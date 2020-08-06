РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5539 посетителей онлайн
Новости Фото
7 177 15

В столичном Гидропарке произошла стрельба: ранен охранник развлекательного заведения, - Нацполиция. ФОТО

На территории столичного Гидропарка произошел конфликт между иностранцем и охранником одного из развлекательных заведений. В ходе конфликта мужчина выстрелил в охранника несколько раз из пистолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Правоохранители установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, продолжившегося на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разборки двух водителей в Обухове закончились ранением 20-летней девушки в грудь. ФОТОрепортаж

В столичном Гидропарке произошла стрельба: ранен охранник развлекательного заведения, - Нацполиция 01
В столичном Гидропарке произошла стрельба: ранен охранник развлекательного заведения, - Нацполиция 02

Автор: 

Гидропарк (36) Киев (26138) Нацполиция (16768) стрельба (3305)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
хач на лупатом мерсе с травматом. классика.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:24 Ответить
+7
Разве ж в Гидропарке бандиты? Там благородные пираты!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
+6
Итальянец, конечно же.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разве ж в Гидропарке бандиты? Там благородные пираты!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:15 Ответить
Ара?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:17 Ответить
Скорее грузин. Воровство это их специализация.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:29 Ответить
хач на лупатом мерсе с травматом. классика.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:24 Ответить
монегаск, должно быть
показать весь комментарий
06.08.2020 14:32 Ответить
Итальянец, конечно же.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:48 Ответить
Скажіть, а марсіанин - це ж теж іноземець? З іншої, так би мовити, "Землі"?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:54 Ответить
Откуда у иностранца травмат?
Аваков!!! Настучи по головам своим собакоголовым, пока тебе не настучали.
Все покупается и все продается - оружие, паспорта, базы данных, теплые места в камерах.
И все это не для тех, у кого зарплата от минимальной до средней. Чья это ***** страна?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:02 Ответить
Алаверды землякам...
показать весь комментарий
06.08.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/ua/user/200885 А что, есть данные, что резинострел с разрешением?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:19 Ответить
А что, есть дело за незаконное владение оружием?
И даже если и нет, все равно кто-то пропустил, кто-то продал. Все-равно мусора несут ответственность за оборотом оружия - им дали самые широкие полночия и всевозможные запреты в облегчение. А я завидую молдаванам - у них такого спорта, как стрельба по ближним из резинострела нет в принципе. У них страшно резинострел из кармана доставать или брать в руки - свинцовую сливу словишь в ответ на законных основаниях.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:23 Ответить
Снова горные бараны!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:07 Ответить
Гражданин другого государства? Это как у зеленского в видосиках перемирие нарушает ТА сторона. Для норамальных людей ясно, что значит "другая" или "та сторона"
показать весь комментарий
06.08.2020 15:36 Ответить
Я наверное что-то пропустил. Давно прицельная стрельба из пистолета по людям стала хулиганством?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:54 Ответить
Что это за мода появилась на "другое государство"?
Пишите тогда уже прямо - "другая сторона"!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:16 Ответить
 
 