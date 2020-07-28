Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
ДП "Завод імені В.О. Малишева" відвантажило Міноборони України чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат" і таким чином станом на липень 2020 р. виконало 50% державного контракту.
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.
"Ми не лише провели заводський ремонт машин, але й встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові зможуть зручніше й оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням. Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби", - розповів гендиректор заводу Василь Крилас.
Відновлені "Булати" успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України.
Держпідприємство "Завод ім. В.О. Малишева" (м. Харків) спеціалізується на виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства – БМ "Оплот", модернізація танка Т-64 до виду БМ "Булат", бронетранспортери БТР-3, БТР-4, модернізація бронетранспортерів БТР-50.
БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на ДП "Завод імені В.О. Малишева" відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ "Булат". Фахівці "ЗІМ" не тільки відремонтували військову техніку, а й здійснили модернізацію із покращенням тактико-технічних характеристик машини. Зокрема, на них встановили нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення.
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За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.
в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
"Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет! (с)
ЗСУ повинно забути про "ОПЛОТИ" - немає таких танків у природі
Вот так можно приблизить Победу!
Но не при таких главкомах.....
Разогнать ВР, ввести прямое Президентское правление, нахлобучить олигархов (каждого на миллиард зелени) и одновременно реформировать страну!
Но, увы....духу не хватило, а сейчас тем более....
Вот, только есть одно обстоятельство.
Лично я абсолютно уверен, что всему, без исключения, госаппарату, всем правоохранителям, военной верхушке, судьям и прокурорам, а также всем госслужащим с полномочиями, смена власти Януковича встала поперек горла.
И они активно этому сопротивляются, и не перестанут.
А любые, казалось бы, очевидные вещи в условиях сопротивления сотен тысяч чиновников требуют во сто крат больше усилий и времени.
С учетом разворота страны обратно в сторону кацапии с избранием клоуна, все это стало вообще невозможным.
Картина маслом.
Й то правда, що та зелена шмаркля може, окрім піару на відосіках та обдолбаним бігати та голосити "баба- да, баба - да!"
Це поб'єда і можєм павтаріть!