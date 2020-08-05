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Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Армияинформ.

Предусматривается, что катера оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритных противокорабельных ракетах типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.

Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin 01

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Как отмечается, американские ракеты типа ВGM-176В Griffin не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначение. Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины.

Как говорится в сообщении, одним из главных факторов сдерживания агрессии РФ в Черноморско-Азовском бассейне может стать наличие у ВМС ВСУ ударного ракетного оружия морского, берегового и воздушного базирования.

ВМС (1483) корабль (2046) оборона (5241) ракеты (3620) США (27195)


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Топ комментарии
+26
это гут!
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05.08.2020 14:19 Ответить
+16
Замечательно! Смерть кацапо-фашистам!
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05.08.2020 14:22 Ответить
+16
А скільки у вас, мокшан, авіаносців?
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05.08.2020 14:27 Ответить
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это гут!
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05.08.2020 14:19 Ответить
Putin - h*ylo
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05.08.2020 14:51 Ответить
Нам би ще великих протикорабельних ракет, бо Нептун будуть ще 10 років випробовувати!
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05.08.2020 15:01 Ответить
5,6 km auf Meereshöhe - маловато будет, єто то же что и наши "корсары"

"Луч" запросто мог бы сделать "промежуточный патрон" на 20-50 км для легких катеров
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05.08.2020 15:51 Ответить
Там не в самих ракетах дело, а во всей электронной начинке катеров. И привязке пусковых установок к этой начинке. Там очень и очень серьезная начинка. Нужно много времени на увязку.
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05.08.2020 18:28 Ответить
Замечательно! Смерть кацапо-фашистам!
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05.08.2020 14:22 Ответить
О! А давеча кто-то доказывал с пеной у рта, что на катера противокорабельные ракеты низзя, бо потонут
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05.08.2020 14:23 Ответить
Таблетки кончатся и снова доказывать начнет.
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05.08.2020 14:25 Ответить
Там забористо было, с воплями типа "я старший офицер" и прочие потрясания картонными медальками...
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05.08.2020 14:26 Ответить
Ракеты AGM-176 несут осколочно-фугасную боевую часть весом 5,9 кг.
Для авианосца самое то, капец моментально.
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05.08.2020 14:26 Ответить
А скільки у вас, мокшан, авіаносців?
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05.08.2020 14:27 Ответить
у каждого "хенерала" на голове по авианосцу Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin - Цензор.НЕТ 8230
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05.08.2020 14:40 Ответить
От туда шоб СУшки садились - будет норм.
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05.08.2020 14:48 Ответить
Для Украины главная задача - десантные средства. На подходе разворотить ходовую рубку или рулевые машины ДК - этой ракеты хватит. А дальше добивать можно не торопясь с берега.
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05.08.2020 14:29 Ответить
Отлично, удачи, я не знал что здесь все профи и что 6 килограмм взрывчатки на такое способны, извини.
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05.08.2020 14:37 Ответить
Намного меньший объем взрывчатки уничтожает танк. А ходовая рубка ДК далеко не танк...
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05.08.2020 14:40 Ответить
Да, извини, я изучил, реально хня, пулемет пробьет.

Носовая рубка была двухъярусной и в плане имела форму овала со срезанной передней стенкой. Стенки рубки изготавливались из пяти плит КС толщиной 350 мм. Крыша имела сложную форму под размещение перископов и визиров управления огнём. Толщина крыши 200 мм. Пол имел толщину 70 мм. Коммуникационная труба диаметром 1 м имела стенки толщиной 220 мм. Кормовая боевая рубка была одноярусной почти прямоугольной формы. Стенки имели толщину 150 мм, пол и крыша 50 мм. Коммуникационная труба диаметром 0,8 м имела толщину стенок 50 мм
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05.08.2020 16:17 Ответить
Приведенная толщина брони передней части башни современного танка больше метра, но это не является препятствием для ПТС.
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05.08.2020 18:36 Ответить
Вы против двух МБАКов и портового буксира целую флотилию были выставили. И то обосрались по самое нихочу. Видео "Дебилы и буксир" в помощь. Что уже говорить про Марк VI и Айленды с ракетным вооружением?
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05.08.2020 14:31 Ответить
Да я знаю, поэтому кацапы в плен без единого выстрела сдались и корабли свои сдали. Согласен, трусы они узкоглазые.
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05.08.2020 14:35 Ответить
Ты хоть погугли, кто такие кацапы...
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05.08.2020 14:53 Ответить
Кацапы это азиопские воши живущие за поребриком на территории паРаши!
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02.10.2020 08:36 Ответить
Да неужели? Может задача была на мирный проход в свой порт.? А то зачем было посылать такое грозное судно, как портовый буксир? И чем ты "эксперрд" будешь стрелять с портового буксира и МБАКов против СУШек и вертушек? Да они и без выстрелов одним маневрированием у кацапов дырок понаделали.
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05.08.2020 14:53 Ответить
цитирую ( не с Цензора ) "По цьому питанню зараз йдуть активні консультації, проте ініціатива в оснащенні катерів американськими легкими протикорабельними ракетами має йти від Офісу президента та Міністерства оборони"

вот тут то и загвоздка . молчат проклятые . оно им нах не нужно . у Вовки с москалями мир дружба жевачка
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05.08.2020 14:52 Ответить
Значит надо менять на того президента, который решит этот вопрос. Единственным источником власти в Украине является народ Украины (с) Конституция Украины
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05.08.2020 14:58 Ответить
так я не против
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05.08.2020 14:59 Ответить
+100500
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05.08.2020 15:43 Ответить
В разных нишах боевого применения - то есть украинским производителям можно даже и не думать о производстве подобных ракет. Это перемога!
И да, любая управляемая ракета производства США взлетит только по разрешению из Пентагона и полетит только по траектории, которая согласована с Пентагоном. А это уже абсолютная независимость в принятии решения. Ура!
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05.08.2020 14:23 Ответить
ты идиот
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05.08.2020 14:25 Ответить
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05.08.2020 14:25 Ответить
Хуже, это не идиот, это набутылочный ************
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05.08.2020 14:26 Ответить
Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin - Цензор.НЕТ 5015
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05.08.2020 14:26 Ответить
Украинские производители производят все,кроме таких ракет и хотели производить и их,а подлые пиндосы теперь им это не дадут сделать?По такой логике про любое оружие и вообще любой товар можно сказать.
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05.08.2020 14:29 Ответить
Не паникуйте...узбеки и нищета для вас куда как опаснее любых ракет.
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05.08.2020 14:29 Ответить
Бомбит у пигдога знатно
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05.08.2020 14:37 Ответить
"любая управляемая ракета производства США взлетит только по разрешению из Пентагона" так это же замечательно . Зеля и его компания предателей не сможет ничего изменить
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05.08.2020 14:47 Ответить
Брешешь как путин! Ракеты США не летят на корабли США, что проверил слабоумный диктор Саддам Хусейн. И разрешение Пентагона для уничтожения всего другого не нужно.
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02.10.2020 08:40 Ответить
с добрым утром чудило . ты спросонья ничего не перепутал ?
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02.10.2020 08:48 Ответить
Дальність 20 км (до обрію).
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05.08.2020 14:24 Ответить
Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin - Цензор.НЕТ 5513

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05.08.2020 14:24 Ответить
Только американцы ожидают ответа от украинских МО и ОП. И просят сделать это как можно скорее.
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05.08.2020 14:24 Ответить
Було б дивно, якби було інакше....
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05.08.2020 14:27 Ответить
А ці дєятєлі можуть відповісти,що це дуже дорого, та нема спеціалістів для обслуговування.Як вже було з канадськими винищувачами...
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05.08.2020 17:17 Ответить
От і добре.
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05.08.2020 14:26 Ответить
Схожі використовували в Афгані,Сирії,Іраку.
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05.08.2020 14:27 Ответить
В Афгане противокорабельные ракеты?То не тот "гриффин".Это "Гриффин-А" Устанавливается на KC-130J HarvestHawk,MC-130W CombatSpear,MQ-1 Predator,MQ-8B FireScout,MQ-9 Reaper и OH-58D KiowaWarrior
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05.08.2020 14:37 Ответить
написала "схожі".Є А і В.
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05.08.2020 15:10 Ответить
Griffin Block II B is a short-range, rocket-powered https://en.wikipedia.org/wiki/Air-to-surface_missile air-to-surface or https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-to-surface_missile surface-to-surface missile that can be fired from https://en.wikipedia.org/wiki/UAV UAVs as well as helicopters, attack aircraft, U.S. Air Force AC-130W gunships,https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-176_Griffin#cite_note-foxtrotalpha.jalopnik.com-6 [6] and Marine Corps https://en.wikipedia.org/wiki/KC-130J KC-130J tankers.https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-176_Griffin#cite_note-8 [8]
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05.08.2020 15:12 Ответить
Похожее там только название.Изначально "Гриффин" планировалось разработать для параллельного использования или замены на некоторых направлениях "Джэвэлина",в виду его дороговизны.Например,жалко переводить "Джавелин",с его огромной пробивной мощью, на какой-то дряхлый драндулет.Но потом разработчикам были поставлены другие задачи,в связи с тем,что для поражения небронированных и слабобронированных целей решено было сделать акцент на дроны-камикадзе.Вот и была проведена разработка,испытания и взяты на вооружение подобные "осиные рои".Шикарная вещь:запускается по принципу миномета,а потом сидишь и только на экране выбираешь цели.Но то-фигня.Куда этим пиндосам до кацапских надувных танков)
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05.08.2020 15:25 Ответить
Добре синку, добре......
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05.08.2020 14:27 Ответить
При Порошенко такого не было.
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05.08.2020 14:30 Ответить
А при ******** возможно всё
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05.08.2020 14:35 Ответить
Если довести количество катеров до сотни еще оснастив системой ПВО, то русозвери начнут ныть про международное право и выть о вмешательстве США в совершенно братский конфликт, а заложенные карликом в керчи новые корыта потеряют смысл.
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05.08.2020 14:34 Ответить
До сотни - это ты круто размахнулся...пока что речь идет о единицах, к сожалению.
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05.08.2020 14:55 Ответить
Пока пусть освоят и эти. А так профинансировать проект, они дешевые в эксплуатации и обслуживании тоже и пустить на поток по принципу каждые 5 миль Черного море несется такой вот кораблик. рашистам понравиться и они передумают захватывать проливы. Если сопрягать с береговой защитой, тот же Нептун тоже в массовых масштабах + ПВО и такая же москитная стая беспилотников/Тут без Эрдогана не обойтись/, то побережье можем и защитить.
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05.08.2020 15:07 Ответить
Это что-то получится вроде козацких чаек .когда в своё время даже мощнейшй Турецкий флот немог соперничать с козаками. но чтобы продвинуть эту идею нужны не чьи-то катера а свои. а для этого нужна мощная промышленно- финансовая база и единство народа .
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07.01.2021 16:26 Ответить
Они станут конкурентами ракетам "Барьер", хотя установка ВGM-176В Griffin на американские катера пройдёт быстрее и проще.
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05.08.2020 14:47 Ответить
нахер оно надо, шоб потом не стрелять и сдаваться в К. проливе???
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05.08.2020 15:39 Ответить
А шо, бояра уже кончилась? Лапти не слетают? Ссыте падлы
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05.08.2020 16:23 Ответить
Sehr Gut!
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05.08.2020 17:11 Ответить
стрелять все равно нельзя и в кого
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05.08.2020 18:15 Ответить
В кацапа не то что можно стрелять, а необходимо стрелять.
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02.10.2020 08:45 Ответить
ми вже маємо свого Нептуна, отже передача таких ракет суттєво не вплине на баланс сил в нашому регіоні.
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05.08.2020 23:01 Ответить
 
 