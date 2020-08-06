РУС
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж

Во время пребывания в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военнослужащих за мужество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас - Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот - вернем все домой", - заявил президент, обращаясь к украинским военнослужащим.

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество 01

Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.

"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам за то, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество 02

Кроме того, президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество 03
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество 04
Фото: пресс-центр ОС

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество 05

А я сначала прочитал: "Зеленский на Донбассе нагадил"
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 2672
...пан умеет читать между строк...
П
утвердить новую медаль - лично от сссыкуна
И
Д
Що це за небрита бздюха у футболці?
главнокакбыкомандующий... это его парадка, обычно он в шортах ))))

Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 9102
..
В'#бати би підсрачника, щоб перекинувся
ніззя навіть казати )))) - то державний злочин.. Ви шо ?...владу... хочете перекинути))))
это уже переворот...))) ну кульбит по-спортивному))))))
точно так он в глаз ***** заглядуе
даже представлять не хочу )))))))))
И никто сопле подсрачника не отвесил? Это постановка.
на фото просто масовка 95го кварталу
Я ж и кажу - тиятр.
дуже зручно, ні прізвищ писать не нада бо війна, всі в масках, хрін що докажеш...
Вообще, если б этой эпидемии не было, её надо было выдумать - столько проблем решается одним махом. Впрочем, скорее всего, так оно и есть...
Чого ж усі в масках - з правого боку за блазнем майже усі офіцери без масок стоять...
якість зображень така шо хоч око виколоть... та ми тут жартуєм просто щьто мужчіна "чотири повісткі" нагороджує воїнів, звичайно шо це бойові
похоже, все были довольны, радостно улыбались и жали потную ручонку гавкома...
Боец, дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Об этом https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250 сообщил волонтер Роман Доник.
Он отметил, что таким же орденом посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

"А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.

Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были. Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - написал Доник в своем Facebook.
да клоун понятия не имеет, кто там кто.
Ему принесли список, он подмахнул.
Но кто-то, ведь, этот список составил, и без консультации с командирами морпехов это вряд ли произошло...
Своим прикидом преЗедент хотел всем показать, что он - дембель....
И
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 2672
Спасибо "уставшим Ат вАйны", что проголосовали за уклониста-потерпевшего.
Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж
та говорив, що він сам слугує прикладом для усіх військовослужбовців
і що дуже жалкує що не може бути з ними разом, там на передку, бо вони теж президенти
в домашней футболке на выпуск и не бритый вручает награды...
имя его ЧМО...
в аміріканскіх фільмах марпєхі на ваеннай базє під пивко тоже всі в футбілках ходють, зеленський докаже, ввін бачив
Почувствуйте разницу:

Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество - Цензор.НЕТ 3205
Фу, гыдота справа
Ну, тогда иди вздрочни на "негидоту" в футболке (и без маски)
...себя давно в зеркале видело, шимпанЗЕ?
І не в майці? А хіба так можна?
хто маскувальну сітку вкрав?
Полшестого и не слышал за правила ношения формы, потому и одет как гопник
шо єто за бочка справа?
Майка, що по формі одягнута?
А чому не в "ваєних" шортах і сандалях на босу ногу?
патамушта красные труселя будит видна дажи испад ваєных шорт...
Роман Донік
https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250?__cft__[0]=AZXfp4_oPMLGBLYyArLxweta07jN3N9fOvbBleUT9DzR3wtDgfmp6sB-5HN8Vd8bQGqxNxZYCbIm5zOzJP1UsThorjAFHa-MlDMQ9a-dNTn8-gemaY16YAV8g4RvVr7Qiak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.

Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.
Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты.
Им теперь с этим жить.
Це і є той матрос,що втік,а потім їздив брехати батьку загиблого.Заслужив.
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 3059
Вознагражден за участие в гребаном зеленом цирке по отмазыванию зедента.
Колобанов Зиновий Григорьевич подбил 22 немецких танка и получил орден Красного знамени и личная медсестра Г. Жукова военфельшер Лидия Захарова тоже получила такой же орден за массаж органов маршала. Я к тому, что нет блага на войне, и справедливости тоже нет.
купіть мудню бритву....
хай рушником бреется вафельнім, раз счітає себе служивим
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 1312
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 4993
А в чем мужество? Ето то мужество о котором Мандель недавно рассказывала, не поддаваться на правакации и не отвечать?
Петики, ау! Больше драйва!
Зеленський на Донбасі нагородив українських військовослужбовців за мужність - Цензор.НЕТ 4197
ну захараст вже своє отримав...
Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.Источник: https://censor.net/p3212271

Если мы услышим, то ВЫ дадите отпор...
Да Зеля просто херой какой-то!
Такое впечатление ,что его на лету подхватили с пикника или с сарая на приусадебном участке..)) и доставили на Донбасс.
Згадую відео з камери медика і дійсно стає стидно за дії деяких персонажів, аналізуючи наданий час хід тих подій і те що відбулося потім, зрозумів, що смерть Журавля була показовою, перед черговим припиненням вогню,сигнал, усім сидіти рівно, нерипатися,в разі чого, вам ніхто не допоможе...
квартальному олигофрену повестку вручили?
Стыд! тварь зеленая, уклонист, дезертир по сути , касается орденов! И это после смерти Журавля, в которой он виноват напрямую, т.к. не дал приказ подавить противника огнем на этом участке, чтобы вылезти из-под земли не могли сепары!

А видосик у него! Удивительно, что не в шортах ...лживый лох!
