Упродовж доби в прифронтовому Зайцевому тричі горіла трава і занедбані споруди, - ДСНС

26 липня в прифронтовому населеному пункті Зайцеве в Донецькій області спалахнули декілька пожеж. Загорілася суха трава, потім вогонь перекинувся на занедбані споруди.

Про це Громадському радіо повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація щодо трьох викликів. О 12:20 надійшло повідомлення про пожежу на околицях вулиці Мануїльського. Після прибуття виявили, що горить суха трава на території площею 1 га. Пожежу було ліквідовано о 14:55. Ще один виклик надійшов о 13:01. На вулиці Базанова загорілися дві покинуті одноповерхові споруди та трава навколо. Цю пожежу ліквідували о 16:18. Останній виклик надійшов о 15:10 щодо пожежі на вулиці Попова. Там також горять дві покинуті споруди. Цю пожежу локалізовано, станом на 15:55 триває ліквідація", - розповіла речниця ДСНС.

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Бахал додала, що інформація про постраждалих і загиблих унаслідок цих пожеж не надходила. У ДСНС також повідомили, що причини пожеж встановлять правоохоронці.