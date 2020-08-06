Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж
Во время пребывания в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военнослужащих за мужество.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.
"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас - Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот - вернем все домой", - заявил президент, обращаясь к украинским военнослужащим.
Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.
"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам за то, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".
это уже переворот...))) ну кульбит по-спортивному))))))
Об этом https://www.facebook.com/skitalec/posts/3527320190633250 сообщил волонтер Роман Доник.
Он отметил, что таким же орденом посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.
"А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были. Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - написал Доник в своем Facebook.
Ему принесли список, он подмахнул.
Но кто-то, ведь, этот список составил, и без консультации с командирами морпехов это вряд ли произошло...
та говорив, що він сам слугує прикладом для усіх військовослужбовців
имя его ЧМО...
хто маскувальну сітку вкрав?
А чому не в "ваєних" шортах і сандалях на босу ногу?
Боец дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Таким же орденам посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.
А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.
Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.
Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто-то комбату и комбригу девиз морской пехоты.
Им теперь с этим жить.
Если мы услышим, то ВЫ дадите отпор...
Да Зеля просто херой какой-то!
А видосик у него! Удивительно, что не в шортах ...лживый лох!