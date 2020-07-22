В результате обстрела на Луганщине загорелся лес, - ГСЧС

В Луганской области в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Также читайте: Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные. ФОТО