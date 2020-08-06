В столичном Гидропарке произошла стрельба: ранен охранник развлекательного заведения, - Нацполиция. ФОТО
На территории столичного Гидропарка произошел конфликт между иностранцем и охранником одного из развлекательных заведений. В ходе конфликта мужчина выстрелил в охранника несколько раз из пистолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Правоохранители установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, продолжившегося на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали правонарушителя. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.
Аваков!!! Настучи по головам своим собакоголовым, пока тебе не настучали.
Все покупается и все продается - оружие, паспорта, базы данных, теплые места в камерах.
И все это не для тех, у кого зарплата от минимальной до средней. Чья это ***** страна?
И даже если и нет, все равно кто-то пропустил, кто-то продал. Все-равно мусора несут ответственность за оборотом оружия - им дали самые широкие полночия и всевозможные запреты в облегчение. А я завидую молдаванам - у них такого спорта, как стрельба по ближним из резинострела нет в принципе. У них страшно резинострел из кармана доставать или брать в руки - свинцовую сливу словишь в ответ на законных основаниях.
Пишите тогда уже прямо - "другая сторона"!