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Пограничники провели учебные стрельбы на острове Змеиный. ФОТО

Личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда Госпогранслужбы Украины 30 июля отработал практические упражнения с боевой стрельбой на острове Змеиный.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ

"Прямо посреди моря спецназовцы повышали свое мастерство по стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения", - сообщает Госпогранслужба.

Пограничники провели учебные стрельбы на острове Змеиный 01

Отмечается, что более недели назад это подразделение вместе с другими подразделениями Южного регионального управления, корабельно-катерным составом Регионального управления Морской охраны и ВМС Украины участвовало в совместной практической тренировке с проведением боевых стрельб, которая также проходила на острове.

Пограничники провели учебные стрельбы на острове Змеиный 02

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+4
Реальные условия участка, который охраняют...
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31.07.2020 16:17 Ответить
+2
Над качеством и количеством фотографий надо работать. Весьма скромненько
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31.07.2020 16:17 Ответить
+1
Он важен с точки зрения принадлежности Украины - там рядом нефть в море, поэтому на нем, скале, и строили базу - типа пользуемся живем и т.д. и поэтому и нефть собственность неньки Украины.
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31.07.2020 16:40 Ответить
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А есть какой то смысл проводить стрельбы на острове, а не на подготовленном полигоне?
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31.07.2020 16:15 Ответить
Реальные условия участка, который охраняют...
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31.07.2020 16:17 Ответить
Для этого есть тактические учения и подобная трахамудрия. А для полноценных стрельб больше подходит полигон, где существует целая инфраструктура всего - типа различных макетов-мишений.
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31.07.2020 16:25 Ответить
А его обязательно охранять? вроде не охраняли и нигде не делся, кому он нужен?
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31.07.2020 16:32 Ответить
Он важен с точки зрения принадлежности Украины - там рядом нефть в море, поэтому на нем, скале, и строили базу - типа пользуемся живем и т.д. и поэтому и нефть собственность неньки Украины.
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31.07.2020 16:40 Ответить
Это старая история - скала или остров, от этого зависит длина своих вод.
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31.07.2020 18:14 Ответить
Не только территориального моря,а также экономическая зона и континентальный шельф! Раньше на этом острове ещё Сами не летаем и другим не даём(ПВО) было,но после Пчеловода гончара,расформировали .
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31.07.2020 21:30 Ответить
Над качеством и количеством фотографий надо работать. Весьма скромненько
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31.07.2020 16:17 Ответить
Качественно отсстреливает Мавзолейных хмырей КГБиста Эрдоган простыми дронами Байрактар....
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31.07.2020 16:19 Ответить
Матфей был не только мытарем.Он еще и контрабанду в Приднестровье организовал,выдавал наших добровольцев в РФ,называл Майдан провокаторами,за что ему там и дали под мытарьскую сраку.Матфей був редкостная скотына.Не то шо наш Гетьман.От дывысь:Матфей вырубав лис у Карпатах,пишлы дощи и змыло усэ нахер.А Питро(якый по рангу выще апостола) поняв шо надо спасать людэй и прывиз їм генераторы.Стоялы люды и плакалы от радости,шо Матфей повырубував,а Пэтя спас.Некотори люды даже плакалы у нього на груди.Заметь:нэ у Матфея на груди,а у Питра.Так,хто крутишый,зэбил ты тупорылый?
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31.07.2020 18:31 Ответить
Это он контрабандой привёз в Приднестровье тело своего убиенного брата!
Каждому увавющему себя дыбилу известный факт!
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31.07.2020 18:49 Ответить
Як ты такэ кажэш на Гетьмана,тварюка ты зебильна?Можэ напомныть,як Саакашвили зняв санкции з Прыднистровського меткомбинату,якый прынадлижыть другу *****,а всэ спысав на Пытра?Слався мудристь Едыного Гэтьмана!А зэбилам шоб було в Пэкли жарко,як у сына Луценка на свадьби!
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31.07.2020 18:57 Ответить
Да-да-да....
Кароче, понял - по приказу Путина Порошенко устроил Иловайск, чтоб расстрелять украинских патриотов. Надеюсь, это САМОЕ ужасное преступление? Или таки томос?
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01.08.2020 09:35 Ответить
Нее...Помныш,зэбил,як було дело?Дали приказ солдатам выйти по "Зеленому коридору порошенко-путина".Ну солдаты и пошли.А вы,уроды на парад смотрели.На технику,которая,вместо фронта,была в Киеве.Знаешь,что потом было?800 с лишним 200-х и ТМН(надеюсь,знаешь,что это),а мразь Лысенко еще неделю впаривал о 28-ми погибших.Ну,а про название "зеленый коридор порошенко-путина",естественно,сразу забыли.Отак тварь Саакашвили и падлюка Билецкий хотили пидставыты Гетьмана.Но хер їм на рыло-мы дужэ мудрый народ и знаемо:даже если Гетьман явно обисрався и вси факты вказують на то,шо вин *******,всида нада завнувачувать кого завгодно,но тико не Гэтьмана.Бо навить,если Гэтьман разом с Пореченковым будэ херачить по нашым солдатам,мы будэм знать,шо то или врагы його пидставляють,или то вин на спецзадании,як колысь у Кабмини у Яныка.Так шо-обиссысь,мурло зэбильне,пры спостэрэжэнни вэличия и могутности нашого Гэтьмана Всэпэрэмагаючого(особинно брыльянтовых прокурорив).Слава Пэтру Олексийовычю!Зэбилы-козлы!
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01.08.2020 10:45 Ответить
Я твой клоунской сленг не понимаю Говори человеческим языком.
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01.08.2020 12:59 Ответить
Не понимаешь значение "зеленый коридор порошенко-путина"?
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01.08.2020 14:11 Ответить
Нет, не понимаю. Ты о чём?
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02.08.2020 10:48 Ответить
Ото ты такэ тупэ,зэбилушка?"Зеленый коридор порошенко-путина"-это так назывался коридор,по которому должны были выйти наши солдаты из Иловайска.Питроликснич тогда очень гордился этим коридором и уверял,что все будет супер.Думаю,ты в курсе,что было потом?Только по оф.статистике почти 1000 потерь.Но еще неделю врали ,что погибших меньше 30-ти.А кацапы знаешь,как через границу перешли?Как по парку.Потому,что за полгода ее не закрыли,не заминировали,не прикрыли артой.А Новоазовск 3 дня был уже захвачен,а Лысенко все вопил:"Цэпровокация!Новоазовськпиднашемконтролэм".Там тоже кацапов никто не встречал.Ток не начни выть,что "нечем было".У нас мин и артиллерии на 29 войн хватит.Отак тогда не считали войну войной.А ты о зебилах рассуждаешь
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02.08.2020 13:43 Ответить
Слушай, а зачем тваё гавно с перебором?
Коротенько так, "это не Расия нарушила собственные договорённости, это Порошенко по приказу Путина обстрелял из градов патриотов" - коротко и понятно, мой махнарылый друг!
А впереди у нас - мальчик в трусиках, и Томос, и убитый в Приднестровьн брат....
Как много нового и интересно нас ожыдает!
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02.08.2020 16:52 Ответить
Какие трусики,дурик?Вранье о потерях было?Было.На границе с рф за полгода что-то делалось?Нет.Санкции с ПМК снял?Снял.Так,че ты под дурачка косишь?
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02.08.2020 22:48 Ответить
Какое-то беспорядочное пуканье... Какие санкции в Иловайске? Ты настолько туп, что не знаешь что правительства ВСЕХ стран стараются занизить потери своих солдат? "что-то где-то на какой-то границе" - что за бред?
В общем твоё место таки где-то рядом с мальчиком в трусиках.
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03.08.2020 09:28 Ответить
Давай по пунктам?Первый:почему Питро снял санкции с приднестровского меткомбината,который принадлежит другу *****?Мы-то точно не знаем почему,но скажи свое мнение.Только ответь,пожалуйста,конкретно,без "трусиков" .И тогда будешь на нормальном месте,а не среди "зебилов" или "шоколадников"
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03.08.2020 11:09 Ответить
Я ничего не знаю про " Питро снял санкции с приднестровского меткомбината,который принадлежит другу *****".
Следующий вопрос!
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03.08.2020 12:09 Ответить
А давай этот до ума доведем?Указ Порошенко №82/2019 от 19.03.19, которым введено в действие решение СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в перечень персональных,специальных,экономических и других ограничительных мер".И вот из это го перечня был исключен ОАО "Молдавский металлургический завод",находящийся на территории т.н. "приднестровья".А поставками знаешь кто занимается? "УкрМет" рыга Кисилева.Найдешь объяснение или опять про мальчика начнешь?
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03.08.2020 12:33 Ответить
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О.ТУРЧИНОВ

Ну и в чём твоё гавно?
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03.08.2020 13:00 Ответить
Ты просто скопировал?Ну ок.Тебе срать на Украину-главное кумира поддержать?Так,я не из "зеленых".Я из тех,кто был на Майдане и выжил.А вы,быдлы,пришли наутро опять миллион.А где вы,суки,были ночью?Не буду спрашивать о возрасте.Знаешь любей Хмара,Чорновил,Лукъянэнко?
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03.08.2020 20:32 Ответить
Ты не блей. Ты скажи, где в постанове криминал.
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04.08.2020 09:27 Ответить
А кто говорил о криминале,пустозвон?Ты не выкручивайся,как глист перед проктологом.Просто скажи свое отношение к тому,что Питруня снимал санкции с друзей *****,которых обслуживали его коллеги по ПР.Можешь просто сказать,а не включать дурака?Или у зебильных и шоколадных только вонь и жополизание Вождю в любой ситуации?
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04.08.2020 11:01 Ответить
Ты не идиот, ты - дигинират...
Ты САМ привёл "Указ Порошенко №82/2019 от 19.03.19, которым введено в действие решение СНБО" как ДОКАЗАТЕЛЬСТВО его мерзостности.
Вот я и спрашиваю ГДЕ это там написано про " Питруня снимал санкции с друзей *****,которых обслуживали его коллеги по ПР."
Пальцем покажи, припадочный!
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04.08.2020 11:56 Ответить
Ты,тварь дебильная,под дурачка не коси.Этим указом вводились санкции против некоторых предприятий,а с ВАТ"ММК"(хозяин Усманов) санкции были сняты.Так ЧТО тебе ,********** не понятно?
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04.08.2020 19:56 Ответить
ГДЕ НАПИСАНО про "а с ВАТ"ММК"(хозяин Усманов) санкции были сняты."
В тваём пасте? Ахрененное доказатильство!
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05.08.2020 10:55 Ответить
Я подскажу,если мозгов не хватает:открываешь страницу с указом-внизу дополнения с перечнем субъектов.Читаешь.Вот,знаешь,интересно:зачем косить под дурачка,делая вил,что не знаешь известный всем факт?
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05.08.2020 11:10 Ответить
Ага. Ты сказал, что в ящике стола лежит папка, а в ней - смерть Порошенко. ТЕКСТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА давай!
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05.08.2020 12:08 Ответить
Ты реально дебильное?Текст в додатках внизу Указа.И не остри.Ты и два слова в кучу сложить не можешь
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05.08.2020 13:41 Ответить
Ты не пиизд... Ты ТЕКСТ давай. В студию!
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05.08.2020 14:06 Ответить
Само не можешь найти?Тварь дебильная.На:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002525-19#n2
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05.08.2020 14:17 Ответить
Ты не идиот. Ты - дыбил.
ЭТО твоё "доказательство"?
И ЧТО это доказывает?

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О.ТУРЧИНОВ

Ну и в чём твоё гавно?
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05.08.2020 16:07 Ответить
Ты пипец какое недоразвитое...Что ты там еще вякаешь об идиотизме,сявка рыго-медведчукская?Дополнение прочитал?
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05.08.2020 16:14 Ответить
Дыбилятко тупое, это ТЫ пытаещься что-то доказать? Так вот приведи тот ТЕКСТ, который доказывает твой бред. А доказательства типа "да усе знают!" - засунь сибе в дверцу.
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05.08.2020 16:29 Ответить
Что тебе ********* надо доказать?Что ты,падло рыговское,не можешь понять?Что с ММК сняли санкции?Ты,****,на сколько тупое?ВНИЗУ,под Указом,дополнения-в них перечень предприятий,там и читай.Дятел недоколыханный.
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05.08.2020 23:27 Ответить
Ну вот, финита ля камедия. Совершенно очевидно, что все свои "доказательства" ты берёшь из сраных разаблачительных газеток, которыми приличный человек побрезгует свою жопу вытирать. А поскольку их текст замазан гавном - ты не можешь его отсканировать и разместить ЗДЕСЬ.
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06.08.2020 09:32 Ответить
Шо ж ты такое конченое?Это официальный сайт Верховной Рады,а не "газетки",дупло ты шоколадное))Ты уже не знаешь,что бы и сбрехать?Позорище голимое....А на счет "жопу вытирать"-попробуй пользоваться туалетной бумагой,а не газетами)
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06.08.2020 11:57 Ответить
И где тваи "надёжные даказательства" ? Если они есть - сделай копипаст, не стесняйся!
ПС: вся соль в том, что нихрена у тибя нет.
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06.08.2020 13:01 Ответить
Сделай себе лоботомию,********** недоумковатая)Если Указ на сайте Верховной Рады тебе не доказательство,то ты или бот,или реально идиот
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06.08.2020 21:37 Ответить
Турецкие конструкторы придумали качественно новый боевой дрон SONGAR.Крысы Путлерские хрюкните хоть Суперджетом в ответ...
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31.07.2020 16:26 Ответить
А змії на цьому острові є?
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31.07.2020 16:32 Ответить
Ось правдивий зміїний острів (L'Île de Queimada Grande): https://www.facebook.com/ThalassaOff/videos/330579364548035
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31.07.2020 16:42 Ответить
Нема.Туда с тещей нельзя
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01.08.2020 10:47 Ответить
То на гриби можна.
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01.08.2020 11:38 Ответить
Военный министр Турции был в Киеве четверо суток.....с 10 по 14 июля,какие документы о сотрудничестве военных ведомств двух сран неизвество,но кое что я узнал...Дроны будут делать в украине совместно...
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31.07.2020 16:33 Ответить
Як видно, на острові навіть траншеї не викопані.
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31.07.2020 16:35 Ответить
Фуйла запорторити на Зміїнний довічно в залізній клітці.
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31.07.2020 17:25 Ответить
 
 