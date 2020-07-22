Унаслідок обстрілу на Луганщині загорівся ліс, - ДСНС
У Луганській області в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ДСНС.
"22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу", - йдеться в повідомленні.
З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн і піротехнічний розрахунок ДСНС.
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Адекватные лидеры государства должны включить ответку для всех включая граждан рф вьежающих на территорию Украины на камеру обязаны сказать что Крым это Украины.Также вести уголовку кто говорит что Крым это не Украина.Но мы как всегда будет обтекать.
Мне уже **** стыдно за флаг... Дебилы!