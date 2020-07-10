Сім'ї загиблих унаслідок пожеж у Луганській області отримають по 200 тис. грн, - голова ОДА Гайдай

Сім'ям загиблих унаслідок пожеж буде виплачено по 200 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"До середини наступного тижня у нас вже будуть гроші, виділені Кабміном ... 200 тисяч сім'ям, на жаль, загиблих п'яти осіб", - сказав Гайдай.

Він нагадав, що тим, у кого повністю пожежею знищено будинок буде виплачено по 300 тисяч грн, на ремонт будинків, які частково постраждали від вогню по 50 тисяч грн і по 20 тисяч - на відшкодування збитків постраждалим.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.