Лісову пожежу в Луганській області остаточно ліквідовано, - ОДА

Лісова пожежа в Новоайдарському і Сєверодонецькому районах Луганської області станом на 17:20 було остаточно ліквідовано, заявив глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

"Вогнища тління і загроза спалаху відсутні", - підкреслив він.

Уточнюється, що за підсумками пожежі зафіксовано 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі. Жоден із них не застрахований. Пожежа пошкодила житлові будинки та господарські споруди в 41 домогосподарстві, повністю знищила 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 і повністю знищено 49 будинків у садовому кооперативі "Вовче озеро" Новоайдарського району.

Всього внаслідок пожежі постраждало 223 особи, з яких 109 осіб зазнали матеріальних збитків, 114 осіб (із них 17 дітей) звернулися по швидку медичну допомогу до лікарень Сєверодонецька та смт Новоайдар із травмами, пов'язаними з дією факторів надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 6 липня об 11:42 поблизу сіл Осколонівка і Капітанове Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа.

Через сильний вітер (до 25 м/с) і високої температури повітря (+38° С) виникли нові вогнища, які поширилися з лісу на житловий сектор села Смолянинове і садовий кооператив.

Внаслідок пожежі п'ятеро осіб загинуло.

Постраждалі від пожеж отримають за повністю втрачений будинок 300 тис. грн, 50 тис. грн - на капітальний ремонт у частково зруйнованих будинках, 20 тис. - відшкодування втрат. Сім'ям загиблих унаслідок пожеж буде виплачено по 200 тис. грн.