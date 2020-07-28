Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины. ФОТО
На пограничном пункте пропуска Гоптовка задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося переправить в Россию трех женщин для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данным ведомства, следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
"28 июля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками УБПСТЛ и оперативно-розыскным управлением Государственной пограничной службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника разоблачили на пограничном пункте "Гоптовка". Он пытался переправить женщин в город Белгород Российской Федерации.
В настоящее время следователями решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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На кожну дружину та майбутніх дітей має вистачити фінансів.
За це відповідає чоловік.
бизнес - как и казино.. все добровольно...
типа перевозили как овец в мешках...
Женщины на форуме! - что скажите...?
Після того як цих дурних баб "російський світ" відідрав би в усі дірки вони б його довго цуралися )))