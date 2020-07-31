Полиция Киевщины разыскала детей, сбежавших из детдома семейного типа. ФОТО

11-летняя сестра и 13-летний брат сбежали из детдома семейного типа в Тарасовке к родной матери, лишенной прав из-за алкоголизма. Их поиски продолжались 10 часов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дети сбежали 30 июля. По словам матери-воспитательницы, дети до побега вели себя вызывающе и провоцировали конфликты. А когда взрослые забрали у них гаджеты, исчезли.

Полицейские опросили родных, знакомых и друзей сбежавших брата с сестрой, но это не дало никакого результата. У биологической матери беглецов тоже не было. Но вдруг полицейским позвонил житель села Немешаево и рассказал, что видел детей.

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"Они еще вечером электропоездом приехали в Немешаево, ночевали на территории заброшенного завода. Затем планировали ехать в родной матери, которая живет в соседнем селе", - сказано в сообщении полиции.

Брата и сестру вернули в детдом семейного типа.