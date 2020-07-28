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Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины. ФОТО

На пограничном пункте пропуска Гоптовка задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося переправить в Россию трех женщин для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным ведомства, следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

"28 июля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области совместно с работниками УБПСТЛ и оперативно-розыскным управлением Государственной пограничной службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сказано в сообщении.

Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины 01

Отмечается, что злоумышленника разоблачили на пограничном пункте "Гоптовка". Он пытался переправить женщин в город Белгород Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Турции и Украины вербовали женщин для сексуальной эксплуатации, - прокуратура

В настоящее время следователями решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины 02
Гражданин РФ пытался переправить через границу женщин для последующей сексуальной эксплуатации, - полиция Харьковщины 03
Фото: сайт полиции

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) торговля людьми (274)


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Топ комментарии
+10
а вони гадали, що їх переправляють працювати айтішніками
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28.07.2020 11:14 Ответить
+5
ну какая эксплуатация, шо за бред?
бизнес - как и казино.. все добровольно...
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28.07.2020 11:19 Ответить
+4
Я так понимаю, целомудренные девы не очень-то и сопротивлялись?
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28.07.2020 11:28 Ответить
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Пусть сам отработает, шо должен, и отпустить...
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28.07.2020 11:13 Ответить
Так, нехай сексуально експлуатується в українській зоні!
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28.07.2020 11:37 Ответить
Об этом же и речь.
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28.07.2020 11:39 Ответить
а вони гадали, що їх переправляють працювати айтішніками
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28.07.2020 11:14 Ответить
Одружитись хотів?
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28.07.2020 11:14 Ответить
на всіх одразу ?
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28.07.2020 11:37 Ответить
Хто його зна... Може він мусульманин?)
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28.07.2020 12:06 Ответить
Так мусульманин не може одружуватись просто так.
На кожну дружину та майбутніх дітей має вистачити фінансів.
За це відповідає чоловік.
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28.07.2020 12:18 Ответить
ну какая эксплуатация, шо за бред?
бизнес - как и казино.. все добровольно...
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28.07.2020 11:19 Ответить
В мешках перевозил? В бессознательом состоянии?
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28.07.2020 11:19 Ответить
энто оскорбление женщин с считаю...
типа перевозили как овец в мешках...
Женщины на форуме! - что скажите...?
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28.07.2020 11:25 Ответить
Не, если так, то как раз не оскорбление.
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28.07.2020 11:27 Ответить
в багажнике
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28.07.2020 11:54 Ответить
Женщины мычали, пряли ушами и активно обмахивались хвостами от мух.
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28.07.2020 16:44 Ответить
Я так понимаю, целомудренные девы не очень-то и сопротивлялись?
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28.07.2020 11:28 Ответить
А де власне самі "женщіни"?)
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28.07.2020 11:39 Ответить
Жертв, особливо торгівлі людьми заборонено фотографувати.
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28.07.2020 11:54 Ответить
та легализуйте вы уже бордели, поставьте кассовые аппараты как во всех нормальных странах, хватит кормить мусаров
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28.07.2020 11:40 Ответить
Причому тут борделі? Легалізація пересадки органів не передбачає узаконення чорної трансплантології.
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28.07.2020 11:57 Ответить
И план на выполнение работ.
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28.07.2020 13:47 Ответить
якщо ***** не схоче, то кобель не скоче.. (с)
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28.07.2020 11:50 Ответить
Всіх гвалтівників звільнити - вони нвинні? Може і РФ не нападала на Україну, і військової агресії не було?
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28.07.2020 11:55 Ответить
заява про згвалтування есть?
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28.07.2020 12:09 Ответить
эти фото можно выпускать под любым заголовком, начиная с "попался на взятке..." и кончая "пойман маньяк-педофил...."
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28.07.2020 12:47 Ответить
А что будет в ходе разбирательства в суде по этому делу трем мешкам с говном "в возрасте от 24 до 37 лет". Они были с паспортами и вменяемые? А то же эти мешки с говном за равноправие долго боролись. Или оне "жертвы АбмАна"? Ой, Вы говорите, что они люди? Так они "невиноватые"?
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28.07.2020 13:09 Ответить
Москаля-сутера на палю,а проституцію давно пора легалізувати,щоб повії не платили за дах мусорам та їншій наволочі.
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28.07.2020 14:03 Ответить
Та хай би пропустили.
Після того як цих дурних баб "російський світ" відідрав би в усі дірки вони б його довго цуралися )))
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28.07.2020 16:31 Ответить
 
 