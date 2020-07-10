Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс. грн, - глава ОГА Гайдай

Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире

"К середине следующей недели у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином… 200 тысяч семьям, к сожалению, погибших пяти человек", - сказал Гайдай.

Он напомнил, что тем, у кого полностью пожаром уничтожен дом будет выплачено по 300 тысяч грн, на ремонт домов, которые частично пострадали от огня по 50 тысяч грн. и по 20 тысяч – на возмещение ущерба пострадавшим.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.