На Луганщине продолжается тушение лесного пожара, - ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар, возникший 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области. По состоянию на утро 13 июля там тлеют отдельные очаги лесной подстилки и древесины.

В Луганской области продолжается тушение пожара. Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 13 июля 2020 года, открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС - 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.