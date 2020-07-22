РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5578 посетителей онлайн
Новости
1 776 4

В результате обстрела на Луганщине загорелся лес, - ГСЧС

В результате обстрела на Луганщине загорелся лес, - ГСЧС

В Луганской области в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

Также читайте: Недострой горел на Подоле в Киеве, - пожарные. ФОТО

В результате обстрела на Луганщине загорелся лес, - ГСЧС 01

Автор: 

лес (632) обстрел (27652) пожар (5968) ГСЧС (4998) Луганская область (6508)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Российская Госдума узаконила уголовную ответственность для тех, кто считает, что Крым - это Украина предусмотрен штраф или от 6-10 лет тюряги.

Адекватные лидеры государства должны включить ответку для всех включая граждан рф вьежающих на территорию Украины на камеру обязаны сказать что Крым это Украины.Также вести уголовку кто говорит что Крым это не Украина.Но мы как всегда будет обтекать.
показать весь комментарий
22.07.2020 17:08 Ответить
И опять будем ждать разрешения на применение пожарной авиации?
Мне уже **** стыдно за флаг... Дебилы!
показать весь комментарий
22.07.2020 17:32 Ответить
Як не вбивають так палять... Сволота кацапська. Бодай би повиздихали!
показать весь комментарий
22.07.2020 17:39 Ответить
УКРАИНА В ОГНЕ!!! БЕРДЯНСК НАЧАЛИ ЖЕЧЬ!!"
показать весь комментарий
22.07.2020 20:42 Ответить
 
 