Сын главы "Мотор Січ" Богуслаева купил остров с замком в Италии за $10 млн, - журналист Бигус. ФОТО

Сын главы "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева купил за $10 млн остров Галлинара на Лигурийской Ривьере в Италии.

Об этом сообщает журналист Денис Бигус, передает Цензор.НЕТ.

"Вот вам фотография острова Галлинара на Лигурийской Ривьере (Италия). Курорт, замок, монастырь, песчаные пляжи, вся красота.



Его за 10 миллионов долларов купил сын Вячеслава Богуслаева", - написал он, опубликовав фото острова.

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