Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили "Москвич". ФОТОрепортаж
В Покровском районе Кривого Рога патрульные задержали водителя "Москвича", который пытался скрыться от правоохранителей.
Об этом сообщает местный сайт 0564, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная ночная погоня патрулей. Сейчас на Заречном будут со стороны КРЭСа. Гонятся за "Москвичем". Движется на таран, поэтому не перекрывают. Слышно стрельбу. Все свободные патрули стягивают на Электрозаводскую, в том числе ТОР", - сообщалось на Telegram-канале "Голос Мороки" в 23:35.
Через несколько минут стало известно, что погоня завершилась возле школы №121, водителя "Москвича" задержали.
На лобовом стекле патрульной машины видны следы от пуль. По предварительной информации, никто не ранен. На месте происшествия работают правоохранители.
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да ну, реально с салона пулять сквозь стекло это надо быть как Царев.
дав газу під гору = Ти шо робиш, "пальці" стукають
а ше газон був 52-гий - гур-гур-гур, подвійна муфта, типу перегазовка..... тьху, але якось теж їздив хто приносив 5л. бензини
Пеця не мав монобільшості, Уряд при Пеці був коаліційним, сумніваюсь, що тобі знайомий цей термін, але гугли. Ось хто дійсно призначив його, маючи можливість цього не робити, так це Зеля...
Стреляли похоже уже потом...для картинки...
прицельно стреляли = минимум водун-полисмен был бы поражен.
хорошо шо не с дробака пульнули мол(высрали бы шо дед-боевик напал на мирных преследователей ггггг)
Он мне заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Москвичах"!
.В. Высоцкий, из Песни автозавистника)
Ты видел ту нимеччину?
Не далее, как в прошлые выходные в Берлине народ навещал полицаям таких звизьдюлей, што скорые вывозить не успевали.
по-твоему полицаи должны были с пулеметов стрелять?
это был протест, правда из Кремля как минимум хлопали в ладошки. без оружия были граждане. но есть нюанс - там такие партии были, что ясен пень кто их поддерживает. Меркель поступила муд.ро, а полицаям выплатят положенное
Ты лучше смотри, что бы в мухосранске правильную скульптуру обнуленного из дерьма сваяли!
лошадеймосквичей пристреливают не правда ли?
Кто смотрел этот фильм по советскому ТВ в хер впомнишь каком году?