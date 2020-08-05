Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили "Москвич". ФОТОрепортаж
У Покровському районі Кривого Рогу патрульні затримали водія "Москвича", який намагався втекти від правоохоронців.
Про це повідомляє місцевий сайт 0564, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова нічна погоня патрулів. Зараз на Зарічному будуть з боку КРЕС. Женуться за "Москвичем". Рухається на таран, тому не перекривають. Чути стрілянину. Всі вільні патрулі стягують на Електрозаводську, в тому числі ТОР", - повідомлялося на Telegram-каналі "Голос Мороки" о 23:35.
Через кілька хвилин стало відомо, що гонитва завершилася біля школи №121, водія "Москвича" затримали.
На лобовому склі патрульної машини видно сліди від куль. За попередньою інформацією, ніхто не поранений. На місці події працюють правоохоронці.
Топ коментарі
+16 Harib Da
показати весь коментар05.08.2020 10:11 Відповісти Посилання
+9 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар05.08.2020 10:23 Відповісти Посилання
+8 Гыг с Вами
показати весь коментар05.08.2020 10:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
да ну, реально с салона пулять сквозь стекло это надо быть как Царев.
дав газу під гору = Ти шо робиш, "пальці" стукають
а ше газон був 52-гий - гур-гур-гур, подвійна муфта, типу перегазовка..... тьху, але якось теж їздив хто приносив 5л. бензини
Пеця не мав монобільшості, Уряд при Пеці був коаліційним, сумніваюсь, що тобі знайомий цей термін, але гугли. Ось хто дійсно призначив його, маючи можливість цього не робити, так це Зеля...
Стреляли похоже уже потом...для картинки...
прицельно стреляли = минимум водун-полисмен был бы поражен.
хорошо шо не с дробака пульнули мол(высрали бы шо дед-боевик напал на мирных преследователей ггггг)
Он мне заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Москвичах"!
.В. Высоцкий, из Песни автозавистника)
Ты видел ту нимеччину?
Не далее, как в прошлые выходные в Берлине народ навещал полицаям таких звизьдюлей, што скорые вывозить не успевали.
по-твоему полицаи должны были с пулеметов стрелять?
это был протест, правда из Кремля как минимум хлопали в ладошки. без оружия были граждане. но есть нюанс - там такие партии были, что ясен пень кто их поддерживает. Меркель поступила муд.ро, а полицаям выплатят положенное
Ты лучше смотри, что бы в мухосранске правильную скульптуру обнуленного из дерьма сваяли!
лошадеймосквичей пристреливают не правда ли?
Кто смотрел этот фильм по советскому ТВ в хер впомнишь каком году?