Война разрушила более 13 тысяч домов на Донбассе, - МВД. ФОТО

От боевых действий в Донецкой области пострадали 13 288 домов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области от боевых действий пострадало 13 288 домов. Совместными усилиями области, местных общин, ГСЧС и международных организаций на сегодня восстановлено 7750 домов, в том числе частных - 6901", - сказано в сообщении.

Министерство поблагодарило спасателей за чрезвычайно важную работу.

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