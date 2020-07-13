УКР
Новини Пожежі в Україні
Рада готова вирішувати питання з ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, - Разумков

Верховна Рада готова оперативно вирішувати ті питання щодо ліквідації наслідків пожеж на Луганщині, які від неї залежать.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, 13 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пожежі були достатньо серйозні, і сьогодні держава також повинна оперативно включитися до вирішення і ліквідації тих наслідків, які ми там спостерігаємо. Я впевнений, що і колеги з цим погодяться – Верховна Рада все, що буде залежати від нас, готова буде оперативно вирішувати", - зазначив Разумков.

Спікер також висловив підтримку і співчуття постраждалим від пожеж на Луганщині і подякував рятувальникам, які допомагали її ліквідовувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині триває гасіння лісової пожежі, - ДСНС

"Усі знають, що відбувалося в Луганській області. Я хотів би висловити слова і підтримки, і слова співчуття всім тим, хто постраждав, висловити слова вдячності всім вогнеборцям та всім рятувальникам, які були долучені до цього процесу і всім службам, які оперативно, не враховуючи якісь побутові речі, не шкодуючи свого навіть життя та здоров'я, доклали максимум зусиль для боротьби з цими подіями", - сказав Разумков.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.

ВР (15173) пожежа (4404) Разумков Дмитро (1528) Луганська область (4920)
Коментувати
Так уже всё потухло . Зеле привет , решалы .
13.07.2020 13:07 Відповісти
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
13.07.2020 13:19 Відповісти
будут принимать постановления по углу наклона брандсбойта?
13.07.2020 13:09 Відповісти
Значить лес есть кому продавать от лесников и лесничеств до лесагенства. А где с них спрос? СПРОС где ?почему не приняли мер,не проинформировали,не организовали тушение? Или только ******** лес продавать их задача? Когда люди,которые ОФИЦИАЛЬНО за роботу получают деньги, начнут отвечать за убытки,а вы перестаните доставать из наших карманов?
13.07.2020 13:09 Відповісти
Материальная помощь в размере 200 000 тысяч гривен, обещанная Зеленским семьям погибших в авиакатастрофе в Иране НЕ ВЫПЛАЧЕНА.

300% надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Зеленским не выплачиваются и 70 % надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Шмыгалем не выплачиваются Материальная помощь пострадавшим от наводнения, обещанная Зеленским, не выплачивается.

Жители Луганской области пострадавшие от пожара, вы реально верите, что материальная помощь пострадавшим от пожаров, обещанная Зеленским будет выплачена? Вовочка вон забыл 5,1 млн. гривен задекларировать, память у него совсем клоунская ...(с)
13.07.2020 13:12 Відповісти
А как насчёт отменить воровской земельный закон, принятый Радой незаконно и без Референдума? Готовы?
13.07.2020 13:21 Відповісти
Щось новеньке, з якого перепугу ВР займається пожежами???
13.07.2020 13:33 Відповісти
 
 