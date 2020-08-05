Патрульні в Кривому Розі зі стріляниною зупинили "Москвич". ФОТОрепортаж

У Покровському районі Кривого Рогу патрульні затримали водія "Москвича", який намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомляє місцевий сайт 0564, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова нічна погоня патрулів. Зараз на Зарічному будуть з боку КРЕС. Женуться за "Москвичем". Рухається на таран, тому не перекривають. Чути стрілянину. Всі вільні патрулі стягують на Електрозаводську, в тому числі ТОР", - повідомлялося на Telegram-каналі "Голос Мороки" о 23:35.

Через кілька хвилин стало відомо, що гонитва завершилася біля школи №121, водія "Москвича" затримали.

На лобовому склі патрульної машини видно сліди від куль. За попередньою інформацією, ніхто не поранений. На місці події працюють правоохоронці.

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