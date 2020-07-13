Лісову пожежу в Луганській області остаточно ліквідовано, - ОДА
Лісова пожежа в Новоайдарському і Сєверодонецькому районах Луганської області станом на 17:20 було остаточно ліквідовано, заявив глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.
"Вогнища тління і загроза спалаху відсутні", - підкреслив він.
Уточнюється, що за підсумками пожежі зафіксовано 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі. Жоден із них не застрахований. Пожежа пошкодила житлові будинки та господарські споруди в 41 домогосподарстві, повністю знищила 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 і повністю знищено 49 будинків у садовому кооперативі "Вовче озеро" Новоайдарського району.
Всього внаслідок пожежі постраждало 223 особи, з яких 109 осіб зазнали матеріальних збитків, 114 осіб (із них 17 дітей) звернулися по швидку медичну допомогу до лікарень Сєверодонецька та смт Новоайдар із травмами, пов'язаними з дією факторів надзвичайної ситуації.
Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка і Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа.
Через сильний вітер (до 25 м/с) і високої температури повітря (+38° С) виникли нові вогнища, які поширилися з лісу на житловий сектор села Смолянинове і садовий кооператив.
Внаслідок пожежі п'ятеро осіб загинуло.
Постраждалі від пожеж отримають за повністю втрачений будинок 300 тис. грн, 50 тис. грн - на капітальний ремонт у частково зруйнованих будинках, 20 тис. - відшкодування втрат. Сім'ям загиблих унаслідок пожеж буде виплачено по 200 тис. грн.
Больного вылечат - медики!
Нацию спасут - националисты!
https://twitter.com/tZEinform/status/1282569302466535425?s=20 Материальная помощь в размере 200 000 тысяч гривен , обещанная Зеленским семьям погибших в авиакатастрофе в Иране НЕ ВЫПЛАЧЕНА. 300% надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Зеленским не выплачиваются. 70 % надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Шмыгалем не выплачиваются. Материальная помощь пострадавшим от наводнения, обещанная Зеленским, не выплачивается. Жители Луганской области пострадавшие от пожара, вы реально верите, что материальная помощь пострадавшим от пожаров, обещанная Зеленским будет выплачена? Вовочка вон забыл 5,1 млн. гривен задекларировать, память у него совсем клоунская ...