Зеленский на Донбассе наградил украинских военнослужащих за мужество. ФОТОрепортаж

Во время пребывания в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских военнослужащих за мужество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас - Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот - вернем все домой", - заявил президент, обращаясь к украинским военнослужащим.

Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.

"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам за то, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".





Фото: пресс-центр ОС