Прикордонники провели навчальні стрільби на острові Зміїний. ФОТО
Особовий склад прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України 30 липня відпрацював практичні вправи з бойовою стрільбою на острові Зміїний.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
"Прямо посеред моря спецпризначенці підвищували свою майстерність зі стрільби з гранатометів, кулеметів і іншої стрілецької зброї", - повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що більше тижня тому цей підрозділ разом з іншими підрозділами Південного регіонального управління, корабельно-катерного складу Регіонального управління Морської охорони і ВМС України брали участь у спільному практичному тренуванні з проведенням бойових стрільб, яке також проходило на острові.
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Каждому увавющему себя дыбилу известный факт!
Кароче, понял - по приказу Путина Порошенко устроил Иловайск, чтоб расстрелять украинских патриотов. Надеюсь, это САМОЕ ужасное преступление? Или таки томос?
Коротенько так, "это не Расия нарушила собственные договорённости, это Порошенко по приказу Путина обстрелял из градов патриотов" - коротко и понятно, мой махнарылый друг!
А впереди у нас - мальчик в трусиках, и Томос, и убитый в Приднестровьн брат....
Как много нового и интересно нас ожыдает!
В общем твоё место таки где-то рядом с мальчиком в трусиках.
Следующий вопрос!
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року
1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
О.ТУРЧИНОВ
Ну и в чём твоё гавно?
Ты САМ привёл "Указ Порошенко №82/2019 от 19.03.19, которым введено в действие решение СНБО" как ДОКАЗАТЕЛЬСТВО его мерзостности.
Вот я и спрашиваю ГДЕ это там написано про " Питруня снимал санкции с друзей *****,которых обслуживали его коллеги по ПР."
Пальцем покажи, припадочный!
В тваём пасте? Ахрененное доказатильство!
ЭТО твоё "доказательство"?
И ЧТО это доказывает?
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року
1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
О.ТУРЧИНОВ
Ну и в чём твоё гавно?
ПС: вся соль в том, что нихрена у тибя нет.