Американські катери для ВМС ЗСУ планують оснастити протикарабельними ракетами Griffin. ФОТО
Американські катери, які мають надійти до складу українського флоту, планують оснастити ракетними комплексами малої дальності типу ВGM-176В Griffin.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Арміяінформ.
Передбачається, що катери оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу ВGM-176В Griffin. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та самонаведення ракет на цілі.
Як зазначається, американські ракети типу ВGM-176В Griffin у жодному разі не стануть конкурентами вітчизняних протикорабельних крилатих ракет "Нептун", адже перебувають у різних нішах бойового застосування. У них різні характеристики та призначення. Ракети Griffin оборонятимуть прибережну зону, а географія застосування "Нептуна" до 280 км — це акваторія Азовського та Чорного морів, включаючи виняткову (морську) економічну зону України.
Як зазначається в повідомленні, одним з головних чинників стримування агресії РФ в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у ВМС ЗСУ ударної ракетної зброї морського, берегового та повітряного базування.
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"Луч" запросто мог бы сделать "промежуточный патрон" на 20-50 км для легких катеров
Для авианосца самое то, капец моментально.
Носовая рубка была двухъярусной и в плане имела форму овала со срезанной передней стенкой. Стенки рубки изготавливались из пяти плит КС толщиной 350 мм. Крыша имела сложную форму под размещение перископов и визиров управления огнём. Толщина крыши 200 мм. Пол имел толщину 70 мм. Коммуникационная труба диаметром 1 м имела стенки толщиной 220 мм. Кормовая боевая рубка была одноярусной почти прямоугольной формы. Стенки имели толщину 150 мм, пол и крыша 50 мм. Коммуникационная труба диаметром 0,8 м имела толщину стенок 50 мм
вот тут то и загвоздка . молчат проклятые . оно им нах не нужно . у Вовки с москалями мир дружба жевачка
И да, любая управляемая ракета производства США взлетит только по разрешению из Пентагона и полетит только по траектории, которая согласована с Пентагоном. А это уже абсолютная независимость в принятии решения. Ура!