Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа. ФОТО
11-летняя сестра и 13-летний брат сбежали из детдома семейного типа в Тарасовке к родной матери, лишенной прав из-за алкоголизма. Их поиски продолжались 10 часов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Дети сбежали 30 июля. По словам матери-воспитательницы, дети до побега вели себя вызывающе и провоцировали конфликты. А когда взрослые забрали у них гаджеты, исчезли.
Полицейские опросили родных, знакомых и друзей сбежавших брата с сестрой, но это не дало никакого результата. У биологической матери беглецов тоже не было. Но вдруг полицейским позвонил житель села Немешаево и рассказал, что видел детей.
Также на Цензор.НЕТ: В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция. ФОТОрепортаж
"Они еще вечером электропоездом приехали в Немешаево, ночевали на территории заброшенного завода. Затем планировали ехать в родной матери, которая живет в соседнем селе", - сказано в сообщении полиции.
Брата и сестру вернули в детдом семейного типа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
==============
а чего не пишут: что полиция Киевщины разыскала особей,похожих на детей совершивших нечто похожее на побег из помещения похожего на детдом семейного типа.
приемные не вкурили,шо детишкам пора наливать.
Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.