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Новини Фото Оборона
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Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

ДП "Завод імені В.О. Малишева" відвантажило Міноборони України чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат" і таким чином станом на липень 2020 р. виконало 50% державного контракту.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не лише провели заводський ремонт машин, але й встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові зможуть зручніше й оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням. Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби", - розповів гендиректор заводу Василь Крилас.

Відновлені "Булати" успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України.

Два модернізовані танки Булат передано ЗСУ, - Укроборонпром 01
Два модернізовані танки Булат передано ЗСУ, - Укроборонпром 02
Два модернізовані танки Булат передано ЗСУ, - Укроборонпром 03

Також дивіться: ЗСУ взяли на озброєння тактичну бойову машину "Дозор-Б". ФОТО

Держпідприємство "Завод ім. В.О. Малишева" (м. Харків) спеціалізується на виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства – БМ "Оплот", модернізація танка Т-64 до виду БМ "Булат", бронетранспортери БТР-3, БТР-4, модернізація бронетранспортерів БТР-50.

БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на ДП "Завод імені В.О. Малишева" відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ "Булат". Фахівці "ЗІМ" не тільки відремонтували військову техніку, а й здійснили модернізацію із покращенням тактико-технічних характеристик машини. Зокрема, на них встановили нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення.

Автор: 

оборона (4822) танк (2083) Укроборонпром (1738) ЗСУ (7658)


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Топ коментарі
+9
Вот бы на таком по путинской лысой башке проехаться!
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28.07.2020 11:57 Відповісти
+9
мрази, 100 штук в месяц и новых, вот должна быть норма во время войны!
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28.07.2020 12:20 Відповісти
+9
я просто фуею, неужто с 2014 года нельзя было создать эффективный менеджмент в стране и направить на производство танков пару миллиардов зелёных, а ворующих у военных и саботажников - к расстрелу и по закону...
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28.07.2020 12:27 Відповісти
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Вот бы на таком по путинской лысой башке проехаться!
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28.07.2020 11:57 Відповісти
За 6 років війни Україна не зробила для ЗСУ жодного нового Булата або Оплота! Це катастрофа!
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28.07.2020 15:17 Відповісти
Не посылайте их через Керченский пролив, отберут и снимут унитазы.
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28.07.2020 11:57 Відповісти
кацап, ти знов зашкварилося) це в расейских танках є унітази)
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28.07.2020 13:39 Відповісти
И ЭТО ВСЁ, ЧТО СМОГ НОНЕШНИЙ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ?!
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28.07.2020 11:57 Відповісти
Так це урази більше.. Чим міг барига свиня парашенко
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28.07.2020 12:34 Відповісти
Твоя хвамилия соответствует твоей сущности, гавнюк кацапский. При Порохе созданы механизированные и танковые бригады. Это кроме всей остальной армии. И, да, слова "чим" нет а есть слово "
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28.07.2020 12:52 Відповісти
"Ніж"
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28.07.2020 12:52 Відповісти
так-так, в "рази більше":
За первое полугодие бюджетное финансирование оборонной сферы Украины по бюджетной статье 2100000 составило 68,4% от расчетных сумм на полугодие.

в то же время
За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
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28.07.2020 13:41 Відповісти
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3482
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28.07.2020 13:01 Відповісти
А толку?

"Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет! (с)

Два модернизированных танка "Булат" переданы ВСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4011
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28.07.2020 12:00 Відповісти
ГП "Завод имени В.А. Малышева" отгрузило Минобороны Украины очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат" и таким образом, по состоянию на июль 2020г выполнило 50% государственного контракта. Источник: https://censor.net/p3210483

ЗСУ повинно забути про "ОПЛОТИ" - немає таких танків у природі
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28.07.2020 12:01 Відповісти
По эффективности против кацапских корыт с грузом 200, Булаты вполне профпригодны, даже более того. В итоге лучше иметь 3-4 Булата за те же деньги, что и один "Оплот".
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28.07.2020 12:08 Відповісти
Чи плакати чи сміятися(((
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28.07.2020 12:16 Відповісти
Ну єто же перемога! Аж 2 штуки! путлер обосрался!!!
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28.07.2020 12:19 Відповісти
у питлера ракеты есть, так что дай хоть 10000 булатов, на москву потлера изгонять все равно не поедешь
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28.07.2020 12:47 Відповісти
а кто на москву собирался? к тебе из москвы с мечом пришли а ты с ножичком встречаешь...
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28.07.2020 12:56 Відповісти
А нафига нам москва?
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29.07.2020 14:10 Відповісти
мрази, 100 штук в месяц и новых, вот должна быть норма во время войны!
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28.07.2020 12:20 Відповісти
Два танка и каждый день!
Вот так можно приблизить Победу!
Но не при таких главкомах.....
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28.07.2020 12:21 Відповісти
А 73% ідіотів не винні !!))
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28.07.2020 12:24 Відповісти
я просто фуею, неужто с 2014 года нельзя было создать эффективный менеджмент в стране и направить на производство танков пару миллиардов зелёных, а ворующих у военных и саботажников - к расстрелу и по закону...
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28.07.2020 12:27 Відповісти
В 2014 надо было объявить военное положение и ... всё на благо страны, всё для Победы!
Разогнать ВР, ввести прямое Президентское правление, нахлобучить олигархов (каждого на миллиард зелени) и одновременно реформировать страну!
Но, увы....духу не хватило, а сейчас тем более....
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28.07.2020 12:35 Відповісти
фсе-фсе, авианосцы построить и АПЛ надо было, а еще "народные суды" ввести(как в совковом хлеву было - расстреляли 5% "фрагоф норота" и 95%"а у Васи ботинки новые, значит шпион")
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28.07.2020 12:49 Відповісти
Наверное, можно.
Вот, только есть одно обстоятельство.
Лично я абсолютно уверен, что всему, без исключения, госаппарату, всем правоохранителям, военной верхушке, судьям и прокурорам, а также всем госслужащим с полномочиями, смена власти Януковича встала поперек горла.
И они активно этому сопротивляются, и не перестанут.
А любые, казалось бы, очевидные вещи в условиях сопротивления сотен тысяч чиновников требуют во сто крат больше усилий и времени.
С учетом разворота страны обратно в сторону кацапии с избранием клоуна, все это стало вообще невозможным.
Картина маслом.
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28.07.2020 12:48 Відповісти
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 799
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28.07.2020 12:34 Відповісти
аж 2 там где там 4 .....я думал тыщи 2
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28.07.2020 13:00 Відповісти
Надеюсь не опять из Петиного любимого ангара в "Десне" выгнали сфоткались и загнали до следующей фотосессии?
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28.07.2020 13:01 Відповісти
навіть зебіли вважають Пороха Президентом України.. браво!))
Й то правда, що та зелена шмаркля може, окрім піару на відосіках та обдолбаним бігати та голосити "баба- да, баба - да!"
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28.07.2020 13:44 Відповісти
Не это из 95 квартала декарации.
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28.07.2020 13:51 Відповісти
Два модернізовані танки "Булат" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 230
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28.07.2020 13:01 Відповісти
2 танки за півроку!
Це поб'єда і можєм павтаріть!
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28.07.2020 13:51 Відповісти
Хочешь повторить, калоцапчик?
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28.07.2020 14:02 Відповісти
 
 