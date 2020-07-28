Два модернизированных танка "Булат" переданы ВСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
ГП "Завод имени В.А. Малышева" отгрузило Минобороны Украины очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат" и таким образом, по состоянию на июль 2020г выполнило 50% государственного контракта.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Мы не только провели заводской ремонт машин, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", - рассказал гендиректор завода Василий Крылас.
Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.
Госпредприятие "Завод им. Малышева" (г. Харьков) специализируется на производстве и модернизации тяжелой и легкой бронетехники для Минобороны Украины и иностранных заказчиков. Среди основной продукции и услуг предприятия - БМ "Оплот", модернизация танка Т-64 к виду БМ "Булат", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, модернизация бронетранспортеров БТР-50.
БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ "Булат". Специалисты завода не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
"Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет! (с)
ЗСУ повинно забути про "ОПЛОТИ" - немає таких танків у природі
Вот так можно приблизить Победу!
Но не при таких главкомах.....
Разогнать ВР, ввести прямое Президентское правление, нахлобучить олигархов (каждого на миллиард зелени) и одновременно реформировать страну!
Но, увы....духу не хватило, а сейчас тем более....
Вот, только есть одно обстоятельство.
Лично я абсолютно уверен, что всему, без исключения, госаппарату, всем правоохранителям, военной верхушке, судьям и прокурорам, а также всем госслужащим с полномочиями, смена власти Януковича встала поперек горла.
И они активно этому сопротивляются, и не перестанут.
А любые, казалось бы, очевидные вещи в условиях сопротивления сотен тысяч чиновников требуют во сто крат больше усилий и времени.
С учетом разворота страны обратно в сторону кацапии с избранием клоуна, все это стало вообще невозможным.
Картина маслом.
Й то правда, що та зелена шмаркля може, окрім піару на відосіках та обдолбаним бігати та голосити "баба- да, баба - да!"
Це поб'єда і можєм павтаріть!