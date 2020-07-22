Унаслідок обстрілу на Луганщині загорівся ліс, - ДСНС

У Луганській області в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ДСНС.

"22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу", - йдеться в повідомленні.

З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн і піротехнічний розрахунок ДСНС.

Дивіться також: Найманці РФ скинули поблизу Богданівки гранатометний постріл ВОГ-25, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень. ВIДЕО (оновлено)