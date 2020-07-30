Глава украинской общины в Латвии регулярно посещает мероприятия, прославляющие величие армии РФ, - посольство. ФОТО

Посольство Украины в Латвии осудило участие главы организации "Лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко в мероприятии генконсульства РФ, приуроченном ко дню военно-морского флота России 26 июля.

Об этом дипведомство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Участие руководителя украинского сообщества в мероприятиях, которые по задумке организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет совершает вооруженную агрессию против Украины, является предательством более 14 000 погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

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Там отметили, что Давиденко "ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии".

Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими политзаключенными Кремля и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины, заявляют в ведомстве. "Однако Лариса Давиденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора", - резюмировали в посольстве.