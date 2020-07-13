Лесной пожар в Луганской области окончательно ликвидирован, - ОГА

Лесной пожар в Новоайдарском и Северодонецком районах Луганской области по состоянию на 17:20 был окончательно ликвидирован, заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Очаги тления и угроза возгорания отсутствуют", - подчеркнул он.

Уточняется, что по итогам пожара зафиксированы 76 домов, которые пострадали в результате пожара. Ни один из них не застрахован. Пожар повредил жилые дома и хозяйственные сооружения в 41 домохозяйстве, полностью уничтожил 35 домов в с. Смоляниново. Повреждены 15 и полностью уничтожены 49 домов в садовом кооперативе "Волчье озеро" Новоайдарского района.

Всего в результате пожара пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились в скорую медицинскую помощь, больниц. Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие продолжают ликвидировать последствия пожаров на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор села Смоляниново и садовый кооператив.

В результате пожара пять человек погибли.

Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс грн.

Также читайте: На Луганщине продолжается тушение лесного пожара, - ГСЧС