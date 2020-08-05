Американські катери для ВМС ЗСУ планують оснастити протикарабельними ракетами Griffin. ФОТО

Американські катери, які мають надійти до складу українського флоту, планують оснастити ракетними комплексами малої дальності типу ВGM-176В Griffin.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Арміяінформ.

Передбачається, що катери оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу ВGM-176В Griffin. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та самонаведення ракет на цілі.

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Як зазначається, американські ракети типу ВGM-176В Griffin у жодному разі не стануть конкурентами вітчизняних протикорабельних крилатих ракет "Нептун", адже перебувають у різних нішах бойового застосування. У них різні характеристики та призначення. Ракети Griffin оборонятимуть прибережну зону, а географія застосування "Нептуна" до 280 км — це акваторія Азовського та Чорного морів, включаючи виняткову (морську) економічну зону України.

Як зазначається в повідомленні, одним з головних чинників стримування агресії РФ в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у ВМС ЗСУ ударної ракетної зброї морського, берегового та повітряного базування.