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Глава украинской общины в Латвии регулярно посещает мероприятия, прославляющие величие армии РФ, - посольство. ФОТО

Посольство Украины в Латвии осудило участие главы организации "Лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко в мероприятии генконсульства РФ, приуроченном ко дню военно-морского флота России 26 июля.

Об этом дипведомство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Участие руководителя украинского сообщества в мероприятиях, которые по задумке организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет совершает вооруженную агрессию против Украины, является предательством более 14 000 погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

Глава украинской общины в Латвии регулярно посещает мероприятия, прославляющие величие армии РФ, - посольство 01

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Там отметили, что Давиденко "ни разу не принимала участия в мероприятиях посольства Украины и настоящей украинской общины, проводимых в поддержку тяжелораненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии".

Она также не посещала встречи с освобожденными украинскими политзаключенными Кремля и другие мероприятия, которые проводились посольством и украинцами в Латвии для поддержки территориальной целостности Украины и осуждения российской агрессии против Украины, заявляют в ведомстве. "Однако Лариса Давиденко почему-то регулярно посещает мероприятия страны-агрессора", - резюмировали в посольстве.

Глава украинской общины в Латвии регулярно посещает мероприятия, прославляющие величие армии РФ, - посольство 02

ВМФ РФ (180) Латвия (1348) посольство Украины (334)


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Топ комментарии
+33
Кончена.
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30.07.2020 10:01 Ответить
+28
Неудивительно. Большинство русскоязычных в Латвии - лютейшая вата
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30.07.2020 10:05 Ответить
+22
Одни предатели б****
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30.07.2020 09:59 Ответить
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Одни предатели б****
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30.07.2020 09:59 Ответить
одним словом рускойзычная
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30.07.2020 10:21 Ответить
Кончена.
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30.07.2020 10:01 Ответить
Маланская шобла...
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30.07.2020 10:06 Ответить
типова малороська фізіономія.
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30.07.2020 10:10 Ответить
Так оце ж воно й є...
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30.07.2020 11:17 Ответить
завербованная, стопроцентно
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30.07.2020 10:01 Ответить
..на люсю, януковича жену, похожа.. реинкарнация однако..
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30.07.2020 10:02 Ответить
Витя Янукович выбрал Люсю в жоны, потому что она умела плеваться тонкой струйкой через щель в зубах, и открывала глазом бутылку пива.. Да что вы понимаете в эволюции?!
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30.07.2020 10:07 Ответить
Видимо, она на подписке в ФСБ с давних времен...нечему удивляться...
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30.07.2020 10:02 Ответить
Неудивительно. Большинство русскоязычных в Латвии - лютейшая вата
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30.07.2020 10:05 Ответить
І вона ще жива? Немає гідності у нас.
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30.07.2020 13:44 Ответить
у Рашки есть "Россотрудничество", которое по всему миру устраивает культурныеантикультурные пропагандистские мероприятия..
а что делают наши Зеленые чиновники для украинской диаспоры зарубежом и для развития и популяризации украинской идентичности в мире?!..
или опять все ложится на плечи волонтеров?!
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30.07.2020 10:05 Ответить
Украинец - гражданин Украины!
Она в Украине никогда не жила. Про-бабка трахнулась с казаком, это не повод считать её украинкой.
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30.07.2020 10:08 Ответить
та нехай хоч кікіморою буде, але вона п*дла очолює українську громаду!!!
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30.07.2020 10:47 Ответить
Чому тоді вона в українській діаспорі? Там є й російська діаспора, нехай перемітається, поки не пізно.
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30.07.2020 13:47 Ответить
Из статьи - " приуроченном ко дню военно-морского флота..."

Кстати, ***** сильно сдало, шоб оно сдохло ****.... На параде на день вмф многие обратили внимание на его вид (круги под глазами, томный взгляд, частое подёргивание и т.д.) https://postimg.cc/WdpkXJb7
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30.07.2020 10:09 Ответить
Томный взгляд и круги под глазами это может оно всю ночь с севастопольскими юными гардемаринами в пупок целовалось.
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30.07.2020 10:12 Ответить
"с севастопольскими юными гардемаринами....."

может и так

парад был в санкт петербурге https://i.postimg.cc/HshTWMw0/2.png
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30.07.2020 10:21 Ответить
Принято. Значит, с петербуржскими. Разве кремлевскому педофилу не все равно.
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30.07.2020 10:25 Ответить
Стоит задуматься какая это община, если у них такая руководительница.Могло ли быть такое скажем в Канаде- да никогда , в течении часа сместили бы с руководящего поста
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30.07.2020 10:10 Ответить
Вот так мы и проигрываем Рашке информационную войну. На всех ключевых постах у нас сидят росийские агенты.
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30.07.2020 10:10 Ответить
А ты - на форуме...
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30.07.2020 10:13 Ответить
Предложи такой любительнице рускага мира переехать и жить непосредственно в гуще рускомирских событий она никогда добровольно не согласится. Может это принудительно пора делать?
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30.07.2020 10:10 Ответить
Ничего удивительного. Украинцы выбрали своим президентом Кравчука, который отдал Черноморский флот россии.
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30.07.2020 10:11 Ответить
Не мог КГБ/ФСБ оставить без внимания диаспоры за рубежом...
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30.07.2020 10:12 Ответить
А ты тоже один из них на Беларашке заведуешь *украинской общиной*?
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30.07.2020 10:28 Ответить
Да, и потому не вру про Порошенко как ты.
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30.07.2020 10:58 Ответить
На обличчя типова мокша-баба-яга, а прізвище "Давиденко", мабуть, від кретина чоловіка, якогось колишнього савєцькаго військового. Кацапи таких ********** використовувати для дискредитації України.
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30.07.2020 10:13 Ответить
эта баба-яга, родом из совка, наверняка украинского языка не знает и не знала.
Единственное украинское в ней - фамилия.
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30.07.2020 10:16 Ответить
Так то воно і є, але сам пишеш російською. Українці навіть за роки війни, не вивчили власну мову. Без мови не буде ніколи власної держави, а буде лише отака малоросія як весь цей час.
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30.07.2020 10:19 Ответить
визначати треба не по мові, якою написано, а по змісту, як і людину судити по справах, а не словах, згоден?
Багатьом українцям українська мова і православна віра не завадили поставити галочку навпроти малоросійського єврея-неука. І що, вони більше українці, ніж російськомовні виборці, що голосували за патріота?
Ця мадам не сказала ні слова, але її вчинка мені достатньо, щоб зробити висновок.
Я знаю, ким я був і ким лишився. А російська лише одна із 5 мов, якою можу писати.
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30.07.2020 10:39 Ответить
А ти сам хто по національності?
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30.07.2020 12:06 Ответить
Може бути, що він африканський студент, розумний і адекватний. Він вивчив українську мову, бо поважає Україну. І він ніколи б не проголосував проти патріота.
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30.07.2020 14:15 Ответить
Говорити і писати російською -- це теж вчинок. Деякі і в магазині "принципово" обслуговують на російській, бо це також зброя проти України. Таким нічого вірити.
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30.07.2020 14:02 Ответить
Пан правий на 1000%
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30.07.2020 11:06 Ответить
Смотрел докфильм о русских пенсионерах эстонской Нарвы. Лютый треш. Одновременное желание России сейчас и сразу непосредственно в Нарве. Но при этом что бы законы, свободы,порядок и зарплата оставалось эстонским.Предложение уехать в те российские места откуда они родом категорически и с негодованием отметалось.
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30.07.2020 10:18 Ответить
Только уничтожать! Средневековье? Да! А что делать!? Иначе исчезнет, и плевать на коментарии...., в общем на оценки всех, кроме самих, нас, украинцев(истинных, а не "по паспорту"), которых в самой Украине, меньшинство(к удивлению и к сожалению). Слава, Украине!!! И ее героям, слава!!! Героям всей ее истории существования. Не верю, что Украина исчезнет. Всем врагам, муки и скрежет зубовный!!! 😈
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30.07.2020 10:19 Ответить
Курва якась.Кого вона презентує крім себе?
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30.07.2020 10:24 Ответить
Ватница-хахлушка малороска. На таких адептах сруского мира тримаються ЗЕ, медведчуки, рабіновичі, бойки = "аби асфальт и свет, а так какая разницца..."
Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство - Цензор.НЕТ 2761
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30.07.2020 10:32 Ответить
ну да, а дружбу Порошенко и судьи Вовка никто не заметил ?
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30.07.2020 10:32 Ответить
Не хвилюйтесь, всі, не просто помітили, а стовідсотково знають, що у вас вато-зебілізм.
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30.07.2020 10:34 Ответить
Вата, під прикриттям.
"Помимо них были и другие мероприятия, ставшие уже ежегодными, традиционными. В их числе летние выступления на Лебедином пруду, а также проводимые Лиепайской русской общиной празднование Масленицы, 9 Мая…"
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30.07.2020 10:32 Ответить
100 процентная" хохлушка"...
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30.07.2020 10:34 Ответить
і мову знає....
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30.07.2020 11:50 Ответить
Видно ще та совкодрочерша ...
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30.07.2020 10:45 Ответить
А вона громадянка якої країни? І що це за організація така,та хто її засновник? А хто її фінансує? Яка чисельність? Інформації явно не вистачає.
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30.07.2020 10:46 Ответить
Ця курва така глава, як з хрена молоток.
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30.07.2020 10:57 Ответить
Та шо удивляться-половина украинских граждан млеют до сих пор за московией
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30.07.2020 11:01 Ответить
Oсь це курва реально ганьба
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30.07.2020 11:05 Ответить
Что же то за община , глава которой такая падлюка ? Вопрос послу Украины в Латвии !
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30.07.2020 11:09 Ответить
меня терзают смутные сомнения, что где-либо при украинских посольствах делают какие-то "общины", пропагандируют украинский\делают курсы и т.д. и т.п. главное чтобы хоть свою работу (реальную помощь гражданам) делали нормально.
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30.07.2020 11:43 Ответить
А хто там консул. посол, куди вони дивляться? Чи теж на двох стільцях сидять і подвійну винагороду мають?
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30.07.2020 14:35 Ответить
Хто ту общіпану курку туди вибрав? Гоніть цю московську підстилку під московію.
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30.07.2020 11:25 Ответить
Содержание этой ФСБшной , так называемой, "Общины" и её председательши обходится кремлю сущие копейки, а шума много.... Такого дерьма существует по всему миру много и будет ещё больше , пока ПаРаша ещё не сдохла.... Такую же подрывную работу расейские спецслужбы проводят против всех европейских стран .... Европа ещё получит сотни терактов от путинской нечисти....
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30.07.2020 11:32 Ответить
сміття
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30.07.2020 11:36 Ответить
бажано, щоб цей пост був поширено в засобах массової інформації (обов'язково друкованих та на тб). Час витратити, кошти, можливо вплив.
Щоб мешканці Латвії вважали нас народом, а не населенням, якому пофіг.
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30.07.2020 11:40 Ответить
В "безводном крЕму"-тоже есть так называемая "украинская община",так там главведьма вообще,от имени всех украинцев крЕма-высказывает поддержку аннексии полуострова.Все-же понимают,что это за "общины" и у кого они "на прикормке".
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30.07.2020 11:50 Ответить
Звичайна фсбешна контора в Латвії.
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30.07.2020 12:51 Ответить
Ну так пусть наши посольства и патриотические организации в Балтии выступят с разъяснением, что данная "лиепайская украинская община "Свитанок" Ларисы Давиденко" является лиепайской малороссийской общиной "Свитанок" Ларисы Давиденко. А эта тётя ничего общего с Украиной, кроме фамилии не имеет.
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30.07.2020 12:55 Ответить
Прізвище може бути і назване, або шлюбне, або вітчима...
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30.07.2020 14:39 Ответить
Исполнительная продажная шлюха вражеского украинцам так и латвийцам но не для неё предательницы кремля. Видно причина в том что она изрядно немерено зарабатывает на измене кровавые кремлёвские сребреники для Иуды.
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30.07.2020 13:19 Ответить
К этой бабуле по имени Лариса Давиденко у меня вопросов никаких... Любит "русский мир" то пущай...
У меня вопросы к нашему МИД...
Почему они не подняли вопрос о запрете ей называть свою организацию "украинская община"???
Ведь если заявляешь о принадлежности к какойто общине, какойто стране, то обязан как минимум не вредить этой общине... А если любишь страну-агрессор, то тогда и называй себя их именем...
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30.07.2020 13:41 Ответить
" Може. батько Останню корову Жидам продав. поки вивчив Московської мови . Україно! Україно! Оце твої діти. Твої квіти молоді. Чорнилом политі Московською блекотою..." / Т. Шевченко --" Сон" / За яке проголосували таке й маємо... Уклінно подякуємо Українським рабо-- дебілоїдам --73%
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30.07.2020 13:54 Ответить
Яке потворне кацапське бабисько. От такі курви і роблять нам у світі рекламу та політику відносин.
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30.07.2020 14:42 Ответить
 
 