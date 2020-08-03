Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО
Сын главы "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева купил за $10 млн остров Галлинара на Лигурийской Ривьере в Италии.
Об этом сообщает журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.
"Вот вам фотография острова Галлинара на Лигурийской Ривьере (Италия). Курорт, замок, монастырь, песчаные пляжи, вся красота.
Его за 10 миллионов долларов купил сын Вячеслава Богуслаева", - написал он, опубликовав фото острова.
Топ комментарии
+61 бостууга
показать весь комментарий03.08.2020 12:33 Ответить Ссылка
+57 Дмитрий Иванов #466733
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+38 Николай Журавель #408581
показать весь комментарий03.08.2020 12:36 Ответить Ссылка
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Нужен атолл, там спокойно, сиди, рыбу лови на крючок да ешь кокос (сам падает с пальмы).
От всего далеко, тепло, но не жарко.
От ураганов можно построить бункер.
И накакого ковида.
Певно квітне підприємство ?
Если это остров - частный, НАХРЕНА возле него толпа самых разных катеров?
В нього тих мульйонів - під мільярд.
Вот и думайте сколько нужно было протащить "выгодных контрактов" и какой убыток нанести компании, что бы получить 10 миллионов долларов откатов!
..
В Китае эту парочку бы посадили в СИЗО, просмотрели откуда денежки,а затем - расстреляли.
Уже без палева на ворованые "гуляют". Ппц
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"… ....