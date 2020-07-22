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Унаслідок обстрілу на Луганщині загорівся ліс, - ДСНС

Унаслідок обстрілу на Луганщині загорівся ліс, - ДСНС

У Луганській області в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба ДСНС.

"22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу", - йдеться в повідомленні.

З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн і піротехнічний розрахунок ДСНС.

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Унаслідок обстрілу на Луганщині загорівся ліс, - ДСНС 01

Автор: 

ліс (770) обстріл (28993) пожежа (4350) ДСНС (5139) Луганська область (4890)


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Российская Госдума узаконила уголовную ответственность для тех, кто считает, что Крым - это Украина предусмотрен штраф или от 6-10 лет тюряги.

Адекватные лидеры государства должны включить ответку для всех включая граждан рф вьежающих на территорию Украины на камеру обязаны сказать что Крым это Украины.Также вести уголовку кто говорит что Крым это не Украина.Но мы как всегда будет обтекать.
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22.07.2020 17:08 Відповісти
И опять будем ждать разрешения на применение пожарной авиации?
Мне уже **** стыдно за флаг... Дебилы!
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22.07.2020 17:32 Відповісти
Як не вбивають так палять... Сволота кацапська. Бодай би повиздихали!
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22.07.2020 17:39 Відповісти
УКРАИНА В ОГНЕ!!! БЕРДЯНСК НАЧАЛИ ЖЕЧЬ!!"
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22.07.2020 20:42 Відповісти
 
 