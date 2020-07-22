В результате обстрела на Луганщине загорелся лес, - ГСЧС
В Луганской области в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.
"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса", - говорится в сообщении.
С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.
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Адекватные лидеры государства должны включить ответку для всех включая граждан рф вьежающих на территорию Украины на камеру обязаны сказать что Крым это Украины.Также вести уголовку кто говорит что Крым это не Украина.Но мы как всегда будет обтекать.
Мне уже **** стыдно за флаг... Дебилы!