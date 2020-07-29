Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником. ФОТО
Першим заступником генпрокурора призначено Романа Говду.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника і виконував обов'язки прокурора Києва, представили колективу ОГП сьогодні.
"Впевнена, що ви посилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", - сказала Венедіктова.
У 2015 році Говда був заступником тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, також працював прокурором Одеської області, з липня 2016-го по грудень 2019 року було прокурором Києва.
У квітні цього року Говда повернувся в столичну прокуратуру.
Топ коментарі
+8 5 копійок
показати весь коментар29.07.2020 12:51 Відповісти Посилання
+7 молодой рабочий
показати весь коментар29.07.2020 12:50 Відповісти Посилання
+6 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар29.07.2020 12:58 Відповісти Посилання
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Женщина все-таки. Нельзя же так опускаться. Вроде с перепою. Ни прически, ни макияжа, ни костюма приличного. Тетка с привокзальной площади.