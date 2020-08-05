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Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили "Москвич". ФОТОрепортаж

У Покровському районі Кривого Рогу патрульні затримали водія "Москвича", який намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомляє місцевий сайт 0564, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова нічна погоня патрулів. Зараз на Зарічному будуть з боку КРЕС. Женуться за "Москвичем". Рухається на таран, тому не перекривають. Чути стрілянину. Всі вільні патрулі стягують на Електрозаводську, в тому числі ТОР", - повідомлялося на Telegram-каналі "Голос Мороки" о 23:35.

Через кілька хвилин стало відомо, що гонитва завершилася біля школи №121, водія "Москвича" затримали.

На лобовому склі патрульної машини видно сліди від куль. За попередньою інформацією, ніхто не поранений. На місці події працюють правоохоронці.

Також дивіться: Озброєного чоловіка, який стріляв з рушниці і поранив свого батька, затримали на Херсонщині, - МВС. ФОТОрепортаж

Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили Москвич 01
Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили Москвич 02
Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили Москвич 03

Автор: 

затримання (4355) Кривий Ріг (1362) стрілянина (1795) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+16
Масквіч уходіт от пагоні... Уходіт, уходіт... Нє ушол...
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05.08.2020 10:11 Відповісти
+9
Черговий трілер про важку та небезпечну працю зелених антітерористів !!!))))
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05.08.2020 10:23 Відповісти
+8
а лексусы так не пробовали останавливать?
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05.08.2020 10:24 Відповісти
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Масквіч уходіт от пагоні... Уходіт, уходіт... Нє ушол...
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05.08.2020 10:11 Відповісти
Машина для этой жизни!))
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Куля Москвіч не бере.
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05.08.2020 12:13 Відповісти
А у поліціянтів схоже була істерика, якщо вони стріляли через лобове скло службового автомобіля? Може поліціянтів перевірити на наркотики?
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05.08.2020 12:14 Відповісти
наканецто словили гланого вора и бандита в стране
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05.08.2020 10:49 Відповісти
Так это бубочка был за рулем или кто у нас главный вор
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05.08.2020 11:44 Відповісти
не, ну правильно. не своё - не жалко. нафига из окна высовываться, если можно сквозь лобовуху пулять?
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05.08.2020 10:13 Відповісти
не думаю шо там вообще дебилы шоб глаза потом от осколков повстречались с Аллахом.
да ну, реально с салона пулять сквозь стекло это надо быть как Царев.
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05.08.2020 10:46 Відповісти
Новина державного значення )
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Черговий трілер про важку та небезпечну працю зелених антітерористів !!!))))
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05.08.2020 10:23 Відповісти
Шо,уже дед на "москале" террорист ? Авакян бегом вали медальки цеплять полицаям.
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Та думаю там терористом зроблять не дєда, а бухих криворізьких гопніків якихось...
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05.08.2020 10:23 Відповісти
попрошу будущих президентов не оскорблять)
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12.08.2020 23:57 Відповісти
Да дед видать напугался от вновь ведённых огромных штрафов и поэтому решил удрать!Одно интересно...зачем и почему?!...копы погнались за каким то нищебродом,ночью,создавая аварийную обстановка и и стреляя в никуда?!
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Спасибо деду за победу
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05.08.2020 10:34 Відповісти
Все масквачи и жыггули - на кичу! Водил-владельцев выпороть! Запретить передвижение по украинским шляхам! Тошнит от этих чудес рускава автопрома...
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Я, як автомобіліст зі стажем, заявляю: краще на метро в масці їздитиму, ніж на жигулі чи москалі-412!
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05.08.2020 10:22 Відповісти
М-2140 для "автомобилиста из стажем".
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05.08.2020 10:38 Відповісти
А чому не 41 тоді уже?))
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05.08.2020 11:02 Відповісти
А у М-2141 нет пластиковой решетки на задних крыльях и он "хэтчбек", а М-2140 "седан".
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05.08.2020 13:39 Відповісти
В 2140 ще мотор БМВшний)))) Серйозно - стирили в БМВ мотор..
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05.08.2020 14:31 Відповісти
хм., ми в школі вчились на 412-му(ну, пару разів принести бензини і проїхатись)
дав газу під гору = Ти шо робиш, "пальці" стукають
а ше газон був 52-гий - гур-гур-гур, подвійна муфта, типу перегазовка..... тьху, але якось теж їздив хто приносив 5л. бензини
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05.08.2020 10:49 Відповісти
Колись у мене був 412, по плавнях пер, як торпедний катер..))
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05.08.2020 12:06 Відповісти
херассе... каждому москвичу по короткостволу в бардачек!!!
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05.08.2020 10:14 Відповісти
Этот армяшка мне кажется начал войну против украинских граждан. Полицаи хуже бандитов .
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05.08.2020 10:15 Відповісти
Москалі на москвічу. Гомосятіной потягнуло.
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05.08.2020 10:16 Відповісти
Зе-Билы держа на посту министра МВД преступника Авакова дождутся что многих постигнет судьба Чаушесу,Кадафи, Мусолини.....
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05.08.2020 10:19 Відповісти
Очередное цирковое представление...
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05.08.2020 10:22 Відповісти
Плебс жадає видовищ !!))
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05.08.2020 10:25 Відповісти
а лексусы так не пробовали останавливать?
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Его брали чисто за название "москвич" с-ка.., нужно ездить на "запорожце" ( шутка)
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили "Москвич" - Цензор.НЕТ 4487
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05.08.2020 10:26 Відповісти
Зараз. Не має що мені робити. Його Зеля призначив, тому нехай він і несе відповідальність.
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05.08.2020 10:36 Відповісти
його вообще-то Пеця призначив, при нем он "рацвел" и обзавелся армией титушни и сел на потоки
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05.08.2020 10:48 Відповісти
вообще-то, тупість Зебілів іноді просто вражає. Ні, ми в курсі, що ви тупі, але наскільки!

Пеця не мав монобільшості, Уряд при Пеці був коаліційним, сумніваюсь, що тобі знайомий цей термін, але гугли. Ось хто дійсно призначив його, маючи можливість цього не робити, так це Зеля...
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05.08.2020 11:38 Відповісти
"Чем меньше знаний, тем тверже убеждения"
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05.08.2020 12:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s3aYelkS0Yo
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05.08.2020 14:08 Відповісти
щас штанынадену и солью данные шоб гебня знала шо Борис Козлов - "фошист" и ненавидит уважаемого Арсен Борисыча.
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05.08.2020 10:52 Відповісти
просто у москвича плохие тормоза
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05.08.2020 10:26 Відповісти
А полицейские машины у нас уже автопилот водит?? Там отверстия в стекле аккурат напротив водилы...а никто не пострадал...
Стреляли похоже уже потом...для картинки...
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05.08.2020 10:27 Відповісти
Водила успел выскочить и залечь.
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05.08.2020 10:33 Відповісти
а ведь вы прав.
прицельно стреляли = минимум водун-полисмен был бы поражен.
хорошо шо не с дробака пульнули мол(высрали бы шо дед-боевик напал на мирных преследователей ггггг)
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05.08.2020 10:54 Відповісти
Он мне не друг и не родственник
Он мне заклятый враг,
Очкастый частный собственник
В зелёных, серых, белых "Москвичах"!

.В. Высоцкий, из Песни автозавистника)
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05.08.2020 10:32 Відповісти
Боюсь ошибиться но похоже что стреляли из патрульки, если так то в каком состоянии это происходило.
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05.08.2020 10:32 Відповісти
я х.з., но их надо выгнать. похоже на постанову - ну не будешь ты стрелять прямо сквозь лобовуху? глаза же не стальные то
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05.08.2020 10:55 Відповісти
при такой кучности сидевший за рулем был минимум бы ранен.
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05.08.2020 11:12 Відповісти
А ПОЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ ПРИМЕНИ ОРУЖИЕ? ВЕДЬ НАЛИЦО УГРОЗА ИХ ЖИЗНИ! БОЯТСЯ СЕСТЬ ИЗ-ЗА КОЗНЕЙ ВНУТРИ ПОЛИЦИИ
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05.08.2020 10:37 Відповісти
Уже не можна перевірити права у водіїв!Та в Німеччині , де я жив і служив, уже він би лежав на асфальті і дубинка успокоїла б його!А в нас чомусь поліція панькається, бо бояться- а випадково це не родич мера чи депутата...
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05.08.2020 10:40 Відповісти
Шо ты, село, трындишь?
Ты видел ту нимеччину?
Не далее, как в прошлые выходные в Берлине народ навещал полицаям таких звизьдюлей, што скорые вывозить не успевали.
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05.08.2020 10:50 Відповісти
"мы здесь власть"
по-твоему полицаи должны были с пулеметов стрелять?
это был протест, правда из Кремля как минимум хлопали в ладошки. без оружия были граждане. но есть нюанс - там такие партии были, что ясен пень кто их поддерживает. Меркель поступила муд.ро, а полицаям выплатят положенное
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05.08.2020 10:58 Відповісти
Позор і ганьба такій поліції!Чого ще тримають там армянина на чолі?
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05.08.2020 10:42 Відповісти
А звідти вийшла Таня і всіх обматюкала?
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05.08.2020 10:51 Відповісти
Чекаємо на погоню на гелікоптерах і катерах за фірою з сіном.
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05.08.2020 10:59 Відповісти
точно адресу вкажіть де та гребана фіра з сіном, вже паливо на гвинтокрилі ось ось скінчиться а ми її не бачимо.
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05.08.2020 11:15 Відповісти
Лахта, как то тебя забыли спросить!
Ты лучше смотри, что бы в мухосранске правильную скульптуру обнуленного из дерьма сваяли!
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05.08.2020 11:15 Відповісти
Загнанных лошадей москвичей пристреливают не правда ли?

Кто смотрел этот фильм по советскому ТВ в хер впомнишь каком году?
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05.08.2020 11:16 Відповісти
Москвич - машина скоростная. Такими пользуются самые отьявленные головорезы. ( Это на майбахе дедуля пытается удрать от оплаты штрафа за проезд через двойную....) Слава стражам закону!
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05.08.2020 11:16 Відповісти
..ооо..- так там не токо стекла у приуса, там и мозгов у начинки его...(((
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05.08.2020 11:53 Відповісти
Зі стрільбою зупинили що? Чи то пак кого?..
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05.08.2020 13:19 Відповісти
москвича на автопилоте
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05.08.2020 13:45 Відповісти
А где же Запорожец?
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05.08.2020 16:12 Відповісти
 
 