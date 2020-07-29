Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником. ФОТО

Першим заступником генпрокурора призначено Романа Говду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника і виконував обов'язки прокурора Києва, представили колективу ОГП сьогодні.

"Впевнена, що ви посилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", - сказала Венедіктова.





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У 2015 році Говда був заступником тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, також працював прокурором Одеської області, з липня 2016-го по грудень 2019 року було прокурором Києва.

У квітні цього року Говда повернувся в столичну прокуратуру.