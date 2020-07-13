На Луганщині триває гасіння лісової пожежі, - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити лісову пожежу, що виникла 6 липня у Новоайдарському районі Луганської області. Станом на ранок 13 липня, там тліють окремі осередки лісової підстилки та деревини.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 13 липня 2020 року, відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих вогнищ лісової підстилки та деревини (16, 46 і між 27,35 і 90 кварталами Боровського лісництва)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього до ліквідації пожежі залучено 714 осіб та 160 одиниць техніки, з них від ДСНС – 359 рятувальників особового складу та 82 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.