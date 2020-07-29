Пандемія коронавірусу: Італія продовжила режим надзвичайного стану до 15 жовтня

В Італії сенат підтримав пропозицію уряду про продовження дії режиму надзвичайного стану. Він був запроваджений у країні у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише ANSA.

Італійські сенатори підтримали пропозицію продовжити НС 157 голосами.

"Сенат схвалив пропозицію більшості щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами за", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на ранок 29 липня в Італії зафіксовано 246,4 тис. випадків коронавірусу, з них 35,1 тис. - летальні.

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Нагадаємо, раніше уряд Італії у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної хвороби COVID-19 тимчасово заборонив в'їзд у країну для 13 держав, що не входять до складу Європейського Союзу, зокрема, припинивши прямі і непрямі сполучення.