Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО
Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армияинформ.
Предусматривается, что катера оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритных противокорабельных ракетах типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.
Как отмечается, американские ракеты типа ВGM-176В Griffin не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначение. Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины.
Как говорится в сообщении, одним из главных факторов сдерживания агрессии РФ в Черноморско-Азовском бассейне может стать наличие у ВМС ВСУ ударного ракетного оружия морского, берегового и воздушного базирования.
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"Луч" запросто мог бы сделать "промежуточный патрон" на 20-50 км для легких катеров
Для авианосца самое то, капец моментально.
Носовая рубка была двухъярусной и в плане имела форму овала со срезанной передней стенкой. Стенки рубки изготавливались из пяти плит КС толщиной 350 мм. Крыша имела сложную форму под размещение перископов и визиров управления огнём. Толщина крыши 200 мм. Пол имел толщину 70 мм. Коммуникационная труба диаметром 1 м имела стенки толщиной 220 мм. Кормовая боевая рубка была одноярусной почти прямоугольной формы. Стенки имели толщину 150 мм, пол и крыша 50 мм. Коммуникационная труба диаметром 0,8 м имела толщину стенок 50 мм
вот тут то и загвоздка . молчат проклятые . оно им нах не нужно . у Вовки с москалями мир дружба жевачка
И да, любая управляемая ракета производства США взлетит только по разрешению из Пентагона и полетит только по траектории, которая согласована с Пентагоном. А это уже абсолютная независимость в принятии решения. Ура!