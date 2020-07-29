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Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Говду своим первым заместителем. ФОТО

Первым заместителем генпрокурора назначен Роман Говда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева, представили коллективу ОГП сегодня.

"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", - сказала Венедиктова.

Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Говду своим первым заместителем 01
Венедиктова назначила экс-прокурора Киева Говду своим первым заместителем 02

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В 2015 году Говда являлся заместителем тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, также работал прокурором Одесской области, с июля 2016-го по декабрь 2019 года был прокурором Киева.

В апреле этого года Говда вернулся в столичную прокуратуру.

Венедиктова Ирина (726) Говда Роман (10) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+8
Зазвичай своїм замом призначають дурнішого за себе, щоб на підсидів.
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29.07.2020 12:51 Ответить
+7
Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!
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29.07.2020 12:50 Ответить
+6
здається, в випадку бенядиктової, це фізично неможливо
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29.07.2020 12:58 Ответить
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Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!
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29.07.2020 12:50 Ответить
Точно, а потом, после реализации концессии, Рио-де-Жанейро, девочки, виски, яхты
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29.07.2020 12:55 Ответить
у венедиктовой - типичная морда лица "кацапеоида"
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29.07.2020 13:06 Ответить
Ну это уже опытный прокурор. Надеюсь, он проявит свою компетентность и профессионализм!
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29.07.2020 12:51 Ответить
опытнее чем Пшонка?
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29.07.2020 12:57 Ответить
Зазвичай своїм замом призначають дурнішого за себе, щоб на підсидів.
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29.07.2020 12:51 Ответить
здається, в випадку бенядиктової, це фізично неможливо
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29.07.2020 12:58 Ответить
а коли дуже важко найти дурнішого за себе??
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29.07.2020 12:59 Ответить
Тогда назначают Говду....
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29.07.2020 13:00 Ответить
це українська практика, кожен начальник хоче бути розумним, нащо йому заступник розумніше за нього?
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29.07.2020 12:59 Ответить
крім того це суперечить принципу Даніга-Крюгера)
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29.07.2020 13:01 Ответить
який ви розумний для цензора)
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29.07.2020 13:15 Ответить
Шо за Говдо?
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29.07.2020 12:52 Ответить
первым заместителем/ Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной и ласковой?) за разворовывание сельхозпредприятий
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29.07.2020 12:59 Ответить
статистические данные
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29.07.2020 13:01 Ответить
ну-ну....по запаху поймем шо то за Гов-да
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29.07.2020 13:02 Ответить
О дитині в школі! Можна тільки уявити. Як казала умніца та красавіца Вєрка Сердючка: Я б з такою хвамілією у тамбурі повісилась.
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29.07.2020 13:15 Ответить
Говдо, Кіпер...
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29.07.2020 13:06 Ответить
Нове обличчя прокуратури... Зелені, які ж ви блін покидьки лицемірні...
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29.07.2020 13:15 Ответить
зелень в говде
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29.07.2020 13:41 Ответить
Господи, она хотя бы умеет следить за собой. ни кожи, ни рожи.
Женщина все-таки. Нельзя же так опускаться. Вроде с перепою. Ни прически, ни макияжа, ни костюма приличного. Тетка с привокзальной площади.
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29.07.2020 13:51 Ответить
Если бы был президентом патриот Украины, то венедика никогда бы не была генпрокурором, пятая колонна беса путлера должна быть на нарах.
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29.07.2020 14:32 Ответить
А он взяточник.
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29.07.2020 23:59 Ответить
 
 