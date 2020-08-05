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Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили "Москвич". ФОТОрепортаж

В Покровском районе Кривого Рога патрульные задержали водителя "Москвича", который пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает местный сайт 0564, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная ночная погоня патрулей. Сейчас на Заречном будут со стороны КРЭСа. Гонятся за "Москвичем". Движется на таран, поэтому не перекрывают. Слышно стрельбу. Все свободные патрули стягивают на Электрозаводскую, в том числе ТОР", - сообщалось на Telegram-канале "Голос Мороки" в 23:35.

Через несколько минут стало известно, что погоня завершилась возле школы №121, водителя "Москвича" задержали.

На лобовом стекле патрульной машины видны следы от пуль. По предварительной информации, никто не ранен. На месте происшествия работают правоохранители.

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Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили Москвич 01
Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили Москвич 02
Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили Москвич 03

задержание (6690) Кривой Рог (1406) стрельба (3268) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+16
Масквіч уходіт от пагоні... Уходіт, уходіт... Нє ушол...
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05.08.2020 10:11 Ответить
+9
Черговий трілер про важку та небезпечну працю зелених антітерористів !!!))))
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05.08.2020 10:23 Ответить
+8
а лексусы так не пробовали останавливать?
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05.08.2020 10:24 Ответить
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Масквіч уходіт от пагоні... Уходіт, уходіт... Нє ушол...
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05.08.2020 10:11 Ответить
Машина для этой жизни!))
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05.08.2020 10:13 Ответить
Куля Москвіч не бере.
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05.08.2020 12:13 Ответить
А у поліціянтів схоже була істерика, якщо вони стріляли через лобове скло службового автомобіля? Може поліціянтів перевірити на наркотики?
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05.08.2020 12:14 Ответить
наканецто словили гланого вора и бандита в стране
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05.08.2020 10:49 Ответить
Так это бубочка был за рулем или кто у нас главный вор
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05.08.2020 11:44 Ответить
не, ну правильно. не своё - не жалко. нафига из окна высовываться, если можно сквозь лобовуху пулять?
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05.08.2020 10:13 Ответить
не думаю шо там вообще дебилы шоб глаза потом от осколков повстречались с Аллахом.
да ну, реально с салона пулять сквозь стекло это надо быть как Царев.
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05.08.2020 10:46 Ответить
Новина державного значення )
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05.08.2020 10:13 Ответить
Черговий трілер про важку та небезпечну працю зелених антітерористів !!!))))
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05.08.2020 10:23 Ответить
Шо,уже дед на "москале" террорист ? Авакян бегом вали медальки цеплять полицаям.
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05.08.2020 10:13 Ответить
Та думаю там терористом зроблять не дєда, а бухих криворізьких гопніків якихось...
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05.08.2020 10:23 Ответить
попрошу будущих президентов не оскорблять)
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12.08.2020 23:57 Ответить
Да дед видать напугался от вновь ведённых огромных штрафов и поэтому решил удрать!Одно интересно...зачем и почему?!...копы погнались за каким то нищебродом,ночью,создавая аварийную обстановка и и стреляя в никуда?!
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05.08.2020 10:24 Ответить
Спасибо деду за победу
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05.08.2020 10:34 Ответить
Все масквачи и жыггули - на кичу! Водил-владельцев выпороть! Запретить передвижение по украинским шляхам! Тошнит от этих чудес рускава автопрома...
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05.08.2020 10:13 Ответить
Я, як автомобіліст зі стажем, заявляю: краще на метро в масці їздитиму, ніж на жигулі чи москалі-412!
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05.08.2020 10:22 Ответить
М-2140 для "автомобилиста из стажем".
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05.08.2020 10:38 Ответить
А чому не 41 тоді уже?))
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05.08.2020 11:02 Ответить
А у М-2141 нет пластиковой решетки на задних крыльях и он "хэтчбек", а М-2140 "седан".
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05.08.2020 13:39 Ответить
В 2140 ще мотор БМВшний)))) Серйозно - стирили в БМВ мотор..
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05.08.2020 14:31 Ответить
хм., ми в школі вчились на 412-му(ну, пару разів принести бензини і проїхатись)
дав газу під гору = Ти шо робиш, "пальці" стукають
а ше газон був 52-гий - гур-гур-гур, подвійна муфта, типу перегазовка..... тьху, але якось теж їздив хто приносив 5л. бензини
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05.08.2020 10:49 Ответить
Колись у мене був 412, по плавнях пер, як торпедний катер..))
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05.08.2020 12:06 Ответить
херассе... каждому москвичу по короткостволу в бардачек!!!
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05.08.2020 10:14 Ответить
Этот армяшка мне кажется начал войну против украинских граждан. Полицаи хуже бандитов .
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05.08.2020 10:15 Ответить
Москалі на москвічу. Гомосятіной потягнуло.
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05.08.2020 10:16 Ответить
Зе-Билы держа на посту министра МВД преступника Авакова дождутся что многих постигнет судьба Чаушесу,Кадафи, Мусолини.....
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05.08.2020 10:19 Ответить
Очередное цирковое представление...
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05.08.2020 10:22 Ответить
Плебс жадає видовищ !!))
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05.08.2020 10:25 Ответить
а лексусы так не пробовали останавливать?
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05.08.2020 10:24 Ответить
Его брали чисто за название "москвич" с-ка.., нужно ездить на "запорожце" ( шутка)
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05.08.2020 10:24 Ответить
Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили "Москвич" - Цензор.НЕТ 4487
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05.08.2020 10:26 Ответить
Зараз. Не має що мені робити. Його Зеля призначив, тому нехай він і несе відповідальність.
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05.08.2020 10:36 Ответить
його вообще-то Пеця призначив, при нем он "рацвел" и обзавелся армией титушни и сел на потоки
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05.08.2020 10:48 Ответить
вообще-то, тупість Зебілів іноді просто вражає. Ні, ми в курсі, що ви тупі, але наскільки!

Пеця не мав монобільшості, Уряд при Пеці був коаліційним, сумніваюсь, що тобі знайомий цей термін, але гугли. Ось хто дійсно призначив його, маючи можливість цього не робити, так це Зеля...
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05.08.2020 11:38 Ответить
"Чем меньше знаний, тем тверже убеждения"
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05.08.2020 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s3aYelkS0Yo
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05.08.2020 14:08 Ответить
щас штанынадену и солью данные шоб гебня знала шо Борис Козлов - "фошист" и ненавидит уважаемого Арсен Борисыча.
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05.08.2020 10:52 Ответить
просто у москвича плохие тормоза
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05.08.2020 10:26 Ответить
А полицейские машины у нас уже автопилот водит?? Там отверстия в стекле аккурат напротив водилы...а никто не пострадал...
Стреляли похоже уже потом...для картинки...
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05.08.2020 10:27 Ответить
Водила успел выскочить и залечь.
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05.08.2020 10:33 Ответить
а ведь вы прав.
прицельно стреляли = минимум водун-полисмен был бы поражен.
хорошо шо не с дробака пульнули мол(высрали бы шо дед-боевик напал на мирных преследователей ггггг)
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05.08.2020 10:54 Ответить
Он мне не друг и не родственник
Он мне заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Москвичах"!

.В. Высоцкий, из Песни автозавистника)
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05.08.2020 10:32 Ответить
Боюсь ошибиться но похоже что стреляли из патрульки, если так то в каком состоянии это происходило.
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05.08.2020 10:32 Ответить
я х.з., но их надо выгнать. похоже на постанову - ну не будешь ты стрелять прямо сквозь лобовуху? глаза же не стальные то
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05.08.2020 10:55 Ответить
при такой кучности сидевший за рулем был минимум бы ранен.
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05.08.2020 11:12 Ответить
А ПОЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ПРИМЕНИ ОРУЖИЕ? ВЕДЬ НАЛИЦО УГРОЗА ИХ ЖИЗНИ! БОЯТСЯ СЕСТЬ ИЗ-ЗА КОЗНЕЙ ВНУТРИ ПОЛИЦИИ
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05.08.2020 10:37 Ответить
Уже не можна перевірити права у водіїв!Та в Німеччині , де я жив і служив, уже він би лежав на асфальті і дубинка успокоїла б його!А в нас чомусь поліція панькається, бо бояться- а випадково це не родич мера чи депутата...
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05.08.2020 10:40 Ответить
Шо ты, село, трындишь?
Ты видел ту нимеччину?
Не далее, как в прошлые выходные в Берлине народ навещал полицаям таких звизьдюлей, што скорые вывозить не успевали.
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05.08.2020 10:50 Ответить
"мы здесь власть"
по-твоему полицаи должны были с пулеметов стрелять?
это был протест, правда из Кремля как минимум хлопали в ладошки. без оружия были граждане. но есть нюанс - там такие партии были, что ясен пень кто их поддерживает. Меркель поступила муд.ро, а полицаям выплатят положенное
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05.08.2020 10:58 Ответить
Позор і ганьба такій поліції!Чого ще тримають там армянина на чолі?
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05.08.2020 10:42 Ответить
А звідти вийшла Таня і всіх обматюкала?
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05.08.2020 10:51 Ответить
Чекаємо на погоню на гелікоптерах і катерах за фірою з сіном.
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05.08.2020 10:59 Ответить
точно адресу вкажіть де та гребана фіра з сіном, вже паливо на гвинтокрилі ось ось скінчиться а ми її не бачимо.
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05.08.2020 11:15 Ответить
Лахта, как то тебя забыли спросить!
Ты лучше смотри, что бы в мухосранске правильную скульптуру обнуленного из дерьма сваяли!
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05.08.2020 11:15 Ответить
Загнанных лошадей москвичей пристреливают не правда ли?

Кто смотрел этот фильм по советскому ТВ в хер впомнишь каком году?
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05.08.2020 11:16 Ответить
Москвич - машина скоростная. Такими пользуются самые отьявленные головорезы. ( Это на майбахе дедуля пытается удрать от оплаты штрафа за проезд через двойную....) Слава стражам закону!
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05.08.2020 11:16 Ответить
..ооо..- так там не токо стекла у приуса, там и мозгов у начинки его...(((
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05.08.2020 11:53 Ответить
Зі стрільбою зупинили що? Чи то пак кого?..
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05.08.2020 13:19 Ответить
москвича на автопилоте
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05.08.2020 13:45 Ответить
А где же Запорожец?
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05.08.2020 16:12 Ответить
 
 