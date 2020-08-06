В столичном Гидропарке произошла стрельба: ранен охранник развлекательного заведения, - Нацполиция. ФОТО

На территории столичного Гидропарка произошел конфликт между иностранцем и охранником одного из развлекательных заведений. В ходе конфликта мужчина выстрелил в охранника несколько раз из пистолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Правоохранители установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, продолжившегося на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

