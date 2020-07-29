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Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником. ФОТО

Першим заступником генпрокурора призначено Романа Говду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника і виконував обов'язки прокурора Києва, представили колективу ОГП сьогодні.

"Впевнена, що ви посилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", - сказала Венедіктова.

Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником 01
Венедіктова призначила експрокурора Києва Говду своїм першим заступником 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла на роботу ексглаву прокуратури Києва Говду, який не проходив переатестацію, - Леменов

У 2015 році Говда був заступником тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, також працював прокурором Одеської області, з липня 2016-го по грудень 2019 року було прокурором Києва.

У квітні цього року Говда повернувся в столичну прокуратуру.

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Говда Роман (9) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+8
Зазвичай своїм замом призначають дурнішого за себе, щоб на підсидів.
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29.07.2020 12:51 Відповісти
+7
Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!
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29.07.2020 12:50 Відповісти
+6
здається, в випадку бенядиктової, це фізично неможливо
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29.07.2020 12:58 Відповісти
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Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации!
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29.07.2020 12:50 Відповісти
Точно, а потом, после реализации концессии, Рио-де-Жанейро, девочки, виски, яхты
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29.07.2020 12:55 Відповісти
у венедиктовой - типичная морда лица "кацапеоида"
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29.07.2020 13:06 Відповісти
Ну это уже опытный прокурор. Надеюсь, он проявит свою компетентность и профессионализм!
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29.07.2020 12:51 Відповісти
опытнее чем Пшонка?
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29.07.2020 12:57 Відповісти
Зазвичай своїм замом призначають дурнішого за себе, щоб на підсидів.
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29.07.2020 12:51 Відповісти
здається, в випадку бенядиктової, це фізично неможливо
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29.07.2020 12:58 Відповісти
а коли дуже важко найти дурнішого за себе??
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29.07.2020 12:59 Відповісти
Тогда назначают Говду....
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29.07.2020 13:00 Відповісти
це українська практика, кожен начальник хоче бути розумним, нащо йому заступник розумніше за нього?
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29.07.2020 12:59 Відповісти
крім того це суперечить принципу Даніга-Крюгера)
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29.07.2020 13:01 Відповісти
який ви розумний для цензора)
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29.07.2020 13:15 Відповісти
Шо за Говдо?
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29.07.2020 12:52 Відповісти
первым заместителем/ Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной и ласковой?) за разворовывание сельхозпредприятий
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29.07.2020 12:59 Відповісти
статистические данные
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29.07.2020 13:01 Відповісти
ну-ну....по запаху поймем шо то за Гов-да
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29.07.2020 13:02 Відповісти
О дитині в школі! Можна тільки уявити. Як казала умніца та красавіца Вєрка Сердючка: Я б з такою хвамілією у тамбурі повісилась.
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29.07.2020 13:15 Відповісти
Говдо, Кіпер...
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29.07.2020 13:06 Відповісти
Нове обличчя прокуратури... Зелені, які ж ви блін покидьки лицемірні...
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29.07.2020 13:15 Відповісти
зелень в говде
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29.07.2020 13:41 Відповісти
Господи, она хотя бы умеет следить за собой. ни кожи, ни рожи.
Женщина все-таки. Нельзя же так опускаться. Вроде с перепою. Ни прически, ни макияжа, ни костюма приличного. Тетка с привокзальной площади.
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29.07.2020 13:51 Відповісти
Если бы был президентом патриот Украины, то венедика никогда бы не была генпрокурором, пятая колонна беса путлера должна быть на нарах.
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29.07.2020 14:32 Відповісти
А он взяточник.
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29.07.2020 23:59 Відповісти
 
 