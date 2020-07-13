РУС
Новости Пожары в Украине
Рада готова решать вопросы по ликвидации последствий пожаров на Луганщине, - Разумков

Верховная Рада готова оперативно решать те вопросы относительно ликвидации последствий пожаров на Луганщине, которые от нее зависят.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, 13 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пожары были достаточно серьезные, и сегодня государство также должно оперативно включиться в решение и ликвидацию тех последствий, которые мы там наблюдаем. Я уверен, что и коллеги с этим согласятся - Верховная Рада все, что будет зависеть от нас, готова будет оперативно решать", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Луганщине продолжается тушение лесного пожара, - ГСЧС

Спикер также выразил поддержку и соболезнования пострадавшим от пожаров в Луганской и поблагодарил спасателей, которые помогали его ликвидировать.

"Все знают, что происходило в Луганской области. Я хотел бы выразить слова и поддержки, и слова соболезнования всем пострадавшим, выразить слова благодарности всем пожарным и всем спасателям, которые были приобщены к этому процессу и всем службам, которые оперативно, не учитывая какие-либо бытовые вещи, не жалея даже своей жизни и здоровья, приложили максимум усилий для борьбы с этими событиями", - сказал Разумков.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

ВР (29385) пожар (6020) Разумков Дмитрий (1522) Луганская область (6536)
Так уже всё потухло . Зеле привет , решалы .
13.07.2020 13:07 Ответить
-Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать. - Пойду умоюсь, - решил он.(c)
13.07.2020 13:19 Ответить
будут принимать постановления по углу наклона брандсбойта?
13.07.2020 13:09 Ответить
Значить лес есть кому продавать от лесников и лесничеств до лесагенства. А где с них спрос? СПРОС где ?почему не приняли мер,не проинформировали,не организовали тушение? Или только ******** лес продавать их задача? Когда люди,которые ОФИЦИАЛЬНО за роботу получают деньги, начнут отвечать за убытки,а вы перестаните доставать из наших карманов?
13.07.2020 13:09 Ответить
Материальная помощь в размере 200 000 тысяч гривен, обещанная Зеленским семьям погибших в авиакатастрофе в Иране НЕ ВЫПЛАЧЕНА.

300% надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Зеленским не выплачиваются и 70 % надбавки врачам работающим с COVID-19 обещанные Шмыгалем не выплачиваются Материальная помощь пострадавшим от наводнения, обещанная Зеленским, не выплачивается.

Жители Луганской области пострадавшие от пожара, вы реально верите, что материальная помощь пострадавшим от пожаров, обещанная Зеленским будет выплачена? Вовочка вон забыл 5,1 млн. гривен задекларировать, память у него совсем клоунская ...(с)
13.07.2020 13:12 Ответить
А как насчёт отменить воровской земельный закон, принятый Радой незаконно и без Референдума? Готовы?
13.07.2020 13:21 Ответить
Щось новеньке, з якого перепугу ВР займається пожежами???
13.07.2020 13:33 Ответить
 
 