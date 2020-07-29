Война разрушила более 13 тысяч домов на Донбассе, - МВД. ФОТО
От боевых действий в Донецкой области пострадали 13 288 домов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области от боевых действий пострадало 13 288 домов. Совместными усилиями области, местных общин, ГСЧС и международных организаций на сегодня восстановлено 7750 домов, в том числе частных - 6901", - сказано в сообщении.
Министерство поблагодарило спасателей за чрезвычайно важную работу.
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Топ комментарии
+13 ALEX SUROVV
показать весь комментарий29.07.2020 22:33 Ответить Ссылка
+12 Алла Новосад #194524
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+10 ALEX SUROVV
показать весь комментарий29.07.2020 22:45 Ответить Ссылка
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Нормальная формулировка должна четко нвзьівать виновного в смертях и разрушениях на Донбассе.
"В результате агрессии россии..."
Расєя спасла Домбас від біндер.
Но до некоторых таки дошло...
Рускамір прийшов, щастя приніс.
Это ведь не природный катаклизм.