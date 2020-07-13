Рада готова вирішувати питання з ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, - Разумков

Верховна Рада готова оперативно вирішувати ті питання щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, які від неї залежать.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, 13 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пожежі були достатньо серйозні, і сьогодні держава також повинна оперативно включитися до вирішення і ліквідації тих наслідків, які ми там спостерігаємо. Я впевнений, що і колеги з цим погодяться – Верховна Рада все, що буде залежати від нас, готова буде оперативно вирішувати", - зазначив Разумков.

Спікер також висловив підтримку і співчуття постраждалим від пожеж на Луганщині і подякував рятувальникам, які допомагали її ліквідовувати.

"Усі знають, що відбувалося в Луганській області. Я хотів би висловити слова і підтримки, і слова співчуття всім тим, хто постраждав, висловити слова вдячності всім вогнеборцям та всім рятувальникам, які були долучені до цього процесу і всім службам, які оперативно, не враховуючи якісь побутові речі, не шкодуючи свого навіть життя та здоров'я, доклали максимум зусиль для боротьби з цими подіями", - сказав Разумков.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.