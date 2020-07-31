Пограничники провели учебные стрельбы на острове Змеиный. ФОТО

Личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда Госпогранслужбы Украины 30 июля отработал практические упражнения с боевой стрельбой на острове Змеиный.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо посреди моря спецназовцы повышали свое мастерство по стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения", - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что более недели назад это подразделение вместе с другими подразделениями Южного регионального управления, корабельно-катерным составом Регионального управления Морской охраны и ВМС Украины участвовало в совместной практической тренировке с проведением боевых стрельб, которая также проходила на острове.

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