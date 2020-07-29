Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Говду своим первым заместителем. ФОТО
Первым заместителем генпрокурора назначен Роман Говда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева, представили коллективу ОГП сегодня.
"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", - сказала Венедиктова.
В 2015 году Говда являлся заместителем тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, также работал прокурором Одесской области, с июля 2016-го по декабрь 2019 года был прокурором Киева.
В апреле этого года Говда вернулся в столичную прокуратуру.
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+7 молодой рабочий
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+6 Andriy Kalnyshevsky
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Женщина все-таки. Нельзя же так опускаться. Вроде с перепою. Ни прически, ни макияжа, ни костюма приличного. Тетка с привокзальной площади.