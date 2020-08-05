Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армияинформ.

Предусматривается, что катера оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритных противокорабельных ракетах типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.

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Как отмечается, американские ракеты типа ВGM-176В Griffin не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначение. Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины.

Как говорится в сообщении, одним из главных факторов сдерживания агрессии РФ в Черноморско-Азовском бассейне может стать наличие у ВМС ВСУ ударного ракетного оружия морского, берегового и воздушного базирования.