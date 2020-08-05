Патрульные в Кривом Роге со стрельбой остановили "Москвич". ФОТОрепортаж

В Покровском районе Кривого Рога патрульные задержали водителя "Москвича", который пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает местный сайт 0564, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная ночная погоня патрулей. Сейчас на Заречном будут со стороны КРЭСа. Гонятся за "Москвичем". Движется на таран, поэтому не перекрывают. Слышно стрельбу. Все свободные патрули стягивают на Электрозаводскую, в том числе ТОР", - сообщалось на Telegram-канале "Голос Мороки" в 23:35.

Через несколько минут стало известно, что погоня завершилась возле школы №121, водителя "Москвича" задержали.

На лобовом стекле патрульной машины видны следы от пуль. По предварительной информации, никто не ранен. На месте происшествия работают правоохранители.

Читайте также: Харьковский патрульный, в погоне ранивший мужчину, предстанет перед судом, - ГБР





