Глава украинской общины в Латвии регулярно посещает мероприятия, прославляющие величие армии РФ, - посольство. ФОТО
Посольство Украины в Латвии осудило участие главы организации "Лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко в мероприятии генконсульства РФ, приуроченном ко дню военно-морского флота России 26 июля.
Об этом дипведомство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Участие руководителя украинского сообщества в мероприятиях, которые по задумке организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет совершает вооруженную агрессию против Украины, является предательством более 14 000 погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.
Там отметили, что Давиденко "ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии".
Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими политзаключенными Кремля и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины, заявляют в ведомстве. "Однако Лариса Давиденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора", - резюмировали в посольстве.
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культурныеантикультурные пропагандистские мероприятия..
а что делают наши Зеленые чиновники для украинской диаспоры зарубежом и для развития и популяризации украинской идентичности в мире?!..
или опять все ложится на плечи волонтеров?!
Она в Украине никогда не жила. Про-бабка трахнулась с казаком, это не повод считать её украинкой.
Кстати, ***** сильно сдало, шоб оно сдохло ****.... На параде на день вмф многие обратили внимание на его вид (круги под глазами, томный взгляд, частое подёргивание и т.д.) https://postimg.cc/WdpkXJb7
может и так
парад был в санкт петербурге https://i.postimg.cc/HshTWMw0/2.png
Единственное украинское в ней - фамилия.
Багатьом українцям українська мова і православна віра не завадили поставити галочку навпроти малоросійського єврея-неука. І що, вони більше українці, ніж російськомовні виборці, що голосували за патріота?
Ця мадам не сказала ні слова, але її вчинка мені достатньо, щоб зробити висновок.
Я знаю, ким я був і ким лишився. А російська лише одна із 5 мов, якою можу писати.
"Помимо них были и другие мероприятия, ставшие уже ежегодными, традиционными. В их числе летние выступления на Лебедином пруду, а также проводимые Лиепайской русской общиной празднование Масленицы, 9 Мая…"
Щоб мешканці Латвії вважали нас народом, а не населенням, якому пофіг.
У меня вопросы к нашему МИД...
Почему они не подняли вопрос о запрете ей называть свою организацию "украинская община"???
Ведь если заявляешь о принадлежности к какойто общине, какойто стране, то обязан как минимум не вредить этой общине... А если любишь страну-агрессор, то тогда и называй себя их именем...