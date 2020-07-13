РУС
Лесной пожар в Луганской области окончательно ликвидирован, - ОГА

Лесной пожар в Новоайдарском и Северодонецком районах Луганской области по состоянию на 17:20 был окончательно ликвидирован, заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Очаги тления и угроза возгорания отсутствуют", - подчеркнул он.

Уточняется, что по итогам пожара зафиксированы 76 домов, которые пострадали в результате пожара. Ни один из них не застрахован. Пожар повредил жилые дома и хозяйственные сооружения в 41 домохозяйстве, полностью уничтожил 35 домов в с. Смоляниново. Повреждены 15 и полностью уничтожены 49 домов в садовом кооперативе "Волчье озеро" Новоайдарского района.

Всего в результате пожара пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились в скорую медицинскую помощь, больниц. Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор села Смоляниново и садовый кооператив.

В результате пожара пять человек погибли.

Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс грн.

Та ясно---дожди пошли со вчера. Главный сверху что---пожалел.
13.07.2020 21:48 Ответить
Дощ поки що на підході, практично не було ще в Сєвєродонецьку нічого з початку липня.
13.07.2020 22:06 Ответить
По Харькову сегодня весь день. К ночи упал сильный. И по Изюму в ту сторону поливает. И вчера началось---но слабо.
13.07.2020 22:12 Ответить
Де редактор повідомлення роздивився Сєвєродонецький район? Такого району не існує.
13.07.2020 22:04 Ответить
Пожар потушат - пожарники!
Больного вылечат - медики!
Нацию спасут - националисты!
13.07.2020 22:04 Ответить
що , дощ пішов ?
13.07.2020 22:14 Ответить
Що не згоріло, те потонуло.
13.07.2020 22:19 Ответить
Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс грн. Источник: https://censor.net/n3207869
https://twitter.com/tZEinform/status/1282569302466535425?s=20 Материальная помощь в размере 200 000 тысяч гривен , обещанная Зеленским семьям погибших в авиакатастрофе в Иране НЕ ВЫПЛАЧЕНА. 300% надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Зеленским не выплачиваются. 70 % надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Шмыгалем не выплачиваются. Материальная помощь пострадавшим от наводнения, обещанная Зеленским, не выплачивается. Жители Луганской области пострадавшие от пожара, вы реально верите, что материальная помощь пострадавшим от пожаров, обещанная Зеленским будет выплачена? Вовочка вон забыл 5,1 млн. гривен задекларировать, память у него совсем клоунская ...
13.07.2020 22:29 Ответить
"Военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают тушить тлеющую древесину в Луганской области" - вот чем должны заниматься боевые подразделения по версии Тарана\Хомчака\Наева ... А где пожарные части ГСЧС ? Почему на это отвлекаются боевые подразделения ? (с)
13.07.2020 23:30 Ответить
 
 