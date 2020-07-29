Пандемия коронавируса: Италия продлила режим чрезвычайного положения до 15 октября

В Италии сенат поддержал предложение правительства о продлении действия режима чрезвычайного положения. Он был введен в стране в связи с пандемией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Ураина, об этом пишет ANSA.

Итальянские сенаторы поддержали предложение продлить ЧС 157 голосами.

"Сенат одобрил предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ма голосами", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 29 июля в Италии зафиксировано более 246,4 тыс. случаев коронавируса, из них 35,1 тыс. - летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты

Напомним, ранее правительство Италии в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни Covid-19 временно запретило въезд в страну для 13 государств, не входящих в состав Европейского Союза, в частности, прекратив прямые и непрямые сообщения.