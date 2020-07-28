Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины. ФОТО

На пограничном пункте пропуска Гоптовка задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося переправить в Россию трех женщин для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным ведомства, следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

"28 июля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками УБПСТЛ и оперативно-розыскным управлением Государственной пограничной службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника разоблачили на пограничном пункте "Гоптовка". Он пытался переправить женщин в город Белгород Российской Федерации.

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В настоящее время следователями решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.





Фото: сайт полиции