царичанському районах.

Рятувальники дали рекомендації, як запобігти поширенню пожеж.

"Перебуваючи за містом, господарюючи на присадибних ділянках та на відкритих територіях, не спалюйте суху рослинність, не розкладайте багаття у лісах, на торфовищах, утримайтеся від куріння чи користування відкритим вогнем у зазначених місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Упродовж доби в прифронтовому Зайцевому тричі горіла трава і занедбані споруди, - ДСНС