Війна зруйнувала понад 13 тисяч будинків на Донбасі, - МВС. ФОТО
Від бойових дій у Донецькій області постраждало 13 288 будинків.
Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області від бойових дій постраждало 13 288 будинків. Спільними зусиллями області, місцевих громад, ДСНС і міжнародних організацій на сьогодні відновлено 7750 будинків, зокрема приватних - 6901", - сказано в повідомленні.
Міністерство подякувало рятувальникам за надзвичайно важливу роботу.
Топ коментарі
+13 ALEX SUROVV
показати весь коментар29.07.2020 22:33 Відповісти Посилання
+12 Алла Новосад #194524
показати весь коментар29.07.2020 22:34 Відповісти Посилання
+10 ALEX SUROVV
показати весь коментар29.07.2020 22:45 Відповісти Посилання
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Нормальная формулировка должна четко нвзьівать виновного в смертях и разрушениях на Донбассе.
"В результате агрессии россии..."
Расєя спасла Домбас від біндер.
Но до некоторых таки дошло...
Рускамір прийшов, щастя приніс.
Это ведь не природный катаклизм.