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Прикордонники провели навчальні стрільби на острові Зміїний. ФОТО

Особовий склад прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України 30 липня відпрацював практичні вправи з бойовою стрільбою на острові Зміїний.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо посеред моря спецпризначенці підвищували свою майстерність зі стрільби з гранатометів, кулеметів і іншої стрілецької зброї", - повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники провели навчальні стрільби на острові Зміїний 01

Зазначається, що більше тижня тому цей підрозділ разом з іншими підрозділами Південного регіонального управління, корабельно-катерного складу Регіонального управління Морської охорони і ВМС України брали участь у спільному практичному тренуванні з проведенням бойових стрільб, яке також проходило на острові.

Прикордонники провели навчальні стрільби на острові Зміїний 02

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+4
Реальные условия участка, который охраняют...
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31.07.2020 16:17 Відповісти
+2
Над качеством и количеством фотографий надо работать. Весьма скромненько
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31.07.2020 16:17 Відповісти
+1
Он важен с точки зрения принадлежности Украины - там рядом нефть в море, поэтому на нем, скале, и строили базу - типа пользуемся живем и т.д. и поэтому и нефть собственность неньки Украины.
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31.07.2020 16:40 Відповісти
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А есть какой то смысл проводить стрельбы на острове, а не на подготовленном полигоне?
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31.07.2020 16:15 Відповісти
Реальные условия участка, который охраняют...
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31.07.2020 16:17 Відповісти
Для этого есть тактические учения и подобная трахамудрия. А для полноценных стрельб больше подходит полигон, где существует целая инфраструктура всего - типа различных макетов-мишений.
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31.07.2020 16:25 Відповісти
А его обязательно охранять? вроде не охраняли и нигде не делся, кому он нужен?
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31.07.2020 16:32 Відповісти
Он важен с точки зрения принадлежности Украины - там рядом нефть в море, поэтому на нем, скале, и строили базу - типа пользуемся живем и т.д. и поэтому и нефть собственность неньки Украины.
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31.07.2020 16:40 Відповісти
Это старая история - скала или остров, от этого зависит длина своих вод.
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31.07.2020 18:14 Відповісти
Не только территориального моря,а также экономическая зона и континентальный шельф! Раньше на этом острове ещё Сами не летаем и другим не даём(ПВО) было,но после Пчеловода гончара,расформировали .
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31.07.2020 21:30 Відповісти
Над качеством и количеством фотографий надо работать. Весьма скромненько
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31.07.2020 16:17 Відповісти
Качественно отсстреливает Мавзолейных хмырей КГБиста Эрдоган простыми дронами Байрактар....
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31.07.2020 16:19 Відповісти
Матфей был не только мытарем.Он еще и контрабанду в Приднестровье организовал,выдавал наших добровольцев в РФ,называл Майдан провокаторами,за что ему там и дали под мытарьскую сраку.Матфей був редкостная скотына.Не то шо наш Гетьман.От дывысь:Матфей вырубав лис у Карпатах,пишлы дощи и змыло усэ нахер.А Питро(якый по рангу выще апостола) поняв шо надо спасать людэй и прывиз їм генераторы.Стоялы люды и плакалы от радости,шо Матфей повырубував,а Пэтя спас.Некотори люды даже плакалы у нього на груди.Заметь:нэ у Матфея на груди,а у Питра.Так,хто крутишый,зэбил ты тупорылый?
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31.07.2020 18:31 Відповісти
Это он контрабандой привёз в Приднестровье тело своего убиенного брата!
Каждому увавющему себя дыбилу известный факт!
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31.07.2020 18:49 Відповісти
Як ты такэ кажэш на Гетьмана,тварюка ты зебильна?Можэ напомныть,як Саакашвили зняв санкции з Прыднистровського меткомбинату,якый прынадлижыть другу *****,а всэ спысав на Пытра?Слався мудристь Едыного Гэтьмана!А зэбилам шоб було в Пэкли жарко,як у сына Луценка на свадьби!
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31.07.2020 18:57 Відповісти
Да-да-да....
Кароче, понял - по приказу Путина Порошенко устроил Иловайск, чтоб расстрелять украинских патриотов. Надеюсь, это САМОЕ ужасное преступление? Или таки томос?
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01.08.2020 09:35 Відповісти
Нее...Помныш,зэбил,як було дело?Дали приказ солдатам выйти по "Зеленому коридору порошенко-путина".Ну солдаты и пошли.А вы,уроды на парад смотрели.На технику,которая,вместо фронта,была в Киеве.Знаешь,что потом было?800 с лишним 200-х и ТМН(надеюсь,знаешь,что это),а мразь Лысенко еще неделю впаривал о 28-ми погибших.Ну,а про название "зеленый коридор порошенко-путина",естественно,сразу забыли.Отак тварь Саакашвили и падлюка Билецкий хотили пидставыты Гетьмана.Но хер їм на рыло-мы дужэ мудрый народ и знаемо:даже если Гетьман явно обисрався и вси факты вказують на то,шо вин *******,всида нада завнувачувать кого завгодно,но тико не Гэтьмана.Бо навить,если Гэтьман разом с Пореченковым будэ херачить по нашым солдатам,мы будэм знать,шо то или врагы його пидставляють,или то вин на спецзадании,як колысь у Кабмини у Яныка.Так шо-обиссысь,мурло зэбильне,пры спостэрэжэнни вэличия и могутности нашого Гэтьмана Всэпэрэмагаючого(особинно брыльянтовых прокурорив).Слава Пэтру Олексийовычю!Зэбилы-козлы!
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01.08.2020 10:45 Відповісти
Я твой клоунской сленг не понимаю Говори человеческим языком.
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01.08.2020 12:59 Відповісти
Не понимаешь значение "зеленый коридор порошенко-путина"?
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01.08.2020 14:11 Відповісти
Нет, не понимаю. Ты о чём?
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02.08.2020 10:48 Відповісти
Ото ты такэ тупэ,зэбилушка?"Зеленый коридор порошенко-путина"-это так назывался коридор,по которому должны были выйти наши солдаты из Иловайска.Питроликснич тогда очень гордился этим коридором и уверял,что все будет супер.Думаю,ты в курсе,что было потом?Только по оф.статистике почти 1000 потерь.Но еще неделю врали ,что погибших меньше 30-ти.А кацапы знаешь,как через границу перешли?Как по парку.Потому,что за полгода ее не закрыли,не заминировали,не прикрыли артой.А Новоазовск 3 дня был уже захвачен,а Лысенко все вопил:"Цэпровокация!Новоазовськпиднашемконтролэм".Там тоже кацапов никто не встречал.Ток не начни выть,что "нечем было".У нас мин и артиллерии на 29 войн хватит.Отак тогда не считали войну войной.А ты о зебилах рассуждаешь
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02.08.2020 13:43 Відповісти
Слушай, а зачем тваё гавно с перебором?
Коротенько так, "это не Расия нарушила собственные договорённости, это Порошенко по приказу Путина обстрелял из градов патриотов" - коротко и понятно, мой махнарылый друг!
А впереди у нас - мальчик в трусиках, и Томос, и убитый в Приднестровьн брат....
Как много нового и интересно нас ожыдает!
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02.08.2020 16:52 Відповісти
Какие трусики,дурик?Вранье о потерях было?Было.На границе с рф за полгода что-то делалось?Нет.Санкции с ПМК снял?Снял.Так,че ты под дурачка косишь?
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02.08.2020 22:48 Відповісти
Какое-то беспорядочное пуканье... Какие санкции в Иловайске? Ты настолько туп, что не знаешь что правительства ВСЕХ стран стараются занизить потери своих солдат? "что-то где-то на какой-то границе" - что за бред?
В общем твоё место таки где-то рядом с мальчиком в трусиках.
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03.08.2020 09:28 Відповісти
Давай по пунктам?Первый:почему Питро снял санкции с приднестровского меткомбината,который принадлежит другу *****?Мы-то точно не знаем почему,но скажи свое мнение.Только ответь,пожалуйста,конкретно,без "трусиков" .И тогда будешь на нормальном месте,а не среди "зебилов" или "шоколадников"
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03.08.2020 11:09 Відповісти
Я ничего не знаю про " Питро снял санкции с приднестровского меткомбината,который принадлежит другу *****".
Следующий вопрос!
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03.08.2020 12:09 Відповісти
А давай этот до ума доведем?Указ Порошенко №82/2019 от 19.03.19, которым введено в действие решение СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в перечень персональных,специальных,экономических и других ограничительных мер".И вот из это го перечня был исключен ОАО "Молдавский металлургический завод",находящийся на территории т.н. "приднестровья".А поставками знаешь кто занимается? "УкрМет" рыга Кисилева.Найдешь объяснение или опять про мальчика начнешь?
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03.08.2020 12:33 Відповісти
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О.ТУРЧИНОВ

Ну и в чём твоё гавно?
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03.08.2020 13:00 Відповісти
Ты просто скопировал?Ну ок.Тебе срать на Украину-главное кумира поддержать?Так,я не из "зеленых".Я из тех,кто был на Майдане и выжил.А вы,быдлы,пришли наутро опять миллион.А где вы,суки,были ночью?Не буду спрашивать о возрасте.Знаешь любей Хмара,Чорновил,Лукъянэнко?
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03.08.2020 20:32 Відповісти
Ты не блей. Ты скажи, где в постанове криминал.
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04.08.2020 09:27 Відповісти
А кто говорил о криминале,пустозвон?Ты не выкручивайся,как глист перед проктологом.Просто скажи свое отношение к тому,что Питруня снимал санкции с друзей *****,которых обслуживали его коллеги по ПР.Можешь просто сказать,а не включать дурака?Или у зебильных и шоколадных только вонь и жополизание Вождю в любой ситуации?
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04.08.2020 11:01 Відповісти
Ты не идиот, ты - дигинират...
Ты САМ привёл "Указ Порошенко №82/2019 от 19.03.19, которым введено в действие решение СНБО" как ДОКАЗАТЕЛЬСТВО его мерзостности.
Вот я и спрашиваю ГДЕ это там написано про " Питруня снимал санкции с друзей *****,которых обслуживали его коллеги по ПР."
Пальцем покажи, припадочный!
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04.08.2020 11:56 Відповісти
Ты,тварь дебильная,под дурачка не коси.Этим указом вводились санкции против некоторых предприятий,а с ВАТ"ММК"(хозяин Усманов) санкции были сняты.Так ЧТО тебе ,********** не понятно?
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04.08.2020 19:56 Відповісти
ГДЕ НАПИСАНО про "а с ВАТ"ММК"(хозяин Усманов) санкции были сняты."
В тваём пасте? Ахрененное доказатильство!
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05.08.2020 10:55 Відповісти
Я подскажу,если мозгов не хватает:открываешь страницу с указом-внизу дополнения с перечнем субъектов.Читаешь.Вот,знаешь,интересно:зачем косить под дурачка,делая вил,что не знаешь известный всем факт?
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05.08.2020 11:10 Відповісти
Ага. Ты сказал, что в ящике стола лежит папка, а в ней - смерть Порошенко. ТЕКСТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА давай!
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Ты реально дебильное?Текст в додатках внизу Указа.И не остри.Ты и два слова в кучу сложить не можешь
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Ты не пиизд... Ты ТЕКСТ давай. В студию!
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Само не можешь найти?Тварь дебильная.На:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002525-19#n2
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05.08.2020 14:17 Відповісти
Ты не идиот. Ты - дыбил.
ЭТО твоё "доказательство"?
И ЧТО это доказывает?

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України, Службою безпеки України та Національним банком України.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О.ТУРЧИНОВ

Ну и в чём твоё гавно?
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05.08.2020 16:07 Відповісти
Ты пипец какое недоразвитое...Что ты там еще вякаешь об идиотизме,сявка рыго-медведчукская?Дополнение прочитал?
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05.08.2020 16:14 Відповісти
Дыбилятко тупое, это ТЫ пытаещься что-то доказать? Так вот приведи тот ТЕКСТ, который доказывает твой бред. А доказательства типа "да усе знают!" - засунь сибе в дверцу.
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05.08.2020 16:29 Відповісти
Что тебе ********* надо доказать?Что ты,падло рыговское,не можешь понять?Что с ММК сняли санкции?Ты,****,на сколько тупое?ВНИЗУ,под Указом,дополнения-в них перечень предприятий,там и читай.Дятел недоколыханный.
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05.08.2020 23:27 Відповісти
Ну вот, финита ля камедия. Совершенно очевидно, что все свои "доказательства" ты берёшь из сраных разаблачительных газеток, которыми приличный человек побрезгует свою жопу вытирать. А поскольку их текст замазан гавном - ты не можешь его отсканировать и разместить ЗДЕСЬ.
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06.08.2020 09:32 Відповісти
Шо ж ты такое конченое?Это официальный сайт Верховной Рады,а не "газетки",дупло ты шоколадное))Ты уже не знаешь,что бы и сбрехать?Позорище голимое....А на счет "жопу вытирать"-попробуй пользоваться туалетной бумагой,а не газетами)
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06.08.2020 11:57 Відповісти
И где тваи "надёжные даказательства" ? Если они есть - сделай копипаст, не стесняйся!
ПС: вся соль в том, что нихрена у тибя нет.
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06.08.2020 13:01 Відповісти
Сделай себе лоботомию,********** недоумковатая)Если Указ на сайте Верховной Рады тебе не доказательство,то ты или бот,или реально идиот
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06.08.2020 21:37 Відповісти
Турецкие конструкторы придумали качественно новый боевой дрон SONGAR.Крысы Путлерские хрюкните хоть Суперджетом в ответ...
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31.07.2020 16:26 Відповісти
А змії на цьому острові є?
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31.07.2020 16:32 Відповісти
Ось правдивий зміїний острів (L'Île de Queimada Grande): https://www.facebook.com/ThalassaOff/videos/330579364548035
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31.07.2020 16:42 Відповісти
Нема.Туда с тещей нельзя
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01.08.2020 10:47 Відповісти
То на гриби можна.
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01.08.2020 11:38 Відповісти
Военный министр Турции был в Киеве четверо суток.....с 10 по 14 июля,какие документы о сотрудничестве военных ведомств двух сран неизвество,но кое что я узнал...Дроны будут делать в украине совместно...
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31.07.2020 16:33 Відповісти
Як видно, на острові навіть траншеї не викопані.
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31.07.2020 16:35 Відповісти
Фуйла запорторити на Зміїнний довічно в залізній клітці.
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31.07.2020 17:25 Відповісти
 
 