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Новини Фото Пожежі в Україні
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За добу на Дніпропетровщині сталося 85 пожеж на відкритих територіях, - ДСНС. ФОТО

За добу на Дніпропетровщині сталося 85 пожеж на відкритих територіях, - ДСНС. ФОТО

Минулої доби, 26 липня, в Дніпропетровській області сталося 85 пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби на території області пожежниками ліквідовано 85 загорянь сухої рослинності та очерету, що виникали як у межах населених пунктів, так і поблизу них", - повідомили в ДСНС.

Загальна площа пожеж становить понад 10 гектарів.

За добу на Дніпропетровщині сталося 85 пожеж на відкритих територіях, - ДСНС 01

Зокрема, вогонь поширювався в природних екосистемах та містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Павлоград, а також Апостолівському, Васильківському, Верхньодніпровському, Дніпровському, Криничанському, Магдалинівському, Межівському, Новомосковському, Синельниківському, Софіївському, Петриківському, Петропавлівському, Покровському, П’ятихатському, Томаківському, Широківському та Царичанському районах.

За добу на Дніпропетровщині сталося 85 пожеж на відкритих територіях, - ДСНС 02

Рятувальники дали рекомендації, як запобігти поширенню пожеж.

"Перебуваючи за містом, господарюючи на присадибних ділянках та на відкритих територіях, не спалюйте суху рослинність, не розкладайте багаття у лісах, на торфовищах, утримайтеся від куріння чи користування відкритим вогнем у зазначених місцях", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4351) ДСНС (5148) Дніпропетровська область (3846)


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Вы же в курсе что Украина уже признала документы л\днр ?
в украинские вузы без ЗНО приняли с неподконтрольных терреторий по каким документам ?
а детям погибших АТОшников сказали экзамены на общих основаниях - ЭТО КАК ??????????
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27.07.2020 15:05 Відповісти
Контрреволюция, вот как.
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27.07.2020 15:26 Відповісти
 
 