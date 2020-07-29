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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС. ФОТО

Від бойових дій у Донецькій області постраждало 13 288 будинків.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області від бойових дій постраждало 13 288 будинків. Спільними зусиллями області, місцевих громад, ДСНС і міжнародних організацій на сьогодні відновлено 7750 будинків, зокрема приватних - 6901", - сказано в повідомленні.

Міністерство подякувало рятувальникам за надзвичайно важливу роботу.

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Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС 01

Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС 02

Автор: 

МВС (3511) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+13
Война или росийские окупанты они же тамженашилюди они же братья они же торговые партньоры?
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29.07.2020 22:33 Відповісти
+12
МВД тоже говорит на язьіке офиса преЗедента.
Нормальная формулировка должна четко нвзьівать виновного в смертях и разрушениях на Донбассе.
"В результате агрессии россии..."
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29.07.2020 22:34 Відповісти
+10
А где же Мертвечук, Сивохо, Бойко, Ермак, Королевская, Левочкин и прочие твари которые рассказывают как они любят дамбасян? Почему они не чинят людям дома и крыши, а вместо етого рассказывают что сейчас дамбасянам нужен только рузький языг и требуют рузькиймир распространить на всю Украину?
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29.07.2020 22:45 Відповісти
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Война или росийские окупанты они же тамженашилюди они же братья они же торговые партньоры?
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29.07.2020 22:33 Відповісти
МВД тоже говорит на язьіке офиса преЗедента.
Нормальная формулировка должна четко нвзьівать виновного в смертях и разрушениях на Донбассе.
"В результате агрессии россии..."
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29.07.2020 22:34 Відповісти
потому кацапы и любят войну ... у неё ведь памятников больше, чем у мира
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29.07.2020 22:34 Відповісти
А где же Мертвечук, Сивохо, Бойко, Ермак, Королевская, Левочкин и прочие твари которые рассказывают как они любят дамбасян? Почему они не чинят людям дома и крыши, а вместо етого рассказывают что сейчас дамбасянам нужен только рузький языг и требуют рузькиймир распространить на всю Украину?
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29.07.2020 22:45 Відповісти
Зато перед выборами понаезжают и будут собирать толпы лохов раздавать гречку и рассказывать как они любят жителей дамбаса
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29.07.2020 22:47 Відповісти
Это та сторона разрушила .
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29.07.2020 22:46 Відповісти
Нє, ну хотєлі даунбасіти разху"ріть свої тєррікони))) А ми тут прі чьом?!)
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29.07.2020 22:46 Відповісти
Война разрушила более 13 тысяч домов на Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 2169
Расєя спасла Домбас від біндер.
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29.07.2020 22:48 Відповісти
До кого-то из жителей этих домов, дошло кто такие кацапы, но многие как были тупым бычьем, так и остались.
Но до некоторых таки дошло...
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29.07.2020 22:50 Відповісти
Война разрушила более 13 тысяч домов на Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 1753
Рускамір прийшов, щастя приніс.
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29.07.2020 22:55 Відповісти
Ну до Грозного їх ще рівняти і рівняти.
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29.07.2020 23:00 Відповісти
в квітні 2014 в банді Гіркіна , що зайшла в Україну було лише півсотні бойовиків - і ВСЯ Україна не змогла з ними впоратись ...
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29.07.2020 23:03 Відповісти
Донбасс чекав їх.
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30.07.2020 00:10 Відповісти
То було перше "безальтернативне перемир'я".
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30.07.2020 00:35 Відповісти
Тогда думали все само собой рассосется. Да и Пете не хотелось ссориться с торговым партньором ****** и терять росийский рынок сбыта для своих соевых конхвет.
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30.07.2020 00:43 Відповісти
Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 9822
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29.07.2020 23:29 Відповісти
Як немає волі , то й не буде долі . Співпраці порошенка і гіркіна це теж стосується .
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30.07.2020 00:37 Відповісти
Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 2665
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30.07.2020 06:48 Відповісти
Война - это кто?
Это ведь не природный катаклизм.
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30.07.2020 10:19 Відповісти
 
 