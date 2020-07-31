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Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа. ФОТО

11-летняя сестра и 13-летний брат сбежали из детдома семейного типа в Тарасовке к родной матери, лишенной прав из-за алкоголизма. Их поиски продолжались 10 часов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дети сбежали 30 июля. По словам матери-воспитательницы, дети до побега вели себя вызывающе и провоцировали конфликты. А когда взрослые забрали у них гаджеты, исчезли.

Полицейские опросили родных, знакомых и друзей сбежавших брата с сестрой, но это не дало никакого результата. У биологической матери беглецов тоже не было. Но вдруг полицейским позвонил житель села Немешаево и рассказал, что видел детей.

Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа 01Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа 02

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"Они еще вечером электропоездом приехали в Немешаево, ночевали на территории заброшенного завода. Затем планировали ехать в родной матери, которая живет в соседнем селе", - сказано в сообщении полиции.

Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа 03

Брата и сестру вернули в детдом семейного типа.

Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа 04

Автор: 

дети (6576) Киевская область (4197) побег (380) подростки (460) Нацполиция (16562) сироты (124)


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Топ комментарии
+10
Просто маленькие пи...юки от природы (ну и матери алкоголички) тупые. Те, кто предоставляет им еду, жильё, одежду и образования, но требует соблюдения правил - плохие. А вот бухающая мамка, которой по...уй на детей - хорошая .
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31.07.2020 20:10 Ответить
+6
Как ты определил, что они хамовитые? По словам тетки из детдома, которая таким образом прикрывает свою задницу? И оправдывает свое неумение наладить норм. контакт с детьми?

Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.
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31.07.2020 20:10 Ответить
+3
В детдоме особенно украинском (читай - нищем и с быдловоспитателями, тоже нищими) не может быть хорошо. По определению. Разве что в каком-то особо крутом за большие деньги. Явно не тот случай.
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31.07.2020 20:11 Ответить
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наверное им хорошо в детдоме жилось что аж с полицией пришлось возвращать
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31.07.2020 19:56 Ответить
Просто маленькие пи...юки от природы (ну и матери алкоголички) тупые. Те, кто предоставляет им еду, жильё, одежду и образования, но требует соблюдения правил - плохие. А вот бухающая мамка, которой по...уй на детей - хорошая .
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31.07.2020 20:10 Ответить
В детдоме особенно украинском (читай - нищем и с быдловоспитателями, тоже нищими) не может быть хорошо. По определению. Разве что в каком-то особо крутом за большие деньги. Явно не тот случай.
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31.07.2020 20:11 Ответить
Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа. ФОТО

==============
а чего не пишут: что полиция Киевщины разыскала особей,похожих на детей совершивших нечто похожее на побег из помещения похожего на детдом семейного типа.
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31.07.2020 20:21 Ответить
Это детдом семейного типа. По сути - большая семья. Есть мама, папа и много братьев и сестер. Все друг другу там должны помогать. Иначе с бытовыми проблемами не справятся. Двое сбежавших, ввиду того, что они не социализированы, не поняли системы.
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01.08.2020 06:39 Ответить
Да все ясно для нормальных людей - дети хотят к матери, пьёт она, колется, больная, здоровая - для детей она мать. Это не к тому, что их нужно с ней оставлять, но и понять их можно. Система не учитывает детскую психологию, да любую психологию. И не нужно строить конструкции - перестаньте встречаться со своей матерью и посмотрите на сколько вас хватит.
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01.08.2020 10:05 Ответить
А я про что?!! Глупые дети руководствуются эмоциями, а не здравым смыслом, но это пройдёт.
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01.08.2020 10:39 Ответить
побег из рая...
приемные не вкурили,шо детишкам пора наливать.
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31.07.2020 19:57 Ответить
Вопрос к власти - где отец-воспитатель? Почему показания даёт только женщина? Проблема выращивания хамоватых дитяток в неполных семьях касается абсолютно всех неполных семей и не только детских домов семейного типа.
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31.07.2020 20:02 Ответить
Как ты определил, что они хамовитые? По словам тетки из детдома, которая таким образом прикрывает свою задницу? И оправдывает свое неумение наладить норм. контакт с детьми?

Да, легко тобой манипулировать. Типичный дурачок с Цензора. Ему написали, он сразу верит. Газета "Правда" не может врать.
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31.07.2020 20:10 Ответить
Газета "Правда" не может говорить правду ничем не лучше. Может быть "как может"...
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31.07.2020 20:38 Ответить
только воспитанное и нехамоватое дитятко может осознанно бродяжничать.
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31.07.2020 20:43 Ответить
 
 