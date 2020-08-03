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Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

Сын главы "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева купил за $10 млн остров Галлинара на Лигурийской Ривьере в Италии.

Об этом сообщает журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.  

"Вот вам фотография острова Галлинара на Лигурийской Ривьере (Италия). Курорт, замок, монастырь, песчаные пляжи, вся красота.

Его за 10 миллионов долларов купил сын Вячеслава Богуслаева", - написал он, опубликовав фото острова.

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Сын главы Мотор Січ Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус 01

Сын главы Мотор Січ Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус 02

Богуслаев Вячеслав (74) Италия (1655) остров (27) Бигус (193)


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Топ комментарии
+61
Так кто там говорил, что "Мотор Сич" - убыточное предприятие?
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03.08.2020 12:33 Ответить
+57
Ну вот, папа за Совок, а сынуля в стране НАТО нищенскую хату покупает, скорее всего на отцовские деньги. И как они уживаются вместе со столь разнополярным мировоззрением?...
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03.08.2020 12:33 Ответить
+38
национализация убытков, олигархизация прибыли.
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03.08.2020 12:36 Ответить
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46-летний австралийский миллионер Клейн Диенст купил шесть искусственных островов в Дубаи, один из самых важных из них получил наименование «Германия», другие называются «Австралия», «Санкт-Петербург», «Швейцария», «Швеция» и «Голландия».
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03.08.2020 14:56 Ответить
Нет, в Дубаях не нужно, там Восток Ближний, дело тонкое.
Нужен атолл, там спокойно, сиди, рыбу лови на крючок да ешь кокос (сам падает с пальмы).
От всего далеко, тепло, но не жарко.
От ураганов можно построить бункер.
И накакого ковида.
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03.08.2020 15:09 Ответить
Є сумніви, бо на острові заповідник, тому не думаю, що Влада Італії продала його цілком, може місце на пірсі, щоб він зміг причалити для огляду визначних пам'яток.
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03.08.2020 15:02 Ответить
ТАК УБЕЙТЕ ЕГО !!!
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03.08.2020 15:59 Ответить
А як справи в Мотор Січі ?
Певно квітне підприємство ?
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03.08.2020 16:14 Ответить
Не могут похвастать. Но ноют и не сдаются - во всем виновата "гейропа и госдеп". А еще Порох конечно.
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03.08.2020 16:24 Ответить
Набагато краще ніж у Південмашу.
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03.08.2020 19:05 Ответить
А хто юзав Південмаш ?
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03.08.2020 19:07 Ответить
Держава.
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03.08.2020 19:13 Ответить
У матросов есть вапросы!
Если это остров - частный, НАХРЕНА возле него толпа самых разных катеров?
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03.08.2020 17:40 Ответить
В Италии все очень дорого. Я , когда еду через Италию, стараюсь там даже не заправляться, проскочить на словенском дизеле. Недвижимость там тоже очень дорогая, машины. Почему целый остров так дёшево?
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03.08.2020 18:04 Ответить
потому . что продавал сын кили азарова . зачем платить лишние налоги когда пацаны сами порешают с ценой.
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04.08.2020 01:49 Ответить
Тогда понятно. Скорей всего так и есть.
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04.08.2020 07:11 Ответить
І не на станні гроші остров прикупив.
В нього тих мульйонів - під мільярд.
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03.08.2020 18:59 Ответить
В августе 2013 сын Богуслаева проиграл в карты пансионат Мотор- Сичи в Алуште.Такая была официальная версия неожиданной и срочной продажи заводского пансионата.Ни с того ,ни с сего.
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03.08.2020 19:03 Ответить
не первый раз слышу эту версию
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03.08.2020 22:22 Ответить
Папашка ворует, сын тратит. Красота. А мы лохи.
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03.08.2020 19:53 Ответить
я шото не понял Богуслаев старший вроде как не глава моторсичи.продали китайцам завод как бы.
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03.08.2020 21:12 Ответить
Я тебя умоляю. "Вышки Бойко" тоже Украине бомж рижский продавал.
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03.08.2020 22:24 Ответить
При ЗЕ-команде - коррупция достигла своего апогея...
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03.08.2020 21:41 Ответить
У папочки зарплата ну пускай тысяч 300 в месяц (в десятку самых высокооплачиваемых руководителей государственных и частных компаний этот козел не входит), на такой островок, пришлось бы 75 лет пахать!
Вот и думайте сколько нужно было протащить "выгодных контрактов" и какой убыток нанести компании, что бы получить 10 миллионов долларов откатов!
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03.08.2020 21:49 Ответить
Пенсионеры, которые голосовали за Партию Регионов, теперь смогут ездить отдыхать на остров.
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03.08.2020 22:38 Ответить
Підлота бігус ще не пішов в монастир гріхи замолювати?
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03.08.2020 22:45 Ответить
Крав він при Порохнявому і алкашу луценко,а при Зеленому відкрито хизується награбованим.
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03.08.2020 22:47 Ответить
*******... Не встиг
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03.08.2020 23:56 Ответить
И ложил он на Степанова, а заодно и на Ляшко вместе с Зеленским. Это же по-нешему, по-порохоботски, по зелемастерски. И кто здесь лох?
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04.08.2020 00:41 Ответить
Вы.
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04.08.2020 09:35 Ответить
остров был выставлен на продажу 03.04. 2019г .Алексеем Азаровым
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04.08.2020 01:47 Ответить
заработал наверное долгим непосильным трудом .

..
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04.08.2020 02:03 Ответить
Да, острова нынче в тренде....это новость?
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04.08.2020 02:17 Ответить
Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 7824
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04.08.2020 07:32 Ответить
Эх китайцев бы нам.
В Китае эту парочку бы посадили в СИЗО, просмотрели откуда денежки,а затем - расстреляли.
Уже без палева на ворованые "гуляют". Ппц
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04.08.2020 09:06 Ответить
Миллиардеры Мыкола Азиров и его сын купил много чего не только в Австрии....на то они милирдеры...
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04.08.2020 09:10 Ответить
В Китае ежегодно расстреливают 20 000 китайских взяточнников ,но вместо расстрелянных приходит 40 000 на освободившееся места... Боорьба с ветрянными Мельницами БЕСПОЛЕЗНА... .
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04.08.2020 09:14 Ответить
Не надо завидовать. У него окончила ь эпоха бедности как и у вас, ЗеДятлы. Скоро и до вас очередь дойдет. Если доживете. Ну и 5000 гр. ЭТО НЕ БЕДНОСТЬ, как ляпнул ваш гидрант-членограй.
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04.08.2020 09:34 Ответить
Это тонкий намек на то, что при порохе все будущие ЗеДятлы жили в шоколаде и "назло бабушке отморожу уши" проголосовали за ЗЕ? Убийственная логика
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04.08.2020 09:59 Ответить
ЗеДятлы, не могут жить в шоколаде, априори не могут, они живут только в го..не. При чём в го..не собственном. Так бывает, когда вместо головы телевизор, а вместо мозга Г+Г.
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04.08.2020 11:14 Ответить
А как его защищали, когда он продул фотографу выборы! Святой человек, говорили! Сколько тыщ рабов.. ой, рабочих мест сохранил, буквально спас завод! Завод, правда, разорился нахрен, и понятно почему!
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04.08.2020 10:20 Ответить
Тем не менее никто не рискует отнять управление у "сепаратиста" Богуслаева. Реально боятся что после этого предприятие сдохнет через пару месяцев. Как будто оно еще живо.
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04.08.2020 10:21 Ответить
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"… ....
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04.08.2020 11:08 Ответить
Я тоже так считаю! Это все огромный лохотрон!
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04.08.2020 13:41 Ответить
бляха-муха! отут і виникає сильне бажання "отнять и поделить"!!
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04.08.2020 16:34 Ответить
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