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Новости Фото Оборона
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Два модернизированных танка "Булат" переданы ВСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

ГП "Завод имени В.А. Малышева" отгрузило Минобороны Украины очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат" и таким образом, по состоянию на июль 2020г выполнило 50% государственного контракта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Мы не только провели заводской ремонт машин, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", - рассказал гендиректор завода Василий Крылас.

Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

Два модернизированных танка Булат переданы ВСУ, - Укроборонпром 01
Два модернизированных танка Булат переданы ВСУ, - Укроборонпром 02
Два модернизированных танка Булат переданы ВСУ, - Укроборонпром 03

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Госпредприятие "Завод им. Малышева" (г. Харьков) специализируется на производстве и модернизации тяжелой и легкой бронетехники для Минобороны Украины и иностранных заказчиков. Среди основной продукции и услуг предприятия - БМ "Оплот", модернизация танка Т-64 к виду БМ "Булат", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, модернизация бронетранспортеров БТР-50.

БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ "Булат". Специалисты завода не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.

оборона (5231) танк (2272) Укроборонпром (1239) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+9
Вот бы на таком по путинской лысой башке проехаться!
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28.07.2020 11:57 Ответить
+9
мрази, 100 штук в месяц и новых, вот должна быть норма во время войны!
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28.07.2020 12:20 Ответить
+9
я просто фуею, неужто с 2014 года нельзя было создать эффективный менеджмент в стране и направить на производство танков пару миллиардов зелёных, а ворующих у военных и саботажников - к расстрелу и по закону...
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28.07.2020 12:27 Ответить
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Вот бы на таком по путинской лысой башке проехаться!
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28.07.2020 11:57 Ответить
За 6 років війни Україна не зробила для ЗСУ жодного нового Булата або Оплота! Це катастрофа!
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28.07.2020 15:17 Ответить
Не посылайте их через Керченский пролив, отберут и снимут унитазы.
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28.07.2020 11:57 Ответить
кацап, ти знов зашкварилося) це в расейских танках є унітази)
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28.07.2020 13:39 Ответить
И ЭТО ВСЁ, ЧТО СМОГ НОНЕШНИЙ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ?!
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28.07.2020 11:57 Ответить
Так це урази більше.. Чим міг барига свиня парашенко
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28.07.2020 12:34 Ответить
Твоя хвамилия соответствует твоей сущности, гавнюк кацапский. При Порохе созданы механизированные и танковые бригады. Это кроме всей остальной армии. И, да, слова "чим" нет а есть слово "
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28.07.2020 12:52 Ответить
"Ніж"
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28.07.2020 12:52 Ответить
так-так, в "рази більше":
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.

в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
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28.07.2020 13:41 Ответить
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3482
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28.07.2020 13:01 Ответить
А толку?

"Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет! (с)

Два модернизированных танка "Булат" переданы ВСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4011
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28.07.2020 12:00 Ответить
ГП "Завод имени В.А. Малышева" отгрузило Минобороны Украины очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат" и таким образом, по состоянию на июль 2020г выполнило 50% государственного контракта. Источник: https://censor.net/p3210483

ЗСУ повинно забути про "ОПЛОТИ" - немає таких танків у природі
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28.07.2020 12:01 Ответить
По эффективности против кацапских корыт с грузом 200, Булаты вполне профпригодны, даже более того. В итоге лучше иметь 3-4 Булата за те же деньги, что и один "Оплот".
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28.07.2020 12:08 Ответить
Чи плакати чи сміятися(((
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28.07.2020 12:16 Ответить
Ну єто же перемога! Аж 2 штуки! путлер обосрался!!!
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28.07.2020 12:19 Ответить
у питлера ракеты есть, так что дай хоть 10000 булатов, на москву потлера изгонять все равно не поедешь
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28.07.2020 12:47 Ответить
а кто на москву собирался? к тебе из москвы с мечом пришли а ты с ножичком встречаешь...
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28.07.2020 12:56 Ответить
А нафига нам москва?
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29.07.2020 14:10 Ответить
мрази, 100 штук в месяц и новых, вот должна быть норма во время войны!
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28.07.2020 12:20 Ответить
Два танка и каждый день!
Вот так можно приблизить Победу!
Но не при таких главкомах.....
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28.07.2020 12:21 Ответить
А 73% ідіотів не винні !!))
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28.07.2020 12:24 Ответить
я просто фуею, неужто с 2014 года нельзя было создать эффективный менеджмент в стране и направить на производство танков пару миллиардов зелёных, а ворующих у военных и саботажников - к расстрелу и по закону...
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28.07.2020 12:27 Ответить
В 2014 надо было объявить военное положение и ... всё на благо страны, всё для Победы!
Разогнать ВР, ввести прямое Президентское правление, нахлобучить олигархов (каждого на миллиард зелени) и одновременно реформировать страну!
Но, увы....духу не хватило, а сейчас тем более....
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28.07.2020 12:35 Ответить
фсе-фсе, авианосцы построить и АПЛ надо было, а еще "народные суды" ввести(как в совковом хлеву было - расстреляли 5% "фрагоф норота" и 95%"а у Васи ботинки новые, значит шпион")
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28.07.2020 12:49 Ответить
Наверное, можно.
Вот, только есть одно обстоятельство.
Лично я абсолютно уверен, что всему, без исключения, госаппарату, всем правоохранителям, военной верхушке, судьям и прокурорам, а также всем госслужащим с полномочиями, смена власти Януковича встала поперек горла.
И они активно этому сопротивляются, и не перестанут.
А любые, казалось бы, очевидные вещи в условиях сопротивления сотен тысяч чиновников требуют во сто крат больше усилий и времени.
С учетом разворота страны обратно в сторону кацапии с избранием клоуна, все это стало вообще невозможным.
Картина маслом.
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28.07.2020 12:48 Ответить
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 799
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28.07.2020 12:34 Ответить
аж 2 там где там 4 .....я думал тыщи 2
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28.07.2020 13:00 Ответить
Надеюсь не опять из Петиного любимого ангара в "Десне" выгнали сфоткались и загнали до следующей фотосессии?
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28.07.2020 13:01 Ответить
навіть зебіли вважають Пороха Президентом України.. браво!))
Й то правда, що та зелена шмаркля може, окрім піару на відосіках та обдолбаним бігати та голосити "баба- да, баба - да!"
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28.07.2020 13:44 Ответить
Не это из 95 квартала декарации.
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28.07.2020 13:51 Ответить
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 230
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28.07.2020 13:01 Ответить
2 танки за півроку!
Це поб'єда і можєм павтаріть!
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28.07.2020 13:51 Ответить
Хочешь повторить, калоцапчик?
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28.07.2020 14:02 Ответить
 
 